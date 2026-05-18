¿Aprender finanzas con IA? Lanzan una plataforma gratuita con certificación UBA + Agregar ámbito en









Galicia lanza “Finanzas a Mano”, su propuesta federal de educación financiera para jóvenes de 16 a 26 años, con contenidos avalados por la UBA y una experiencia digital adaptada a las nuevas generaciones.

Galicia anuncia el lanzamiento de “Finanzas a Mano”, su plataforma de educación financiera gratuita y federal para jóvenes de 16 a 26 años

Comprar, transferir, invertir o pagar servicios desde el celular ya es parte de la vida cotidiana. Sin embargo, saber cómo decidir —cuándo conviene, qué riesgos existen y cómo evitar errores— sigue siendo una brecha enorme. Un Informe de Junior Achievement lo grafica muy bien: 7 de cada 10 jóvenes argentinos reconocen no saber cómo administrar su dinero, y cerca del 60% toma decisiones guiándose por consejos de redes sociales.

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En ese contexto, Galicia anuncia el lanzamiento de “Finanzas a Mano ”, su plataforma de educación financiera gratuita y federal para jóvenes de 16 a 26 años, con una meta concreta: llegar a 60.000 inscriptos. La iniciativa se enmarca en una estrategia de inversión social que la entidad sostiene desde hace más de 18 años, con un propósito claro: impulsar la autonomía económica y el bienestar financiero de las nuevas generaciones en todo el país.

Una propuesta educativa con aval universitario y enfoque “aprendo a mi ritmo” En un ecosistema saturado de contenidos aislados y consejos virales, 'Finanzas a Mano' se diferencia por su valor central: ofrece una formación certificada por la Universidad de Buenos Aires (UBA-CBC). Este respaldo académico no solo eleva el estándar de calidad, sino que aporta un reconocimiento formal al trayecto educativo de los participantes.

La plataforma ofrece más de 10 horas de contenido organizado en módulos independientes para que cada joven avance con flexibilidad. Además, para sintonizar con los hábitos actuales, incorpora herramientas educativas diseñadas para sostener la atención y mejorar la incorporación de conceptos:

Lucca Mikas : un tutor pedagógico basado en IA que orienta el aprendizaje de forma personalizada y responde dudas en tiempo real.

: un tutor pedagógico basado en IA que orienta el aprendizaje de forma personalizada y responde dudas en tiempo real. Microlearning y gamificación: con dinámicas breves diseñadas para mantener el foco y favorecer la retención.

con dinámicas breves diseñadas para mantener el foco y favorecer la retención. Contenidos de vanguardia: además de presupuesto, ahorro e inversión, aborda temas urgentes como prevención de estafas digitales, ciberseguridad y el uso consciente del dinero. Los testimonios de los participantes confirman la eficacia del modelo educativo: “La propuesta me pareció genial por su accesibilidad y cómo se adapta a los tiempos de cada uno. Si bien ya sabía bastantes cosas, también aprendí otras nuevas y me sirvió para reforzar mis conocimientos en finanzas personales, además de aportarme herramientas para entrar a la adultez de manera más organizada”, cuenta Victoria, de 18 años.

Galicia2 La propuesta se potencia a través de la Red de Multiplicadores: un equipo de más de 120 colaboradores voluntarios que dictan talleres presenciales en escuelas y organizaciones, acercando los contenidos a distintas provincias y realidades sociales. En Galicia, el foco está puesto en el impacto de largo plazo: “Creemos que la educación financiera es una herramienta de inclusión. Por eso diseñamos esta plataforma interactiva para que miles de jóvenes puedan desarrollar habilidades para tomar mejores decisiones”, destacó Constanza Gorleri, Chief Sustainability Officer en Galicia. Del aula digital al territorio: cómo se escala una experiencia educativa federal Para garantizar un impacto real y federal, la estrategia integra el alcance digital con el despliegue territorial. Por un lado, la formación se centraliza en una plataforma virtual que permite a los jóvenes capacitarse desde cualquier punto del país. Por otro, la propuesta se potencia a través de la Red de Multiplicadores: un equipo de más de 120 colaboradores voluntarios que dictan talleres presenciales en escuelas y organizaciones, acercando los contenidos a distintas provincias y realidades sociales. Finanzas a Mano VIDEO Este despliegue territorial se complementa con alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, fundamentales para ampliar el alcance y acompañar de cerca el proceso educativo. Asimismo, el programa fortalece su cultura interna: a través de la formación de sus propios colaboradores, buscando convertirlos en embajadores de salud financiera. Es precisamente en esa conexión con la comunidad donde el modelo demuestra su valor pedagógico. Mariana, docente de Córdoba, destaca la importancia del seguimiento: “Fue muy satisfactorio trabajar en este programa. La plataforma es de uso sencillo y el monitoreo de los estudiantes nos permitió, como docentes, reforzar el acompañamiento a quienes más lo necesitaban”. Un punto de partida sólido para un objetivo ambicioso Luego de una etapa inicial que alcanzó a más de 11.000 inscriptos y 3.200 graduados, el programa inicia un nuevo ciclo con una campaña en redes para ampliar su alcance y sostener una premisa: que el acceso a herramientas financieras confiables y certificadas sea una oportunidad real para que las nuevas generaciones lideren su propia economía. Cómo inscribirse Ingresar a: finanzasamano.galicia.ar

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