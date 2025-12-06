Catamarca: Raúl Jalil y Lucía Corpacci evitan chocar y hacen nado sincronizado para mantener la paz en el PJ provincial Por David Correa + Seguir en









La senadora nacional, cercana a la expresidenta Cristina Kirchner, no cuestionó el alejamiento de tres diputados nacionales catamarqueños del bloque Unión por la Patria. Gestos de apoyo a la gestión provincial.

Raúl Jalil y Lucía Corpacci acordaron una convivencia con paz social en su provincia.

El gobernador de Catamarca Raúl Jalil y la senadora nacional Lucía Corpacci acordaron que sus diferencias no afecten la gobernabilidad en esa provincia, distrito en donde el peronismo en unidad doblegó a La Libertad Avanza por 45 a 33 puntos en las elecciones legislativas nacionales de octubre. El sisma de tres diputados nacionales peronistas del bloque Unión por la Patria, que constituyeron un espacio propio, no generó reacciones en contra de la presidenta del PJ catamarqueño, que con sus parlamentarios provinciales contribuyó a la aprobación del Presupuesto 2026 local que elevó el mandatario provincial.

"Desde el peronismo nacional nadie tiene autoridad para cuestionar qué hacen los gobernadores que fueron dejados de lado en las últimas decisiones de importancia", se sinceró ante Ámbito un dirigente norteño de peso consultado por Ámbito, de diálogo habitual con miembros de la mesa de conducción con sede en Matheu 130, en CABA. "La situación de los mandatarios es preocupante, frente a un Gobierno que no cede en garantizarles los recursos que les corresponden. Y son ellos los que deben garantizar la paz social, pagar los sueldos al día y hacer las obras que la Nación abandonó", reflexionó.

Una señal del diálogo entre Jalil y Corpacci, de cercanía con la expresidenta Cristina Kirchner, fue que el bloque "Elijo Catamarca" está integrado por Fernanda Ávila, Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega, cercanos al mandatario, mientras Claudia Palladino se quedó en Unión por la Patria. La jura de dos de ellos fue saludada con cortesía pública por la exgobernadora en su cuenta en X. "Felicitaciones, @Palladinodip y Fernando. Toda la fuerza. Sé que, aunque estén en bloques distintos, siempre van a defender a quienes más lo necesitan y a nuestra patria. Nunca olviden a quién representan", sostuvo. Mientras la primera se queda en UP, Monguillot, exministro de Gobierno y de Seguridad de Jalil, integra el tridente de sello provincialista.

Nunca olviden a quién representan pic.twitter.com/KUXet4ZKyB — Lucía Corpacci (@LuciaCorpacci) December 3, 2025 El gesto amable de Lucía Corpacci fue galvanizado horas más tarde con apoyos claves de los diputados y senadores provinciales cercanos a la senadora nacional que, sin fisuras, aprobaron el proyecto de Presupuesto Provincial 2026 -que incluye a la Defensoría del Pueblo-, la Ley Impositiva y un proyecto de expropiación de terrenos para la construcción de una pista de aterrizaje en el Departamento Belén, propuestas que envió Raúl Jalil al Poder Legislativo bicameral. En Diputados, el Presupuesto obtuvo media sanción por amplia mayoría, al contar con el respaldo de 30 legisladores, 7 votaron en contra y hubo 2 ausencias. En Senado, de 16 bancas, el resultado fue 14 a 2, a favor del oficialismo.

En diciembre de 2023, el actual gobernador, que transita su segundo mandato consecutivo, reglamentó una ley que prohíbe las reelecciones indefinidas y que incluye también a senadores, diputados e intendentes. Hasta ese momento, la Constitución Provincial habilitaba esa posibilidad. En 2015, pudiendo haberse presentado a una tercera reelección consecutiva, Corpacci cumplió con su promesa de apoyar a Jalil para la gobernación, un gesto que el actual mandatario reconoce a menudo entre sus más cercanos. Pero el peronismo catamarqueño tiene un tercer hombre de peso y de garante de la gobernabilidad, que es el intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, la capital, Gustavo Saadi. Aunque sus más cercanos mantienen en el máximo hermetismo sus planes para 2027, su nombre ya suena como un posible precandidato a la gobernación para dentro de dos años.

