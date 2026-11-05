El ministro de Economía bonaerense explicó el paquete económico de Axel Kicillof y culpó a Nación por la caída de recursos

Pablo López detalló los lineamientos de los proyectos de Presupuesto, Financiamiento e Impositiva que ingresarán a la Legislatura. Aseguró que la Provincia perdió más de 30 billones entre recortes del Gobierno nacional y caída de la recaudación, defendió la reestructuración de la deuda heredada y anticipó que buscarán preservar el poder adquisitivo de los salarios estatales.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López , defendió el paquete de leyes económicas que el gobierno de Axel Kicillof presentó este jueves ante la Legislatura y advirtió que la Provincia deberá afrontar el ejercicio 2027 en un escenario de recesión, caída de la recaudación y pérdida de puestos de trabajo .

En una entrevista con Ámbito, el funcionario sostuvo que el Presupuesto busca garantizar la continuidad de la obra pública y sostener las partidas destinadas a salud, educación, seguridad y protección social , al tiempo que rechazó las críticas opositoras por el endeudamiento y reivindicó la administración de los compromisos financieros heredados.

“Nos preocupa el andar de la economía nacional y bonaerense. Cuando miramos hoy todos los indicadores de la economía real, sin duda están peor que a fines del año pasado” , señaló López, quien recordó que la denominada Ley de Leyes 2026 ya había incorporado una declaración de emergencia económica para advertir sobre la situación de los sectores productivos y las familias bonaerenses.

Según explicó, los datos de actividad muestran un deterioro durante 2026. El funcionario mencionó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en agosto una caída de casi cuatro puntos respecto de diciembre del año pasado, y señaló que la misma tendencia se observa en el consumo y la inversión. A eso sumó la pérdida de empleo y el cierre de empresas .

“Todo el tiempo, mes a mes, vemos que hay menos empresas, menos unidades productivas en el país y también en la provincia de Buenos Aires. Ya tenemos unas 9.000 empresas menos en términos netos” , aseguró.

El escenario también impacta sobre las cuentas públicas. López apuntó contra la caída de la recaudación nacional, que acumula doce meses consecutivos de retrocesos, y destacó que el IVA registró una baja superior al 8% en el último mes relevado. “Eso repercute en las cuentas de la Provincia porque son fondos que recibimos por coparticipación, y también en las de los municipios, porque son recursos que después coparticipamos”, explicó.

En ese sentido, precisó que, si se consideran los recursos nacionales y provinciales, la pérdida de recaudación acumulada durante los tres años de gestión supera los $10 billones. Para los municipios, la estimación de los fondos que dejaron de recibir por la caída de los recursos coparticipables asciende a $1,7 billones en el conjunto de los 135 distritos, sin contabilizar la merma de sus propias recaudaciones.

Presupuesto 2027: las prioridades de Axel Kicillof

Con ese diagnóstico, el funcionario defendió las previsiones del proyecto para el próximo año, que contempla gastos por $58,65 billones y recursos por $56,5 billones, con un déficit financiero de $2,15 billones. La propuesta incluye la prórroga de la emergencia económica provincial y se elaboró sobre la base de las proyecciones macroeconómicas del Gobierno nacional.

“Es un presupuesto acorde a las posibilidades que tiene la Provincia. Lo que buscamos es seguir reforzando las partidas que creemos indispensables, esenciales y prioritarias”, afirmó.

López enumeró entre los principales objetivos la continuidad de los proyectos estructurales de infraestructura, el sostenimiento de las políticas de protección social y la inversión en salud, educación y seguridad. Según remarcó, se trata de áreas que el Ejecutivo considera prioritarias desde el comienzo de la gestión y cuyas partidas buscará preservar pese a las restricciones presupuestarias.

“El presupuesto busca seguir profundizando el apoyo y las partidas destinadas a esas áreas. Siempre manteniendo estables los resultados fiscales de la Provincia, que deben estar asociados a las posibilidades de financiamiento que tenemos”, explicó.

En ese punto, el funcionario destacó la evolución de la composición del gasto provincial. Sostuvo que durante la administración de Kicillof aumentó la participación de las funciones esenciales en el presupuesto, mientras que se redujo el peso de las partidas destinadas al endeudamiento público.

Endeudamiento por u$s1.000 millones y fondo para municipios

Uno de los capítulos que abrirá la discusión con la oposición será la Ley de Financiamiento, que contempla una autorización para tomar deuda por el equivalente a u$s1.000 millones. El pedido apunta a complementar las fuentes de financiamiento disponibles para afrontar los vencimientos de los compromisos financieros y sostener los planes de infraestructura.

“Estamos pidiendo un endeudamiento equivalente a u$s1.000 millones en deuda de mediano y largo plazo que, junto con las fuentes de financiamiento que ya disponemos, entendemos que complementa la posibilidad de cubrir las necesidades que tenemos”, explicó López e indicó que el objetivo es refinanciar la deuda heredada de la gestión de María Eugenia Vidal y sostener la obra pública.

