Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 17 de noviembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial cotizó a $1.375 para la compra y a $1.425 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa se ubicó a $1.380,78 para la compra y a $1.432,06 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las reservas brutas internacionales cortaron una racha de cuatro subas consecutivas, al retroceder u$s44 millones y ubicarse en los u$s40.636 millones . Aun así, en la semana crecieron u$s376 millones.

Descontando los pasivos del BCRA, las reservas netas se situaron en u$s1.428 millones , de acuerdo con la estimación del economista Federico Machado.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.403 .

El dólar blue se ubicó en $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, lunes 17 de noviembre

El dólar CCL opera en $1.485,38 y la brecha con el dólar oficial queda en el 5,9%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 17 de noviembre

El dólar MEP cotiza a $1.452,64 y la brecha con el dólar oficial queda en el 3,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 17 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 17 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.482,48, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 17 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s96.070, según Binance.