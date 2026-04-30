EEUU minimiza la filtración sobre un posible apoyo a la Argentina por las Islas Malvinas: "Fue tan solo un mail"

El secretario de Estado Marco Rubio salió a calmar las aguas, tras el revuelo que generó el posible respaldo de Washington a Buenos Aires. El funcionario de Donald Trump dialogó con un medio británico.

El secretario de Estado de EEUU habló con un medio inglés durante la semana pasada, previo a la visita del Rey Carlos III.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, minimizó este jueves una filtración del Pentágono , que evaluaba la posibilidad de que Washington retire su apoyo a Reino Unido, en la disputa por las Islas Malvinas. “Fue tan solo un correo electrónico. La gente se está exaltando demasiado por un correo electrónico . Era simplemente un correo electrónico con algunas ideas”, dijo Rubio en una entrevista.

En el "simple email" se observaban distintas sanciones que Washington barajaba aplicar a sus aliados europeos, que no cooperaron como EEUU esperaba, en la guerra con Irán. Entre estas opciones, se incluyó retractar el apoyo al Reino Unido en Malvinas y apoyar a la Argentina. A pesar de que el correo electrónico habría sido presuntamente redactado por un funcionario de bajo rango, también incluía como un "castigo" para España, expulsarlo de la OTAN.2

Rubio, en su habitual rol de mediador de la Casa Blanca, aclaró que la postura de EEUU en Malvinas “ sigue siendo de neutralidad ”, como desde hace décadas. “ Reconocemos que existen reclamos de soberanía contrapuestos entre Argentina y el Reino Unido. Reconocemos la administración de facto del Reino Unido sobre las islas, pero no adoptamos ninguna postura con respecto a los reclamos de soberanía de ninguna de las partes ”, explicó.

The Telegraph, medio que entrevistó a Rubio, también señala que la reunión que el presidente Javier Milei iba a tener con el premier británico Keir Starmer en abril, se terminó cancelando, aunque no se brindaron detalles sobre los motivos.

Victoria Villarruel se refirió a la cuestión Malvinas este lunes, en plena tensión con Londres y aseguró que "los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino" y que "no son parte de la discusión" . "Si se sienten ingleses, que vuelvan a los miles de kilómetros de distancia donde está su país" . comentó la vicepresidente. Sus declaraciones tuvieron eco en los medios británicos, que hablaron de "escalada" entre ambos países.

El intercambio ocurrió luego de que se conociera que, de acuerdo a filtraciones, EEUU reconsideraría su posición sobre las Islas Malvinas como castigo al Reino Unido por no haber apoyado la campaña militar contra Irán. Sería parte de un conjunto de sanciones a la OTAN.

El episodio suscitó distintas reacciones, que van desde declaraciones del propio presidente Javier Milei, quien afirmó que "la soberanía no se negocia", hasta un mensaje de su número dos, hoy enfrentada con el titular del Poder Ejecutivo.

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EEUU y un deterioro de sus relaciones diplomáticas con , España, Italia, Alemania y Reino Unido

La tensión de la relación entre Londres y Washington se materializa en los ataques del presidente de EEUU, Donald Trump, contra el premier Starmer. El británico del partido laborista negó la habilitación sus bases militares en la Isla Martín García, una isla que pudo ser utilizada para un eventual aterrizaje de aviones estadounidense, en medio de los ataques contra Teherán. En su momento, Trump se refirió al tema con un enorme enfado. “Esa estúpida isla… Nos ha llevado tres o cuatro días decidir dónde podemos aterrizar. Habría sido mucho más cómodo aterrizar allí que volar muchas horas extra. Así que estamos muy sorprendidos. No estamos tratando con Winston Churchill”, había dicho Trump a principios de marzo, ninguneando a Starmer.

Si es importante destacar, que a pesar de las diferencias y altisonantes declaraciones de Trump contra Starmer, la relación del norteamericano con otro de los líderes de la diplomacia británica, es muy buena. Durante esta semana, el rey de Inglaterra Carlos III, fue recibido con honores en la Casa Blanca, en un histórico encuentro que seguramente sano, -al menos un poco- el dañado vínculo entre Washington y Londres.

Por otra parte, este mismo jueves por la tarde, Trump fue consultado por la prensa respecto a otros aliados de la OTAN. El republicano no dejó margen para las especulaciones y declaró que sus aliados, España e Italia: "no han ayudado en nada". "España ha sido horrible, absolutamente horrible". Ambos países han tomado distancia de los norteamericanos en las últimas semanas, por el conflicto en Teherán y con el Papa, respectivamente.

Por si no había sido suficiente, Trump también atacó a su homónimo alemán, Friedrich Merz, que había declarado el lunes que Irán estaba "humillando" a los norteamericanos, además de remarcar que "no tienen estrategia", en el conflicto en Medio Oriente.

"El canciller de Alemania debería dedicar más tiempo a terminar la guerra con Rusia y Ucrania (¡donde ha sido totalmente ineficaz!), y arreglar su quebrado país, especialmente (en cuanto a la) inmigración y la energía, y menos tiempo a interferir con aquellos que se están deshaciendo de la amenaza nuclear de Irán, ¡haciendo así del mundo, incluyendo Alemania, un lugar más seguro!", añadió.