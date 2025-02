Más poder para Patricia Bullrich: en medio de cruces con Provincia, suma funciones en "territorio", frontera y delitos federales

Patricia Bullrich suma competencias: el trasfondo de decreto presidencial

La decisión presidencial llega días después de los últimos hechos de inseguridad en el Conurbano, circunstancia que Bullrich aprovechó para salir al cruce de Axel Kicillof por su participación en la marcha LGTB convocada en repudio a los dichos de Javier Milei contra los homosexuales durante su participación en el Foro de Davos. “Saliste a la calle a defender 'derechos', mientras el derecho a la vida está a la deriva en la Provincia", le apuntó la ministra de Seguridad al gobernador.

Kicillof, concentrate. Los jóvenes de la provincia sufren el abandono, y vos te enfrascás en luchas ideológicas mientras ellos siguen padeciendo. Así no.



Los jóvenes muertos en la provincia son cosa de todos los días. Pensá menos en tu competencia política con Cristina y más en… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 2, 2025

Bullrich se expresó en su cuenta de X luego de que el domingo encontraron los cuerpos sin vida de dos adolescentes, Paloma y Josué, asesinados en un presunto robo en el partido de Florencio Varela.

“Ayer saliste a la calle a defender 'derechos', mientras los derechos más básicos, como el derecho a la vida, están a la deriva en la Provincia”, escribió la ministra de Seguridad en el mensaje que tenía como destinatario a Kicillof. Sostuvo a su vez que mientras el gobernador participaba de la masiva movilización en la Ciudad de Buenos Aires, “Paloma y Josué fueron encontrados muertos el sábado".

Pese al lugar destacado que el tándem conformado por Javier y Karina Milei le asignaron a Bullrich -la Secretaria de Presidencia se mostró con ella al anunciar que Pilar Ramírez presidirá el bloque de LLA en la Ciudad-, la ministra de Seguridad aseguró que no le gustaría ser candidata a senadora nacional este año en las elecciones nacionales por CABA.

PATRICIA BULLRICH Y KARINA MILEI.jpeg Patricia Bullrich junto a Karina Milei. @PatoBullrich

"No, a mí no, pero acá hay un director técnico que decidirá quién va en cada lugar", sostuvo la funcionaria nacional al ser consultada sobre si quería competir en los comicios que renovarán parte del Congreso. En el entorno de la ministra no esconden que su sueño es ser candidata a vicepresidenta en una reelección de Milei.

Cuáles serán las nuevas áreas del Ministerio de Seguridad Nacional

A través de un comunicado oficial, el Gobierno detalló punto por punto las principales competencias del ministerio que conduce Patricia Bullrich, que se detallan a continuación: