Los socios estratégicos, la clave del desarrollo energético integral

El CEO de Dreicon , Alejandro Bellorini ; el gerente de Operaciones de Sitios Remotos del Grupo L ; Walter Ardisone ; y el director de ZLT , Gino Zavanella , formaron parte del séptimo panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería .

La charla, moderada por la periodista de Ámbito, Nazarena Lomagno ; y el de Energy Report, Sebastián D. Penelli , fue titulada como “La hora de los socios estratégicos”. Bellorini rompió el hielo y contó que Dreicon está festejando sus primeros diez años. “ Nos transformamos en líderes de la transición energética, con proyectos de abastecimiento energético con foco en utilizar renovables o electrificación de esos proyectos para tres industrias: oil&gas, minería y IT ”, precisó.

Sobre el core de la firma destacó: “Nos gusta es que nos contraten desde el momento temprano, factibilidad, ingeniería básica, detalles, supervisión de obras, gerenciamiento, puesta en marcha, etc. Y tuvimos cuatro hitos importantes , como la planta de biogás de General Villegas; el data center de Bitfarms en Argentina; participar de la electrificación de Aguada Pichana; y un salto importante con el parque eólico Goldwing, que se inaugura el martes”.

A su vez, Ardisone resaltó a Grupo L como “ una empresa de capitales nacionales que tiene 38 años, con más de 7.000 empleados en 15 provincias , de los cuales el 50% se dedica a alimentación y el 50% a limpieza, con más de 400 socios estratégicos en Argentina”.

En cuanto a sitios remotos, resaltó la participación en 10 provincias “con 31 sitios, 21 clientes y presencia desde Total en Tierra del Fuego hasta Grupo Arauco en Misiones”, mientras resaltó: “Llegamos con 125 millones de raciones de alimento a más de 2.500 sitios, mientras que en 1.000 hacemos limpieza”

Zavanella, en tanto, mencionó a ZLT como “una desarrolladora de real estate enfocada en acompañar a los sectores estratégicos de la Argentina, acompañando la logística en lugares como Córdoba, Santa Fe y Neuquén”, mientras que puntualizó en Vaca Muerta. “Fuimos pioneros con un desarrollo en 2022 en Añelo que se llama Álamos, que en ese momento teníamos más metros cúbicos de asfalto que el propio municipio”.

La transformación de Añelo, clave para Vaca Muerta

Zavanella resaltó que en Añelo “hoy viven más de 600 personas y estamos construyendo el primer centro deportivo”, pero comparó con su primera experiencia en 2014, cuando dijo que era “un paraje de ruta que estaba creciendo”.

“El quiebre fue la pandemia, porque después se vio una consolidación definitiva. Fuimos pioneros con el parque industrial de Vaca Muerta para que las empresas privadas puedan tener un lote con escrituras y todos los servicios y lo hacemos desde una concepción de integrarnos a la cadena de valor de la industria”, apuntó.

Y resaltó: “Siempre digo que cuando el riesgo no es tan alto porque el proyecto no es tan inestable, nos permite pensar en hacer una buena inversión orientada al largo plazo. Eso se tradujo en 2022 a una localidad que tenía dos cuadras con asfalto y hoy es la que más creció en los últimos 12 años en Argentina”.

“Añelo es una localidad que se está preparando para importar recursos humanos. Tiene que ser un centro urbano donde la gente no vaya solo a trabajar, sino que pueda vivir. Que el recurso instalado allí pueda estar con su familia, no solo cercanía, sino esparcimiento, educación e infraestructura de calidad. Eso le va a permitir vivir mejor a los seres humanos y a la industria captar mejores recursos”, sentenció.

Profesionalismo, sinergia y eficiencia

Ardisone valoró la reciente inauguración de una planta en Centenario con una inversión de más de 2.200 millones de pesos. “Es un centro logístico y una planta de producción que tiene el fin de llegar con mayor eficiencia a los clientes y nos da la oportunidad de descentralizar producción y trabajo”, resaltó.

En ese sentido, puso el foco en la creación de una flamante escuela de cocina: “Trabajamos con bolsas de trabajo del petróleo, no gastronómicas. Entonces tenemos que trabajar mucho en la formación y tener una escuela que esté al servicio de los proyectos de la compañía y de la comunidad va a ayudar a fomentar el profesionalismo en la zona”.

“También para darle eficiencia al negocio y reducir la huella de carbono y favorecer el uso de la tecnología trajimos equipos importados que tienen que ver con la excelencia en cocción y poder distribuir productos ya elaborados en un lugar donde esperamos darle trabajo a no menos de 90 personas en tres turnos, con la posibilidad de sacar unas 12.000 viandas por día”, expresó.

En la misma línea, Bellorini se refirió a “la optimización de recursos con rostro humano” y detalló: “Cuando estábamos terminando el proyecto Total, llegamos a tener 146 personas cavando zanjas y se empezaron a lesionar. Nos reunimos y pensamos en reemplazar, pero decidimos que no. Contratamos un preparador físico y lo llevamos a trabajar para hacer una entrada en calor por la mañana, una activación al mediodía y una elongación a la tarde. Lo mismo hablando con los gremios para avanzar en mejoras”, expresó.