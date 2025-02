Arranca la construcción del alambrado en Aguas Blancas, mientras Sáenz reclama más jueces y fiscales federales

Mientras tanto, más voces críticas se suman en contra de la valla metálica entre ambos países. "Doscientos metros de alambrado en una frontera con Bolivia que es de más de 750 kilómetros, en el departamento San Martín, me parece una tomada de pelo", sostuvo Franco Galeano, presidente del Centro de Empresarios de Tartagal, ciudad que se encuentra a 170 kilómetros de Aguas Blancas. "Yo no creo que 200 metros de alambrado solucionen la temática de la frontera, es extremadamente absurdo porque existen otros puntos de ingreso que no son vigilados adecuadamente", expresó durante una entrevista. Como consignó Ámbito, la Cámara de Comercio de la ciudad de Orán también advirtió que la construcción de la cerca de alambre de púas no terminará con el contrabando. Su titular, Ariel Zablouk, pidió pensar en las personas que a diario trabajan con el transporte de mercadería.