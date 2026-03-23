Bancos vs. energéticas: historias distintas en la Bolsa

Las energéticas están fuertes si el petróleo se mantiene en estos niveles por la crisis en Medio Oriente. Y cuando esto pase, otros sectores, como los bancos, pueden empezar a recuperar terreno.

Las tensiones geopolíticas que presionan el precio del petróleo, muestran a las enérgeticas con mejores rendimientos que los bancos.

Argentina dejó de ser “un solo trade”. Ya no es todo lo mismo. Este año viene siendo contundente.

Si mirás lo que va de 2026, la dispersión de retornos es enorme. Vista acumula una impresionante suba del 46% en dólares, YPF ronda el +16%, TGS +5,5%, mientras que Pampa está un poco negativa. Del otro lado, los bancos vienen bastante castigados: Galicia, Macro, Francés y Supervielle caen entre -19% y -29,5%.

Esto no es un dato menor. Durante mucho tiempo, invertir en Argentina era básicamente apostar a un solo factor: que el país mejore sus expectativas. Cuando eso pasaba, subía todo. Cuando no, caía todo. Era más un trade más macro que un análisis fino por sectores o compañías.

Hoy eso cambió. Ya no alcanza con decir “Argentina está barata”. Ahora hay que entender qué parte de Argentina está mejor posicionada para capturar el contexto actual.

Y ahí aparece la primera gran diferencia de este año: energía versus bancos.

Por el lado de energía, el driver es bastante claro. El petróleo tuvo un movimiento fuerte, impulsado por las tensiones geopolíticas y un mercado más ajustado en el corto plazo. Eso benefició directamente a las compañías más expuestas al crudo, y dentro de ese universo, Vista se destacó claramente.

Vista es, en muchos sentidos, un play puro de Vaca Muerta y del precio del petróleo. Tiene una exposición directa al upstream, con foco en eficiencia y crecimiento de producción. Cuando el petróleo sube, eso impacta casi de forma inmediata en sus números y en las expectativas del mercado.

YPF, en cambio, es otra historia. Es una compañía mucho más grande, más diversificada, con presencia en distintos segmentos y, además, con una carga política que no es menor. Eso hace que no capture de la misma manera los movimientos del petróleo. Por eso también la diferencia de performance.

TGS, por su parte, se beneficia desde otro ángulo, más vinculado al transporte y la infraestructura, mientras que Pampa tiene una estructura más diversificada dentro del sector energético, lo que diluye un poco el impacto directo de estos drivers.

¿Y los bancos?

Acá el contexto es completamente distinto. Los bancos están mucho más atados a la dinámica local: nivel de actividad, crédito, tasas, calidad de cartera. Y en el corto plazo, la mora los castigó.

¿Y sus valuaciones? Veamos el ratio Precio sobre valor libro:

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Hoy los bancos argentinos están operando en torno a 1,1/1,4 veces valor libros. Es un nivel bajo, incluso para estándares históricos locales. Y si lo comparamos con la región, la diferencia es todavía más evidente: bancos como Banco de Chile y Credicorp (Perú) cotizan a 3 y 2,3 veces valor libros.

Es decir, el mercado ya está priceando bastante pesimismo en los bancos argentinos. Y sin embargo, empiezan a aparecer algunas señales interesantes. Desde el sector, varios jugadores están sugiriendo que lo peor de la mora podría haber quedado atrás. Si eso se confirma, y si el proceso de estabilización macro sigue su curso, el crédito debería empezar a recuperarse.

Y ahí es donde está el upside de los bancos. Si la economía se ordena, si el crédito vuelve a crecer y si la calidad de cartera mejora, los bancos tienen mucho más apalancamiento operativo que otros sectores.

Entonces, mientras energía hoy lidera por contexto, los bancos pueden ser una historia más de segunda etapa.

De todos modos, lo que hay que destacar acá es la diversificación. En un mercado donde todo se movía igual, diversificar era casi irrelevante. Pero en un mercado donde la dispersión de retornos es del orden de 70 u 80 puntos porcentuales entre sectores, no hacerlo es directamente un error.

Probablemente las energéticas sigan fuerte si el petróleo se mantiene en estos niveles. Pero también es probable que, en algún momento, ese trade se agote o se estabilice. Y cuando eso pase, otros sectores, como los bancos, pueden empezar a recuperar terreno.

Por eso, más que tratar de adivinar quién va a ser el próximo ganador, tiene más sentido construir exposición de forma equilibrada. Tener energía, sí. Pero también tener bancos. Y, sobre todo, tener claro que no es lo mismo invertir en Argentina hoy que hace unos años.

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Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.