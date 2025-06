Ricardo Rosenthal: "La infraestructura es una deuda pendiente, con muchos años de desinversión en Argentina"

La empresa “fue mutando de pura venta de manufactura y hace 20 años estamos muy metidos en oil and gas, power que se asocia a renovables y hace unos 7 años incursionamos en minería con mucho éxito”, confió.

En ese sentido, destacó: “Es muy interesante esta evolución que tiene Argentina hoy en minería, no solamente litio, sino oro y plata también. También cobre, que es emergente y hay que preguntarse por qué hay de un lado de la cordillera y no el otro. También aparece el uranio como metal raro” .

Para quienes estén interesados en el sector, aseguró que “se ve como una actividad sin glamour y que la vas a pasar muy mal, pero es lo opuesto porque uno aprende de muchas actividades”.

La desregulación de los seguros

Rosenthal valoró que en el ámbito de los seguros “se está desregulando cada vez más y va a haber seguramente consolidación” y recordó que “los seguros forman una mutualidad y eso termina siendo lo que paga los siniestros”.

“Cuanto más desregulado esté y mejor reformulado esté un programa de seguros, mejor va a ser el resultado al momento del siniestro. Tenemos que ponernos colorados al momento de la suscripción, nunca al momento del siniestro. Es ahí donde vamos a poner el foco”, expresó el referente de Makler.

En ese sentido, graficó que “para reasegurar algún riesgo en Argentina hay que entrar a una lista que está en la Superintendencia” y se mostró optimista: “Eso va a desaparecer y va a haber una calificación internacional, que va a permitir que haya fusione o adquisiciones para mejorar la solvencia y que los operadores se consoliden, en un proceso que va a ser bastante beneficioso para el cliente”.

Asimismo, vaticinó: “Veo para adelante un mercado que hoy es del 3% del PBI, muy chico a lo que tendría que ser que debería ser 5. Es casi duplicar el mercado”.

La necesidad de articulación público-privada para reforzar la infraestructura

Rosenthal coincidió en que “el tema infraestructura es una deuda pendiente, con muchos años de desinversión en Argentina” y planteó: “Lo vemos en Vaca Muerta, donde tenemos horarios para transporte de carga, público y privado, porque la traza es pequeña”.

En ese sentido, valoró que “las petroleras están haciendo oleoductos, gasoductos y sus propios caminos”, al destacar que "existe un cambio cultural de decir ‘el Estado papá ya no’, lo que está invitando a los privados a invertir fuertemente en esto”.

Al respecto, consideró que “la interconexión es un tema central porque Argentina es un país muy grande y la aérea es insuficiente, mientras que la vial ni hablar, porque no tenemos líneas férreas, no hay trenes”. “Estamos en una situación que debemos corregir y el Estado no está en condiciones de financiar esto, entonces van a tener que ser los privados”, destacó.

El dólar, las pólizas de seguro y las limitaciones del leasing

Al referirse al dólar, Rosenthal indicó que “hay un overshooting que ha hecho que el costo de reposición en términos de dólares sea mucho mayor al que teníamos no mucho tiempo atrás”, por lo que llamó a “revisar los dólares que teníamos en nuestra cobertura, sobre todo en activos, no tanto en stock o mercadería que tienen un componente local, pero sí en activos edilicios, como maquinarias e instalaciones”.

Por otro lado, manifestó que “las coberturas en dólares de largo plazo son fundamentales porque si el siniestro ocurre acá y la sentencia allá, si la póliza está en pesos y la tenemos en pesos hace diez años, claramente no nos va a alcanzar”, tras lo cual manifestó: “Tener pólizas en dólares para industrias y empresas es fundamental”.

Ante la pregunta por el leasing en este sector, admitió que “es tendencia en el mundo, pero aquí estamos en ciernes porque el argentino tiene un sentido de pertenencia del vehículo que quizás otros países no lo tienen”.