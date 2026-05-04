El consultor senior en Minería, Rolando Dávila, analizó el potencial del sector y la posibilidad de cooperación regional durante su paso por el sexto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.
Rolando Dávila: "Se habla de Chile como competidor peligroso y yo lo veo como un gran mercado de oportunidad"
El consultor senior en Minería valoró el potencial del sector al participar del sexto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.
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En el ciclo, titulado “La nueva era de la minería: de Argentina al mundo” y moderado por el periodista de Energy Report, Sebastián D. Penelli, Dávila analizó la situación general a nivel nacional y sostuvo que “en minería y litio estamos más adelantados porque hay empresas de consultoría en ingeniería y de servicios que han desarrollado un importante know how en extracción directa de litio, cosa que les da una gran oportunidad para ofrecer sus servicios en Chile”.
Sin embargo, diferenció lo que ocurre con el cobre. “Acá tenemos una o dos empresas muy grandes de ingeniería, pero están muy radicadas en el NOA. No hay un expertise en la minería 4.0 que incluye tecnología, machine learning, gemelos digitales y otras cuestiones tecnológicas”, apuntó, aunque contrapuso: “Tenemos la oportunidad de trabajar en conjunto con Chile, que tiene una experiencia muy desarrollada desde los 70 y en la que también hubo conflictos y se solucionó con una mesa de diálogo”.
Chile como mercado de oportunidad
Para Dávila, “se habla de Chile como competidor peligroso que te puede sacar el trabajo y yo creo que no es así”, al apuntar: “Hay que verlo como un gran mercado de oportunidad para el sector tecnológico, la industria metalmecánica y los servicios electromecánicos”.
“Desde la minería chilena dicen que la infraestructura que hay acá en términos de metal mecánica y de servicio electromecánicos es impresionante. Entonces, hay que ver la forma. Cuando vos vas a Chile a ofrecer servicios puede haber dificultades de tipo cultural o de costos, pero no un tema de conflictividad”, agregó.
Al respecto, el consultor redondeó: “Chile es una gran oportunidad de mercado y además es un socio estratégico. Lo mismo podemos hablar de Australia y de Canadá. Hay que aprovechar lo que tienen estos grandes países para hacer temas de capacitación a las plantas para los grandes proyectos en el proceso y la operación de la minería de cobre.
Una oportunidad para inversiones
Finalmente, Dávila apuntó que “es una gran oportunidad y tenemos al menos dos ventajas comparativas muy importantes a nivel global”, para luego enumerar: “Primero, estamos en un polo regional donde hay una integración real en muchos sectores, no solo en la minería; y también hay una estabilidad política, que para el inversionista es clave”.
“Si desarrollamos los proyectos mineros más importantes y empezamos a producir cobre, vamos a ser un importante actor en el suministro seguro de minerales críticos y, además de exportar minerales, vamos a exportar seguridad jurídica y oportunidades de inversión. Creo que esa es la clave”, concluyó.
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