Maltrato animal: rescataron peces expuestos en un local de sushi de Las Cañitas y el responsable recibió una probation

Se trata de dos peces de la especie Carassius Auratus, expuestos en la vidriera. El caso se inició con la denuncia de una ONG proteccionista.

Una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente (UFEMA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad , a cargo del fiscal Blas Matías Michienzi , logró el rescate de dos peces de la especie Carassius Auratus que estaban expuestos en la vidriera de un local de sushi del barrio de Palermo en condiciones inadecuadas para su especie. En ese marco, se acordó una probation para el responsable del comercio.

El titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº12, Juan Manuel Neumann , homologó la suspensión del proceso a prueba para el imputado por las contravenciones de omitir recaudos de cuidado responsable respecto de animales domésticos a cargo y mantener a estos animales en espacios inadecuados, según los artículos 126 y 128 del Código Contravencional porteño .

El caso se inició con la denuncia de la titular de una ONG proteccionista, quien refirió las condiciones inadecuadas en las que se encontraban los peces en la vidriera de un comercio de venta de sushi ubicado en la calle Báez al 400.

Ante ello, tomó intervención la UFEMA y delegó la investigación en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF CABA . A partir de esas tareas se elaboró un informe veterinario sobre la situación de los seres sintientes que corroboró la denuncia y estableció que se encontraban en condiciones inadecuadas que les generaban sufrimiento.

Los peces se hallaban en una pecera vertical de dimensiones menores a las necesarias, que restringía notoriamente el nado horizontal propio de la especie y, de esta manera, afectaba su normal desarrollo.

Los peces se hallaban en una pecera vertical de dimensiones menores a las necesarias, que restringía notoriamente el nado horizontal propio de la especie.

Asimismo, se determinó que la pecera estaba expuesta a la luz solar de la vidriera, lo que generaba cambios en la temperatura del agua a lo largo del día y, por ende, una menor oxigenación: es necesario para cualquier acuario evitar los cambios de temperatura.

También se comprobaron deficiencias en el diseño del tanque y su ubicación, con vibraciones constantes de la bomba de aire que afectaban la sanidad sensorial de los peces. Además, la exposición pública generada por su ubicación en la vidriera a la calle les provocaba estrés.

Con las pruebas, el fiscal Michienzi solicitó una orden de allanamiento y, durante el procedimiento, se dispuso el secuestro de los peces y su entrega a la ONG denunciante que diera origen al caso. A su vez, se imputó al titular del establecimiento por las contravenciones de omitir recaudos de cuidado responsable respecto de animales domésticos a cargo y mantenerlos en espacios inadecuados.

Finalmente, se arribó a un acuerdo entre las partes en el que se estableció la suspensión del proceso a prueba por el término de ocho meses para el imputado, quien deberá cumplir durante ese tiempo una serie de pautas de conducta: