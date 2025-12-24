Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán firmaron acuerdos que redefinen la explotación minera en YMAD

La compañía se encuentra en su etapa final de traspaso a la provincia de Catamarca, luego del entendimiento del gobernador Raú Jalil con la Casa Rosada por el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Se definió de qué modo se distribuirán las utilidades.

El Gobierno de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán firmaron acuerdos que redefinen la estructura societaria de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que es la titular de los derechos de explotación de Bajo la Alumbrera, un yacimiento de cobre, oro y molibdeno, en donde la empresa Glencore reiniciará la producción durante el primer semestre de 2028. El acercamiento entre las partes redefine la estructura societaria, la participación accionaria y el funcionamiento futuro de la empresa minera, mientras se encuentra en su etapa final el proceso de traspaso de la compañía a la provincia de Catamarca.

La firma tuvo como protagonistas al gobernador Raúl Jalil y al rector de la UNT Sergio Pagani , quienes estuvieron acompañados por el vicegobernador Rubén Dusso , la vicerrectora Mercedes Leal y los actuales miembros del Directorio de YMAD , entre otros funcionarios. El primer convenio establece la salida definitiva del Estado Nacional de YMAD y reemplaza a la histórica "Acta del Farallón Negro", que firmaron las partes en 1958. Con los actuales cambios, la empresa quedó conformada por un 60% de participación para Catamarca y un 40% de la UNT, con la posibilidad de acordar futuras incorporaciones o retiros de socios.

Esto fue posible porque 2023 el Gobierno nacional, vía decreto, declaró la emergencia pública en materia económica y señaló que YMAD no integra la administración pública nacional. Es decir, se desvinculó del ente, en el marco de políticas para reducir la estructura estatal. También fue el resultado del diálogo abierto que mantiene el gobernador Raúl Jalil con la Casa Rosada.

En el arranque de diciembre, Jalil se reunió en Balcarce 50 con Manuel Adorni , jefe de Gabinete de Ministros, y con Diego Santilli , ministro del Interior, en el marco de una serie de encuentros con mandatarios provinciales dialoguistas. De esa reunión, trascendió que el gobernador solicitó acelerar el traspaso definitivo de YMAD a Catamarca.

El primer paso, sin embargo, se dio en diciembre de 2024 cuando el gobierno catamarqueño y la Nación firmaron el acta de adhesión al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas , una iniciativa libertaria para cancelar deudas entre la Nación y las provincias. De este acuerdo solo se cumplió uno de los dos compromisos vinculados a la cuestión minera: el traspaso a manos de Catamarca del establecimiento de Minas Capillitas, pero se demoró el control de YMAD. Esta vez, todo estaría encaminado.

La llave para las decisiones

Uno de los aspectos claves del entendimiento fue la composición del Directorio. El nuevo esquema prevé que esté integrado por cinco miembros: un presidente, que será desinado por Catamarca; y cuatro vocales, dos también por esa provincia y dos por la UNT. De todos modos, para que esta nueva estructura entre en vigencia, resta la emisión del decreto presidencial. Además, se constituyó una mesa que elaborará un nuevo estatuto que deberá actualizar los marcos de funcionamiento de la compañía.

Otro aspecto, no menor, fue que el Poder Ejecutivo catamarqueño y la Universidad tucumana suscribieron un acuerdo para ponerle fin a un litigio judicial, que arrancó en 2016, sobre la distribución de las utilidades. Este entendimiento será presentado ante la Justicia Federal para su homologación judicial, lo que permitirá que se cierre de manera definitiva. Por esta razón, las futuras utilidades serán de un 60% para Catamarca y un 40% para la UNT.

Los convenios fueron firmados ad referéndum de la aprobación de las cámaras de Diputados y de Senadores de Catamarca y del Consejo Superior de la UNT. En la Cámara alta, fue un trámite para Jalil porque los senadores le dieron el visto bueno; sin embargo, el debate en la Cámara baja fue frenado esta semana por la oposición, en donde el oficialismo necesitaba las dos terceras partes de los votos para el tratamiento sobre tablas. El resultado fue 22 votos para el oficialismo, 17 para toda la oposición unida y hubo do ausencias. Como la sesión era en período de extraordinarias, Raúl Jalil tiene la opción de prorrogar el período o esperar hasta el inicio de las sesiones ordinarias en 2026. En el caso del Consejo Superior de la UNT, el debate se dará recién el año próximo.

Reactivación en marcha

Como lo informó Ámbito, después de casi una década de silencio, Alumbrera se reactivará debido a que la empresa Glencore confirmó que reiniciará las operaciones del histórico yacimiento de cobre, oro y molibdeno durante el primer semestre de 2028. El proyecto, que dejó de operar en 2018, prevé una producción estimada de 75.000 toneladas de cobre, además de 317.000 onzas de oro y 1.000 toneladas de molibdeno a lo largo de cuatro años.

El yacimiento se comenzó a operar en 1997 y durante 21 años produjo cobre, oro y molibdeno, un metal muy resistente al calor que se utiliza para fabricar piezas para industrias como la petrolera, química, automotriz, aeronáutica, entre otras. Mientras la mina estuvo activa empleó a 1.953 trabajadores y llegó a procesar unas 120.000 toneladas de piedra por día.