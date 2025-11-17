Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 17 de noviembre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cedió $5 a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta al cierre de la semana anterior , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el balance semanal, subió $15 y la brecha con el oficial cerró en 1,9%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.403 .

El dólar CCL opera en $1.485,38 y la brecha con el dólar oficial queda en el 5,9%.

El dólar MEP cotiza a $1.452,64 y la brecha con el dólar oficial queda en el 3,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 17 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 17 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.482,48, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 17 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s96.070, según Binance.