Alejandra Maglietti contó el duro momento que vive tras el incendio que destruyó la fábrica de su marido en Ezeiza







La panelista contó que la empresa de su pareja quedó devastada tras el incendio en el polo industrial de Spegazzini, que afectó a miles de trabajadores.

Alejandra reveló que la fábrica de su marido quedó destruida tras el incendio en Ezeiza.

La explosión en el Polígono Industrial de Carlos Spegazzini destruyó por completo la empresa de la pareja de Alejandra Maglietti, dejó 24 heridos y afectó a más de una decena de compañías. La panelista describió la situación como una pérdida irreparable que amenaza cientos de puestos de trabajo.

Maglietti relató que su pareja es dueño de Plásticos Lago, una de las firmas más perjudicadas por el siniestro. Aclaró que la planta no fue el foco de la explosión, pero se encuentra a apenas 300 metros del punto inicial. “Estoy muy afectada, vengo de una noche sin dormir. Fue terrible. Todavía me estoy recuperando. Fue el trabajo de toda una vida que se perdió”, expresó.

Alejandra maglietti La panelista describió cómo se perdió “el trabajo de toda una vida” y los 125 empleos que dependían de la empresa. LN+ Reveló también que su esposo había dejado la fábrica minutos antes del estallido: “Mi esposo es uno de los afectados por la explosión: Plásticos Lago. Es la primera que está sobre la autopista, la que se ve continuamente en los móviles”. Según relató, su mayor preocupación en este momento es proteger los empleos de los “125 empleados”.

La empresa de su marido y el alcance de los daños En conversación con LN+, Maglietti profundizó en la magnitud del desastre. “Estoy muy afectada por él, son muchos años de verlo levantar a las 6 volviéndose a las 22, producir no es fácil es un trabajo de 24/7. Puedo asegurar sin temor que era una empresa modelo, impecable. Todavía no podemos creer. Fue algo inimaginable”, señaló.

También subrayó el impacto sobre todo el parque empresarial: “La explosión se llevó puesta prácticamente todo un polo industrial. Son como 13 o 14 empresas que están afectadas. Son 3000 puestos de trabajo”.

Explosión Ezeiza 2 Las autoridades explicaron que primero debe finalizar el operativo para contener el fuego, que aún continúa activo. @fdo2000 / X A pesar del caos, la panelista agradeció la labor de quienes trabajaron para controlar el fuego: “Estuvieron a disposición”. Y cerró con un pedido urgente: “Ojalá que ayuden a que esto pueda solucionarse de la mejor manera y más rápido posible. Es una catástrofe, algo sin precedentes. Nunca imaginamos que íbamos a vivir algo así”. Explosión e incendio en Ezeiza: la Justicia anticipó que las pericias comenzarán el lunes Tras la explosión y el incendio iniciados el viernes por la noche en un depósito del polo industrial de Ezeiza, la Justicia informó que las pericias no podrán comenzar antes del lunes, ya que los bomberos aún trabajan para contener el fuego. El siniestro comenzó en instalaciones de Logischem y se extendió a empresas como Iron Mountain, Larroca Minera, Aditivos Alimentarios, Sinteplast y Almacén de Frío, dejando daños estructurales, pérdidas materiales y afectación en viviendas cercanas. 1763226482344-incendio-y-explosion-ezeiza-bomberos (1) A pesar del desastre, destacó su agradecimiento a bomberos y personal municipal que trabajaron durante toda la noche. Más de 500 efectivos participaron del operativo junto a 70 dotaciones de bomberos, ambulancias, Policía Federal, Bonaerense y Defensa Civil. La investigación quedará a cargo de la fiscal Florencia Belloc, en coordinación con Bomberos y Policía Científica, mientras que referentes industriales calificaron la situación como “dantesca”, con varias firmas prácticamente destruidas. Autoridades provinciales descartaron riesgo de nube tóxica, aunque alertaron sobre partículas en el aire. El impacto también se sintió a varios kilómetros. Vecinos de zonas alejadas, como Monte Grande, aseguraron haber percibido la vibración de la explosión. “Cuando ocurrió, empezaron a temblar las ventanas”, contó Noelia González, quien relató que supo del hecho al buscar información en redes sociales.

