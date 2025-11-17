Yanina Schamne: "Estamos por concretar un hito con la oportunidad de repensar los procesos e incorporar tecnología"

La gerenta de Contabilidad de Mercedes-Benz Camiones y Buses , Yanina Schamne , se refirió a las oportunidades de la industria automotriz al participar del panel de cierre de Ámbito Debate sobre Finanzas & Inversiones , que contó con la moderación del jefe de Economía y Finanzas de Ámbito, Juan Pablo Marino .

Schamne señaló que la compañía trabajó “para lograr que este año sea positivo” y afirmó que “ en términos macroeconómicos, 2025 fue completamente distinto a 2024, con una baja de la inflación y un poco más de estabilidad que permitió que algunos sectores crecieran un poco más y nos permitieran desarrollar un poco nuestras actividades”.

“ Este año repetimos liderazgo en el mercado. En octubre tuvimos un 34% de market share en camiones y en buses un 64%. Eso refleja el crecimiento de sectores como el agro, la minería, la construcción . Y nuestro rol es poner el foco en las necesidades y problemáticas del cliente e ir produciendo y generando un producto que sea acorde a ello”, apuntó.

Schamne se refirió a Mercedes-Benz Camiones y Buses como “ la industria más joven del país , porque nos separamos y somos una empresa independiente desde hace poco, pero al mismo tiempo tenemos más de 70 años de trayectoria , lo que nos hace algo único y especial, con una proyección a futuro”.

Al respecto, destacó la inauguración en 2026 de un nuevo centro industrial en Zárate, sobre la ruta nacional 9. “Es un lugar estratégico en donde se genera eficiencia en los gastos logísticos porque estamos a un pasito del puerto y es un punto estratégico para la distribución de nuestros productos”, resaltó y agregó: “En lo que respecta a la inversión son más de 110 millones de dólares en tres etapas y nos pone contento que Daimler Truck ha apostado al país y a nuestro trabajo”.

“En el centro industrial van a funcionar la producción de distintos modelos de camiones, chasis de buses y vamos a tener ahí la producción de los productos remanufacturados. Y ya desde el 2024 funciona el depósito de repuestos y autopartes. Sin duda va a ser un hito en la historia de nuestra compañía y al mismo tiempo una oportunidad de repensar los procesos e incorporar tecnología”, sentenció.

“La principal ventaja de tener nuestra casa, como le decimos nosotros, es que te permite ya pensar proyectos a largo plazo de otra envergadura. Hemos exportado buses a México y ahora se apostará a que otros negocios se puedan expandir”, adelantó.

Mercedes-Benz y una apuesta a la personalización

Por otra parte, Schamne recordó su proceso en “la construcción del equipo de la contabilidad cuando nos separamos como empresa independiente y eso permitió repensar los procesos con la nueva estructura”.

“Volviendo al por qué somos Mercedes-Benz, camiones y buses, está esto de focalizarse en el cliente que compra un camión o un bus, que son bienes de capitales y no es lo mismo que aquel que compra un auto. Entonces, es importante desde el proceso más básico que puede ser generar un asiento contable hasta el diseño y el desarrollo del proceso de ventas, poner el foco en ese cliente”, resaltó.

En esa línea, destacó que “en lo que respecta a el desarrollo tecnológico, lo que nos distingue y el valor agregado que tenemos como compañía es el capital social, el equipo de trabajo” y agregó: “Ante el entorno cambiante y las vicisitudes, es difícil planificar. Desde la casa matriz nos reconocen la calidad de profesionales y no entienden cómo logramos pensar o entender una economía como la actual y en el medio tomar la mejor decisión que se pueda en el momento indicado”.