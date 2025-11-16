Una nueva forma de ahorrar en dólares: la alternativa que se volvió tendencia







Cada vez más argentinos eligen una herramienta digital para resguardar sus ingresos frente a la inflación, sin salir del circuito del dólar.

Una opción digital gana terreno entre quienes buscan proteger su dinero del peso. Imagen: Freepik

En un país donde la inflación marca el pulso de la economía, pensar en el dólar como refugio es casi una costumbre. Los ahorristas argentinos buscan proteger su dinero de la devaluación y, para eso, eligen alternativas que permitan mantener el poder adquisitivo.

Una opción que se volvió tendencia entre quienes no quieren dejar sus pesos inmóviles es el uso de stablecoins, una herramienta que mezcla tecnología, agilidad y estabilidad, y que cada vez suma más adeptos.

dollar-163473_1280 (1) Una alternativa moderna al billete físico se impone entre los ahorristas: ahorrar en dólar sin bancos ni colchón es posible y cada vez más común. Pixabay Qué son las Stablecoin Las stablecoins son criptomonedas cuyo valor está atado al de un activo estable, como el dólar estadounidense. A diferencia del Bitcoin o Ethereum, que pueden presentar fluctuaciones abruptas, estas monedas virtuales mantienen un precio casi fijo, lo que las hace ideales para quienes buscan previsibilidad.

La más popular en Argentina es USDT (Tether), seguida por USDC (USD Coin). Ambas se utilizan como una forma de resguardo de valor en plataformas de intercambio de criptomonedas y permiten transferencias rápidas, sin necesidad de bancos tradicionales.

El funcionamiento es simple: el usuario compra stablecoins a través de una app o exchange, las guarda en una billetera digital y puede usarlas para ahorrar, invertir o incluso pagar ciertos servicios. Todo esto sin moverse del celular y con operaciones disponibles las 24 horas.

A pesar de que su uso no está regulado oficialmente en todos los países, la comunidad cripto y los usuarios en Argentina destacan su utilidad, sobre todo en contextos de restricciones cambiarias. Cómo se convirtieron en una alternativa para ahorrar en dólares El contexto de cepo cambiario y el dólar paralelo al alza empujó a muchos ahorristas a buscar caminos más accesibles y modernos. En ese panorama, las stablecoins se transformaron en una opción tentadora: permiten operar sin montos mínimos, con rapidez y desde cualquier lugar. Sumado a eso, su adopción creció entre los jóvenes que se familiarizaron con las billeteras virtuales y las herramientas digitales, generando una nueva cultura de ahorro que cruza generaciones y redefine la relación con el dinero.

