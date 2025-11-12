La estabilidad como factor clave para el desarrollo del mercado de capitales y la revitalización del crédito

Nicolás Razzetti, del Banco Credicoop; y María José Del Boca, de BYMA, participaron del primer panel de Ámbito Debate sobre Finanzas & Inversiones.

El jefe de mesa de operaciones de la Gerencia Financiera del Banco Credicoop , Nicolás Razzetti ; y la gerente de producto de BYMA , María José Del Boca , participaron del primer panel de Ámbito Debate sobre Finanzas & Inversiones .

Durante el ciclo, que estuvo moderado por el periodista de Ámbito, Julián Guarino , la conversación giró en torno a los productos financieros. Sobre el momento que atraviesa Argentina, sintetizó: “ Estamos ante una oportunidad única para poder potenciar desde el mercado de capitales todo lo que es financiamiento a largo plazo y potenciar así el crecimiento y desarrollo del país ”.

“Más allá de que BYMA viene duplicando hace tres o cuatro años en términos de volumen negociado, de operaciones y cantidad de inversores, con más de 11 millones de personas con cuentas abiertas , pese a este crecimiento exponencial estamos muy lejos de los países comparables de la región en tamaño del mercado de capitales en comparación con el PIB y el tamaño de la economía”, apuntó,

" Habiendo pasado este ruido electoral y con esta Argentina que se está abriendo al mundo, creemos que el potencial es enorme y debemos sumar la participación de players del exterior e institucionales . Es un escenario excepcional y una somos muy optimistas”, apuntó.

A su turno, Razzetti coincidió en que “ las elecciones en Argentina generan mucha volatilidad y se vio con el tipo de cambio buscando el techo de la banda y tasas que llegaron a superar el 100% porque el inversor tiende a cubrirse de una eventual devaluación”.

Sin embargo, contrapuso que “hoy es otro contexto” y detalló: “Pasadas las elecciones, se despeja la incertidumbre política y la necesidad de liquidez. Pareciera que hay un equilibrio en las tasas y hay que ver si el tipo de cambio termina de relajar y deja de testear las bandas. Ahora tienen que venir inversiones financieras, también en la economía real, para que haya oferta de dólares y completar el cuadro de equilibrio en las variables”.

Las ventajas de financiarse en el mercado de capitales

Del Boca puso el foco en el financiamiento y señaló que “cuando hay que tomar decisiones a largo plazo para generar proyectos en la economía real, las empresas tienen ventajas muy importantes en el mercado de capitales, porque viene con un ecosistema completo que no se agota a la hora de levantar el capital y hacerme del dinero necesario, sino que acompaña durante toda la vida del financiamiento”.

“La empresa tiene la posibilidad de elegir si emite acciones o instrumentos de deuda como Obligaciones Negociables (ON9 con determinados pagos de interés y un vencimiento. Creemos que el verdadero valor viene porque hay un mercado secundario, con una acción u ON que tiene una cotización en tiempo real en un mercado líquido, profundo y transparente, con precios que reflejan en forma confiable el valor del instrumento”, apuntó.

La referente de BYMA consideró que “eso permite que los inversores no tengan que esperar a que el bono pague el cupón o, si es una acción, que la empresa decida pagar dividendos, sino que en cualquier momento puede hacerse de la liquidez”.

“Eso genera un círculo virtuoso que hace que la empresa pueda buscar financiamiento a un costo menor porque el inversor no tiene que esperar para obtener liquidez y está todo centralizado a través de Caja de Valores, que certifica que cada inversor obtenga lo que le corresponde”, precisó.

La estabilidad, clave para reflotar el crédito a pymes

Al destacar el rol del Banco Credicoop, Razzetti indicó que “buscamos estar a lo largo de toda la vida y asistiendo en todas sus necesidades a los clientes, sea una persona que busca un crédito para un auto u hogar o pymes que necesitan financiamiento para sueldos, inversión productiva o nuestra línea de aguinaldo, que viene fin de año y es muy demandada”.

