SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
17 de noviembre 2025 - 00:00

Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 17 de noviembre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

La cortización del dólar blue hoy.

La cortización del dólar blue hoy.

Depositphotos

El dólar blue cedió $5 a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta al cierre de la semana anterior, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

En el balance semanal, subió $15 y la brecha con el oficial cerró en 1,9%.

Informate más

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, lunes 17 de noviembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.403.

Valor del CCL hoy, lunes 17 de noviembre

El dólar CCL opera en $1.485,38 y la brecha con el dólar oficial queda en el 5,9%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 17 de noviembre

El dólar MEP cotiza a $1.452,64 y la brecha con el dólar oficial queda en el 3,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 17 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 17 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.482,48, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 17 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s96.070, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias