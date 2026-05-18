Personal: tecnología, eficiencia y una estrategia con impacto real

En ese camino, la infraestructura digital ocupa un rol central. Los Datacenters de Personal fueron evolucionando para acompañar las nuevas demandas de procesamiento, cloudificación, automatización e inteligencia artificial, incorporando criterios de eficiencia y optimización energética desde el diseño de las operaciones.

En una industria atravesada por la expansión de la conectividad, el crecimiento exponencial del consumo de datos y el avance de tecnologías como la inteligencia artificial, la sustentabilidad dejó de ser una herramienta aislada para convertirse en un eje estratégico del negocio. En Personal, esa visión se traduce en una gestión integrada que busca combinar innovación tecnológica, eficiencia operativa y reducción del impacto ambiental.

La compañía impulsa una estrategia de sustentabilidad con foco en eficiencia energética, economía circular e inclusión digital, entendiendo que el desarrollo tecnológico y el cuidado del ambiente ya no pueden escindirse ni pensarse por separado. En ese camino, la infraestructura digital ocupa un rol central. Los Datacenters de Personal fueron evolucionando para acompañar las nuevas demandas de procesamiento, cloudificación, automatización e inteligencia artificial, incorporando criterios de eficiencia y optimización energética desde el diseño de las operaciones.

Uno de los hitos más recientes fue la obtención de la certificación internacional CEEDA para el Datacenter de Pacheco, un reconocimiento que valida estándares de excelencia en eficiencia energética y operación sustentable. El centro de datos, uno de los más importantes del país, integra procesos de virtualización, consolidación tecnológica y herramientas de inteligencia artificial para optimizar el uso de recursos, mejorar el rendimiento y reducir el consumo energético. Además, opera mayoritariamente con abastecimiento de energías renovables, reafirmando una estrategia de largo plazo orientada a minimizar la huella ambiental de la infraestructura tecnológica.

La transformación digital global impone nuevos desafíos. El crecimiento de los dispositivos conectados, las redes 5G, el procesamiento de datos en tiempo real y la expansión de la IA requieren infraestructuras cada vez más robustas, pero su alta demanda energética nos obliga a ser cada día más eficientes. Frente a ese escenario, Personal avanza hacia un modelo de tecnología sustentable o cleantech, incorporando soluciones que permitan optimizar recursos y reducir emisiones sin resignar capacidad de innovación.

Como parte de esa estrategia, la compañía definió objetivos concretos de descarbonización validados por la iniciativa internacional Science Based Targets (SBTi), con la meta de reducir cerca del 60% de sus emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2034, tomando como base el año 2022 y contemplando los alcances 1, 2 y 3. Este compromiso involucra tanto las operaciones directas como la cadena de valor y la comercialización, alineando la gestión climática de la empresa con estándares científicos internacionales.

La sustentabilidad también atraviesa la operación cotidiana. Personal impulsa iniciativas de economía circular orientadas a extender la vida útil de los recursos y reducir residuos. Entre ellas se destacan las SIMs sustentables fabricadas con materiales reciclados, el uso de packaging con plástico reciclado en productos comercializados a través de sus canales digitales, programas de recupero y reutilización de equipamiento tecnológico y políticas de donación de activos para prolongar su ciclo de uso. A esto se suma una gestión responsable de residuos y programas de separación y reciclaje implementados en distintos puntos del país.

Pero la estrategia no se limita al plano ambiental. En una economía cada vez más digital, la inclusión y el acceso a habilidades tecnológicas también forman parte de una agenda de sustentabilidad. Por eso, Personal desarrolla iniciativas de formación y ciudadanía digital que buscan generar oportunidades concretas para jóvenes, docentes y comunidades en todo el país.

Programas como Digitalers y Academia Digitalers promueven la capacitación gratuita en habilidades digitales y oficios tecnológicos vinculados al empleo del futuro. Chicas Digitalers trabaja específicamente sobre la reducción de la brecha de género en tecnología, mientras que Nuestro Lugar impulsa propuestas educativas orientadas al uso positivo, creativo y responsable de la tecnología en escuelas y comunidades educativas.

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La integración de estas iniciativas refleja una visión más amplia sobre el rol de las empresas tecnológicas en la actualidad. En un contexto donde la innovación avanza a gran velocidad y las demandas ambientales son cada vez más urgentes, el desafío ya no pasa solamente por desarrollar nuevas soluciones, sino por hacerlo de manera responsable, eficiente y sostenible en el tiempo.

En Personal, la sustentabilidad forma parte de esa evolución: una estrategia que combina infraestructura, tecnología, eficiencia energética y desarrollo de capacidades digitales para acompañar el crecimiento del ecosistema digital con una mirada de largo plazo.