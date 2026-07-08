La película "Avatar Aang: El último maestro del aire" confirmó su fecha de estreno en Paramount+ + Agregar ámbito en









La nueva película esta basada en la serie animada creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko.

La cinta animada llega al streaming en julio.

La película animada Avatar Aang: El último maestro del aire se estrena mundialmente en Paramount+ el sábado 25 de julio, y el tráiler oficial ya está disponible.

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La nueva película, basada en la serie animada creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, muestra al Avatar Aang, el último Maestro Aire del mundo, descubriendo un poder ancestral que podría salvar a su cultura de la extinción. Con la ayuda de sus amigos, se embarca en una búsqueda global para encontrarlo antes de que caiga en las manos equivocadas y amenace con destruir la paz por la que tanto lo sacrificaron.

Elenco de Avatar Aang: El último maestro del aire La nueva película original está protagonizada por Eric Nam (“Aang”), Dave Bautista (“Tagah”), Jessica Matten (“Katara”), Román Zaragoza (“Sokka”), Steven Yeun (“Zuko”) y Dionne Quan (“Toph”), junto a Freida Pinto, Ke Huy Quan, Taika Waititi, Geraldine Viswanathan, Ronny Chieng y Ken Jeong. Dee Bradley Baker retoma sus papeles como Appa y Momo, las queridas mascotas de Aang.

Avatar Aang: El último maestro del aire fue dirigida por Lauren Montgomery y codirigida por Steve Ahn y William Mata. Entre los productores se encuentran Latifa Ouaou, Maryann Garger, Bryan Konietzko y Michael Dante DiMartino. El guión fue escrito por Tim Hedrick y Christopher Yost, con historia de Bryan Konietzko, Michael Dante DiMartino, Tim Hedrick y Kenneth Lin.

Un par de días antes de su llegada a la plataforma, Avatar Aang: El último maestro del aire llega a la Comic-Con de San Diego con varios eventos especiales dedicados a los fans.

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