En ese sentido, afirmó que “hay un montón de posibilidades de crecimiento en el crédito bancario, porque sigue siendo bajo en comparación al PIB si se toma como referencia la región y los bancos estamos ociosos en términos de capacidad prestable” y puso como reparo que “en un contexto volátil y sin condiciones claras, las pymes tienen cierta reticencia a endeudarse para generar inversiones”.

“Ojalá ahora haya algún equilibrio hacia adelante que pueda contribuir a que nuestras pymes sigan invirtiendo en el país”, sostuvo y mostró su optimismo de que esto ocurra “con estos niveles de tasa y en la medida que se mantengan las variables y las expectativas estén controladas”.

El jefe de mesa de operaciones de la Gerencia Financiera del Banco Credicoop, Nicolás Razzetti

“Lo que mata la decisión es la volatilidad y la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana y si voy a poder recuperar la inversión o la postergo para otro momento. Ojalá se acomode y vuelva a haber una demanda”, sostuvo, en un pedido por estabilidad macroeconómica.

Educación financiera y mayor participación de inversores

A su turno, Del Boca puso el foco en la educación financiera. “El propósito es que confluya la mayor cantidad de participantes en el mercado de capitales, porque genera una formación de pesos transparente que termina beneficiando a la empresa y al desarrollo del país”, apuntó y consideró que “ahí es donde entra la educación financiera para aquellos inversores que no tienen tanta experiencia y conocimiento para poder sumarlos y que se encuentren con inversores institucionales, de alto patrimonio”.

“Nos parece fundamental para que la gente pueda proteger sus ahorros de inflación, la volatilidad cambiaria y en el sentido que veníamos de un cepo donde los inversores tenían que venir al mercado para no dejar los pesos en su cuenta, pero también para el desarrollo de un mercado más transparente”, sentenció.

En el ámbito productivo, Razzetti destacó que Credicoop “tiene una participación federal, con 276 filiales en 22 provincias” y sostuvo que “si bien atendemos a todo tipo de pymes, el agro es uno de los más demandantes últimamente”.

“El banco lanza líneas de crédito todo el tiempo y es uno de los objetivos tener las tasas más bajas en relación a las principales entidades financieras para estar siempre presentes a lo largo de toda la trayectoria de la pyme”, agregó, mientras recordó que la entidad ofrece además “productos clásicos como plazos fijos y fondos comunes de liquidez, así como instrumentos a mayor plazo o para inversores calificados”.

La mira a futuro está en la economía real y el dinamismo del crédito

Al trazar los planes a futuro, Del Boca consideró que, “pasada la discusión de la macro y de cómo protegerse ante la inflación, ahora la conversación está enfocada en el financiamiento” y destacó: “Esta oportunidad no estaba hace mucho tiempo. Con una macro ordenándose, los inversores pueden tener crédito, desarrollar la economía real y generar más trabajo y mejores condiciones para todos”.

A su vez, Razzetti confió en que el crédito “agarre cierto dinamismo” y recordó: “Durante años los bancos habíamos perdido la esencia de tomar depósitos y prestar porque no había demanda. Ahora queremos esos volcar esos recursos al crédito y el tema es que haya estabilidad. Que no recalculemos políticas económicas, monetarias ni cambiarias”.

El avance de la tokenización

Por otra parte, Del Boca se refirió a los avances en materia digital. “Hace poco salió la posibilidad de tokenizar valores negociables, sean acciones bonos o Cedears. Esto permite que un inversor que puede tener exposición de equity de YPF va a poder comprar la acción como hasta ahora, pero también puede hacerlo a través de un token, que representa digitalmente a la acción que hoy ya existe o puede ocurrir lo mismo con una ON”, interpretó.

Sobre este punto, mencionó que BYMA busca ser “el nexo en esta unión del mundo descentralizado con el tradicional”, al señalar que “es imprescindible que esta confianza se mantenga, porque si el inversor no recibe lo dividendo o no queda clara la titularidad, todo eso se va a romper”.

A su vez, apuntó que puede ser una puerta de ingreso a nuevos inversores. “Hoy hay 11 millones de CUITs que ya están adentro del ecosistema y hay un montón que no están. Esto les permite a quienes no están tener la posibilidad de invertir en este tipo de activos sin ir por el camino tradicional”, expresó.