Catamarca: Nación se retiró del yacimiento minero YMAD y el gobernador Raúl Jalil ejercerá el control

El gobernador dialoguista tejió el acuerdo desde la asunción del presidente Javier Milei, a cambio de apoyo en el Congreso de la Nación en votaciones claves.

El Gobierno oficializó su retiro definitivo de la empresa interestadual Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y transfirió el control pleno de la compañía a la provincia de Catamarca , la principal socia. La decisión se oficializó al publicarse en el Boletín Oficial el decreto 2/2026, que cristalizó una negociación directa del gobernador peronista Raúl Jalil con la Casa Rosada y que arrancó a los pocos meses de la asunción del presidente Javier Milei , a cambio de apoyo en el Congreso en leyes claves.

Con esta medida, la Nación dejó de formar parte de la gestión y propiedad de YMAD, una entidad que fue creada mediante la ley 14.771, en base a la histórica "Acta del Farallón Negro", firmada el 10 de junio de 1958 por el entonces rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) Eugenio Flavio Virla y el gobernador catamarqueño Juan Salas, refrendada por el vicepresidente de la Nación Alejandro Gómez y legisladores nacionales de las dos provincias. Las partes suscribieron ese acuerdo porque fue el químico y explorador Abel Peirano, de la UNT, quien descubrió los yacimientos mineros ubicados en Farallón Negro (Agua de Dionisio), en el departamento Belén (Catamarca) a fines de los años 30. El investigador donó sus derechos a la UNT y sentó las bases para la creación de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), un proyecto clave para la UNT y para la provincia de Catamarca.

Con la decisión de este lunes de la Nación, la nueva estructura societaria quedó conformada en un 60% por Catamarca y en un 40% por la UNT, mientras que su directorio será presidido desde ahora por un representante de Catamarca, junto a cuatro vocales, dos por esa provincia y dos por la UNT.

Hasta el momento, la dirección era ejercida por los cuatro vocales pero el presidente era designado por el Poder Ejecutivo Nacional. El Gobierno justificó su salida como parte de un plan para reducir el déficit fiscal y el sobredimensionamiento del Estado. En los considerandos del decreto se señaló que la Nación no participaba en la distribución de utilidades de la mina, pero mantenía la posibilidad de realizar contribuciones financieras, lo que representaba "un riesgo para el Tesoro".

Como lo informó Ámbito, la firma en diciembre de 2025 de acuerdos claves entre Catamarca y la UNT, fueron fundamentales para que la Casa Rosada adoptara esta última decisión. Las partes redefinieron la estructura societaria de YMAD, la participación accionaria y el funcionamiento futuro de la empresa minera.

Los acuerdos tuvieron como protagonistas al gobernador Raúl Jalil y al rector de la UNT Sergio Pagani, quienes estuvieron acompañados por el vicegobernador Rubén Dusso, la vicerrectora Mercedes Leal y los actuales miembros del Directorio de YMAD, entre otros funcionarios. El primer convenio estableció la salida definitiva del Estado Nacional de YMAD y reemplazó a la histórica "Acta del Farallón Negro". Otro de los puntos acordados fue el cierre de una demanda judicial que había iniciado la UNT contra Catamarca por la distribución de las ganancias de la actividad minera compartida.

alumbrera1 La compañía Glencore solicitó su adhesión al RIGI para la Alumbrera, con una inversión estimada en unos U$S 4.000 millones.

Las negociaciones

Raúl Jalil mantuvo diálogo abierto con la Casa Rosada desde la asunción del presidente Javier Milei y así logró que YMAD sea excluida de la lista de empresas a privatizar que incluían la Ley Bases y la Ley Ómnibus, aprobadas con el apoyo de diputados nacionales catamarqueños. En diciembre de 2024, la Nación y el gobierno catamarqueño firmaron el acta de adhesión al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, una iniciativa libertaria para cancelar deudas entre la Nación y las provincias. Con este paso, el mandatario provincial logró el traspaso a manos de Catamarca del establecimiento Minas Capillitas y el control de YMAD.

Tuvo que pasar un año para que se concretara el segundo objetivo, no sin nuevas gestiones de Raúl Jalil, como la reunión que mantuvo en el arranque de diciembre con Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Ministros, y con Diego Santilli, ministro del Interior. De ese encuentro, trascendió que el gobernador solicitó acelerar el traspaso definitivo de YMAD a Catamarca. Unos días más tarde, el senador peronista Guillermo Andrada (del bloque Convicción Federal), exfuncionario de Raúl Jalil y hombre de su más estrecha confianza, votó a favor del proyecto de Presupuesto 2026 en general y en particular, alineándose con la estrategia libertaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ProyectoMara/status/1996193418645471527?s=20&partner=&hide_thread=false Glencore reiniciará la operación de Alumbrera en Catamarca.



Esta reactivación será un facilitador clave para MARA, fortaleciendo logística y entrenamiento de la fuerza laboral.



Además, impulsará el empleo local, integrará proveedores y generará nuevas oportunidades. pic.twitter.com/0d8Jl4w9dU — Proyecto MARA (@ProyectoMara) December 3, 2025

El interés

Tras casi una década de silencio, Bajo la Alumbrera, un yacimiento de cobre, oro y molibdeno, cuya titularidad es de YMAD, se reactivará porque la empresa Glencore confirmó que reiniciará las operaciones durante el primer semestre de 2028. El proyecto, que dejó de operar en 2018, prevé una producción estimada de 75.000 toneladas de cobre, además de 317.000 onzas de oro y 1.000 toneladas de molibdeno -un metal muy resistente al calor que se utiliza para fabricar piezas para industrias como la petrolera, química, automotriz y aeronáutica- a lo largo de cuatro años. El yacimiento se comenzó a operar en 1997, durante 21 años estuvo activo, empleó a 1.953 trabajadores y llegó a procesar unas 120.000 toneladas de piedra por día. La compañía Glencore solicitó su adhesión al RIGI para este proyecto, con una inversión estimada en unos U$S 4.000 millones.