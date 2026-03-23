Energía, guerra e IA: los temas que dominan la CERAWeek de Houston y las oportunidades para Argentina

La conferencia reúne a más de 10.000 líderes de más de 80 países, entre CEOs, funcionarios y referentes tecnológicos, en un espacio donde se define buena parte de la agenda energética global.

La edición 2026 de CERAWeek no será una más. La guerra en Medio Oriente, el salto del petróleo, la presión sobre los sistemas eléctricos y el avance de la IA configuran un escenario donde la energía vuelve al centro de la escena global.

Enviado especial.- La CERAWeek by S&P Global 2026 arrancó en Houston en un contexto global marcado por la guerra con Irán, la presión sobre el precio del petróleo y la redefinición del mapa energético. Durante tres días, líderes políticos, CEOs y expertos debatirán cómo responder a una crisis que ya impacta en mercados, inversiones y seguridad energética.

Houston amaneció fresco este lunes, con cielo despejado y un sol que anticipa jornadas intensas. Pero el verdadero calor no estará en la temperatura: se sentirá en los pasillos y escenarios de la CERAWeek donde el nivel de discusión promete estar a la altura de una coyuntura global atravesada por tensiones geopolíticas, volatilidad en el petróleo y una transformación acelerada del sistema energético.

Considerada el “Davos de la energía”, la conferencia reúne a más de 10.000 líderes de más de 80 países, entre CEOs, funcionarios y referentes tecnológicos, en un espacio donde se define buena parte de la agenda energética global. Este año, el eje central gira en torno a la convergencia entre energía, tecnología y geopolítica, en un contexto marcado por la disrupción del suministro global tras el conflicto en Medio Oriente.

El nivel de los debates estará acompañado por una fuerte presencia de líderes globales que reflejan el peso del evento. Entre ellos se destacan Amin H. Nasser (Saudi Aramco), Patrick Pouyanné (TotalEnergies), Wael Sawan (Shell), Mike Wirth (Chevron), Vicki Hollub (Occidental Petroleum), Ryan Lance (ConocoPhillips), Claudio Descalzi (Eni), Paolo Rocca (Grupo Techint), Ruth Porat (Alphabet/Google) y Lorenzo Simonelli (Baker Hughes) .

Todos ellos formarán parte de un escenario donde la energía se cruza con la geopolítica, la tecnología y las decisiones de inversión, en un momento donde cada definición puede impactar directamente en el rumbo del sistema energético global.

Día 1: petróleo, geopolítica y el impacto de la guerra

La apertura estará encabezada por Daniel Yergin, vicepresidente de S&P Global, junto a figuras de peso como Chris Wright, secretario de Energía de EEUU, y CEOs de compañías.

El foco estará puesto en el impacto inmediato de la guerra con Irán, que ya alteró el flujo energético global. La interrupción en el Estrecho de Ormuz -clave para cerca del 20% del petróleo mundial- elevó los precios por encima de los u$s100 por barril.

En este contexto, Wright advirtió que el mercado aún no alcanzó un punto de “destrucción de demanda”, pero dejó claro que la volatilidad llegó para quedarse. También se debatirá el rol de las reservas estratégicas y la capacidad de reacción de los países frente a shocks de oferta.

“La energía es vida, y el mundo necesita masivamente más de ella”, afirmó Wright, al plantear que cualquier discusión energética debe partir de esa premisa básica. En esa línea, sostuvo que el objetivo de la política energética estadounidense es claro: “aumentar la producción, reducir costos y fortalecer la seguridad nacional”.

Día 2: energía, tecnología e inteligencia artificial

El segundo día estará atravesado por la irrupción de la inteligencia artificial en el sistema energético. Ejecutivos de Google, Microsoft y grandes utilities analizarán cómo el crecimiento de los centros de datos está disparando la demanda eléctrica a niveles inéditos.

Paneles como “Powering the AI Revolution” pondrán el foco en la necesidad de ampliar la generación energética -especialmente gas natural y nuclear- para sostener esta nueva ola tecnológica. En paralelo, se discutirán riesgos emergentes: ciberseguridad, resiliencia de redes y vulnerabilidades en infraestructuras críticas.

Además, se profundizará en el rol de nuevas tecnologías como la nuclear de próxima generación, la geotermia y el almacenamiento, en un escenario donde la transición energética convive con la urgencia de garantizar suministro confiable.

Día 3: transición energética, inversiones y nuevos equilibrios globales

La tercera jornada estará marcada por la mirada de largo plazo: transición energética, seguridad de suministro y nuevas oportunidades de inversión. Se espera la participación de líderes políticos y referentes internacionales que abordarán el reordenamiento del mapa energético global.

Uno de los temas clave será el posible regreso de países como Venezuela al mercado energético, en medio de cambios geopolíticos que podrían redefinir flujos de inversión. También habrá espacio para debatir el futuro del shale, el rol del gas como “energía puente” y los desafíos regulatorios.

En paralelo, la agenda incluirá discusiones sobre cadenas de suministro, comercio internacional y seguridad energética, en un contexto de fragmentación global y creciente competencia entre potencias.

Temas como minerales críticos -con el cobre como protagonista-, descarbonización, combustibles bajos en carbono y nuevas tecnologías energéticas marcarán el pulso de una transición que ya no se discute en abstracto, sino en términos de costos, escalabilidad y velocidad de implementación. La innovación tendrá su propio epicentro en el Ágora de Innovación, un espacio que reunirá a startups, tecnólogos, inversores y grandes compañías para mostrar soluciones concretas en IA, hidrógeno, nuclear, ciberseguridad y automatización.

Argentina dice presente en el nuevo mapa energético

En este escenario global, Argentina buscará posicionarse como jugador relevante. La delegación estará encabezada por Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, junto a Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación.

La presencia argentina apunta a mostrar el potencial de Vaca Muerta como proveedor clave de gas y petróleo en un mundo que vuelve a priorizar la seguridad energética. En medio de precios altos y tensiones globales, el país aparece como una de las apuestas más atractivas para inversiones en upstream.

Uno de los primeros ejecutivos que se refirió a la Argentina fue Mike Wirth, CEO de Chevrón: “El progreso de Argentina con (Javier) Milei es muy bueno. El subsuelo de Vaca Muerta es increíble. Si siguen así la producción va a crecer”.

Wirth puso en valor el potencial de los recursos no convencionales de Argentina al destacar que “la geología es excelente”, aunque aclaró que históricamente los principales desafíos han estado “por encima del suelo”, vinculados al entorno de inversión. En ese sentido, mencionó factores como rigideces laborales, restricciones a la importación de equipos y limitaciones a la exportación de producción, aunque subrayó que muchas de esas trabas “han sido abordadas sistemáticamente” en el último tiempo, lo que permite observar “un progreso real”.

Según el CEO de Chevrón, esta mejora en las condiciones está fortaleciendo la capacidad de inversión en el país, y aseguró que desde la compañía están “muy satisfechos con la geología”, por lo que esperan que, con el tiempo, continúe la evolución del entorno para seguir desarrollando el potencial energético argentino.

Durante tres días, Houston no solo será la capital mundial de la energía: será el lugar donde se discutirán las decisiones que pueden redefinir el equilibrio energético del planeta en los próximos años.