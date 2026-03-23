Tomas Gutiérrez: "Un mercado de carbono regulado tendría un aporte superior a los u$s 2.500 millones por año"

El cofundador y CFO de Nideport analizó las oportunidades de los créditos verdes en la economía argentina.

El cofundador y CFO de Nideport , Tomas Gutiérrez , se refirió a las posibilidades del mercado de carbono en Argentina durante su paso por el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Liderazgo Sostenible .

En la cita, que estuvo moderada por la periodista especializada en negocios de Ámbito, Andrea Glikman , Gutiérrez se refirió al camino de la firma y señaló: “Empezamos hace cinco años, con una compañía que restaura ecosistemas naturales . Hoy nos enfocamos principalmente en ecosistemas tropicales, selvas, y tomamos posesión de tierras que están muy degradadas y las empezamos a recuperar con plantaciones de árboles, enriquecimiento, etc. El modelo de negocios cierra a través de la venta de créditos de carbono ”.

Al profundizar el alcance del mercado de carbono y los créditos verdes , indicó que “ se inventó para que las acciones sustentables sean un negocio y la sustentabilidad escale ” y explicó: “Las compañías y las personas miden su impacto en toneladas de dióxido de carbono. Para que esa compañía pueda compensar su impacto, pueden comprar créditos”.

“ Nosotros somos carbono positivos, porque nuestra selva remueve carbono de la atmósfera y las compañías son carbono negativo. Entonces, cuando les vendemos nuestros créditos, que nos certifica una compañía, los dos nos balanceamos y quedamos carbono neutrales de cierta forma ”, completó sobre un mercado del cual dijo que “viene evolucionando mucho y cada vez se escucha más, pero tiene mucho por crecer”.

Gutiérrez destacó que Nideport cuenta por el momento con un único proyecto de 25.000 hectáreas en Misiones. “ Tomamos posesión de esta tierra que estuvo 100 años bajo explotación forestal y está 90% degradada. Es una selva llena de agujeros, con entre el 30 y el 50% son especies invasivas como cañas, pero en cinco años frenamos la extracción y en las mediciones ya se ve una recuperación muy fuerte ”, resaltó.

Sobre el perfil de compañías con las que negocia, apuntó: “Para nosotros es fundamental que las empresas quieran hacer una transformación o tengan el triple impacto como el core de su negocio. No buscamos vender nuestros créditos a alguien que no le importe y que los use para lavarse las manos y seguir impactando cada vez más”.

Por un lado, destacó que “entre el 10 y el 20% son empresas de Argentina, pero el resto son globales tecnológicas o grandes fondos de inversión que le venden a compañías que cumplen con el estándar de triple impacto”.

El referente de Nideport indicó que los créditos del proyecto valen 30 dólares y comparó: “Otros de baja integridad pueden valer dos dólares, tiene que ver con el impacto. Nosotros restauramos ecosistemas que están altamente degradados, impactando en biodiversidad, agua, aire, suelo y comunidades nativas”.

“Como es mucho más que solo remover carbono, aumenta la integridad, la calidad y el precio. Hay proyectos que solo reemplazan energía fósil por renovable y mitiga la generación de dióxido de carbono, pero no impacta en las otras variables y hace que el precios sea menor. Entonces, quien compre nuestros créditos, tiene que tomar la decisión de pagar más por un impacto real”, afirmó.

Las oportunidades del mercado de carbono

Por su parte, Gutiérrez exigió un marco regulatorio para mejorar la rentabilidad del sector. “El mercado de carbono se divide en voluntario y el regulado. En Argentina tenemos acceso al primero, que es entre el 1 y 5% del mercado global”, sostuvo y comparó que “en Europa está clara la regulación”, mientras que en la región “ya tienen México, Brasil, Chile y Paraguay”.

“Podríamos vender nuestros créditos 5 veces más caros, con un impacto en rentabilidad enorme”, profundizó, destacando estimaciones de que el alance del mercado de carbono regulado “sería para Argentina superior a los 2.500 millones de dólares por año, pudiendo llegar a 20.000 millones a largo plazo”. “Son volúmenes de Vaca Muerta, pero sería una vaca viva”, manifestó.

A modo de cierre, indicó que “algunas provincias empezaron a sacar leyes, pero el marco de una ley es lo que nos va a permitir competir”, poniendo como escenario la Ley de Glaciares: “Con una ley, quizás podemos ganar la licitación y en vez de explotar el glaciar, pasar a conservarlo, restaurarlo, generar créditos de carbono y que sea viable”.