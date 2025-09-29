Roberto Cacciola: "Necesitamos desarrollar el cobre en la Argentina, porque va a hacer la diferencia"

El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) participó del panel de cierre del evento Energía & Minería de Ámbito Debate y disertó sobre las potencialidades del país en el área.

El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola , participó del panel de cierre del evento Energía & Minería de Ámbito Debate , moderado por el periodista especializado y director del portal Energy Report, Sebastián Penelli , y ofreció su mirada sobre el presente y el futuro del sector.

Cacciola compartió espacio con Ernesto Cusianovich , de la consultora Poliarquía; y Rolando Dávila , secretario ejecutivo de la Cámara de Comercio Argentino Chile.

Al inició, el dirigente de la CAEM manifestó que la minería está en un momento importantísimo, dividiendo a la misma por sectores. Señaló que el oro y la plata aportan la mayor cantidad de divisas, con muy buenos precios a nivel internacional , pero con una producción en pleno declive, que requiere fomentar la exploración.

Luego, ponderó al litio, que está en pleno crecimiento, y al cobre. "Necesitamos que el cobre se desarrolle en la Argentina, porque va a hacer la diferencia", apuntó.

Acto seguido, mencionó a los minerales industriales: cal, cemento, piedra partida: "Están pasando por un momento crítico, debido a que no avanza la obra pública. De alguna manera, en la minería metalífera pueden encontrar un nicho importante para recuperar parte de la producción perdida. El escenario no es similar, pero tenemos que trabajar todos juntos".

Advirtió, además, que a fin de año se podría superar un récord de exportación: "Deberíamos estar entre 5.200 y 5.400 millones de dólares".

Al referirse al tratado de cooperación binacional con Chile, Cacciola pidió "ser muy cuidadosos", ya que fue concebido hace 30 años, cuando había una situación particular.

En ese tren, llamó a "priorizar realmente el trabajo argentino". "Priorizar no es privilegiar, sino dar oportunidades a argentinos sobre todo en materia de baja especialización, y de alguna manera considerar a la minería argentina como una posibilidad cierta de crecimiento para las familias", graficó.

Y completó: "Si somos inteligentes y sabemos manejar el tema de prioridades, la integración minera con Chile va a ser positiva; si lo entendemos de una manera diferente, creo que no lo va a ser". A la vez, pidió resolver la ley de Glaciares.

"Hay proyectos que necesitan una legislación clara de lo que se va a proteger", apuntó el presidente de la CAEM, destacando que estamos en un momento clave, propiciado por la aplicación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Acto seguido, se refirió al recurso humano y pidió empezar a capacitar gente: "El cobre es lo que está empezando a manejar el futuro en cantidad de gente, proveedores, inversión directa. Multiplica a la minería por cuatro, cinco o seis, algo que no sabemos. El primer gran tema es la capacitación: hay que preparar a gente. Las posiciones de menor capacitación tienen que ser ocupadas de los argentinos".

"En ese marco, tenemos que poner todo. Cuando pongamos todo, va a haber actores que van a tener resignar determinadas pretensiones: actores de la política, de las empresas, proveedores", deslizó. Y comentó que es posible si de alguna manera "nos ponemos de acuerdo en las cuestiones básicas": "Este es un país federal, el poder está en las provincias. Pero utilicémoslo bien".