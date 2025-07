Victor Pruvost: "El gran desafío es que el consumidor de autos empiece a incorporar el concepto de sustentabilidad"

“Es un mundo un poco nuevo para nosotros, porque veníamos con un reposicionamiento de la marca con modelos a combustión”, resaltó y explicó que “se está investigando mucho hacia dónde va a ir el futuro y quizás no sea solo un modelo híbrido o eléctrico, sino que convivan distintas alternativas” .

El híbrido destaca por las características del país

Pruvost puso el foco en la realidad del país y aclaró que la firma “se orienta más a un mercado de vehículos híbridos no enchufables, para no depender de las estaciones de carga, por las características y la infraestructura del país” y agregó: “Entendemos que ese es el camino en tanto y en cuanto no haya un desarrollo de infraestructura que permita trasladarse por todos lados con vehículos enchufables”.