La iniciativa también contempla el fortalecimiento del programa de Letras del Tesoro, que la Provincia utiliza para cubrir necesidades de financiamiento de corto plazo. El ministro aclaró que la autorización solicitada no reemplaza los recursos ya habilitados por la Legislatura, sino que los complementa.

Ante las críticas de la oposición por solicitar una nueva autorización cuando todavía queda un remanente del endeudamiento aprobado para 2026, López explicó que la Provincia utilizó durante este año la autorización anterior y que parte de ese financiamiento permitirá cubrir los primeros meses del próximo ejercicio.

“Probablemente quede un remanente que nos permitirá transcurrir los primeros meses del año, pero necesitamos contar con esta autorización adicional y complementaria para poder cubrir todas las necesidades que vamos a tener en 2027”, sostuvo. Además, explicó que el fondo para municipios aprobado en la ley anterior tiene cuotas previstas hasta el primer semestre de 2027.

La Ley de Financiamiento incorpora además un Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad para los municipios, vinculado a la utilización efectiva de la autorización de endeudamiento. La propuesta prevé que una parte de los recursos que tome la Provincia pueda destinarse a los distritos para financiar inversiones y programas locales de seguridad.

López aclaró que no se trata de fondos de libre disponibilidad, sino de partidas con afectación específica. “Es un fondo destinado solamente a seguridad, para fortalecer los programas y las inversiones en esa materia, en coordinación con el área de Seguridad de la Provincia”, precisó.

Consultado sobre si el esquema ya había sido conversado con los intendentes, teniendo en cuenta que un fondo similar trabó la sanción de la Ley de Financiamiento el año pasado, se limitó a destacar la importancia de sumar recursos provinciales a los presupuestos municipales. “Sabemos que es un área en la que tanto nosotros como los municipios destinamos inversiones importantes. Que puedan contar con una fuente de financiamiento específica y adicional a sus presupuestos siempre va a ser positivo”, señaló.

El pago de la deuda heredada

Otro de los puntos sobre los que López hizo hincapié fue la reestructuración de la deuda que la Provincia recibió al asumir la actual gestión. El ministro explicó que los compromisos en bonos internacionales tenían un perfil de vencimientos concentrado en el corto plazo, con pagos anuales que rondaban los u$s1.500 millones.

“Cuando asumimos teníamos que enfrentar vencimientos en 2020, 2021 y 2022 por un equivalente de aproximadamente u$s1.500 millones anuales en promedio. Era un nivel muy alto para las posibilidades de la provincia de Buenos Aires”, recordó.

En ese contexto, la administración bonaerense avanzó en un proceso de reestructuración que concluyó en 2021 y permitió distribuir los vencimientos a lo largo de un período más extenso. Según explicó, la operación alivió las obligaciones de corto plazo para los años siguientes y estableció un cronograma de pagos más compatible con la capacidad financiera provincial.

El resultado, detalló, es que los vencimientos anuales de los bonos externos se ubican actualmente en torno a los USD 870 millones. La cifra corresponde a las dos cuotas semestrales que la Provincia afronta en marzo y septiembre.

“Logramos repartir en el tiempo la carga de la deuda y tener un alivio muy significativo en el corto plazo. Pudimos generar un perfil de vencimientos acorde a las posibilidades de pago de la Provincia”, sostuvo.

López destacó que la administración bonaerense logró cumplir con todos los compromisos durante los últimos años, incluso en un contexto de caída de recursos y sin volver a los mercados internacionales de crédito.

“Especialmente en los últimos tres años, que fueron extremadamente complejos por la pérdida de recursos y el recorte de fondos de Nación hacia la Provincia, pudimos cumplir con todos los vencimientos, incluso cuando los bonos externos ya empezaron a amortizar capital. Estamos pagando intereses y capital sin acceder a los mercados internacionales, sino con fuentes locales de financiamiento”, remarcó.

El ministro también explicó que hubo un cambio en la composición del stock de deuda provincial: disminuyó la participación de los bonos emitidos en el exterior y aumentó la del financiamiento local y los organismos multilaterales de crédito.

Estos últimos, señaló, permiten acceder a créditos con plazos más largos y tasas de interés más bajas, vinculados a proyectos específicos, en su mayoría de infraestructura. Se trata de una fuente de recursos que la Provincia utiliza para sostener parte de sus planes de obras y que también estará disponible durante 2027.

“Si no contáramos con esos créditos, sería muy difícil, o mucho menor, lo que podríamos hacer en materia de obra pública”, afirmó, en referencia a la interrupción de los programas nacionales de infraestructura.

La defensa de la política de endeudamiento también fue una respuesta a las críticas opositoras sobre un supuesto "despilfarro" de los recursos públicos. López volvió a plantear que la Provincia arrastra un problema estructural de financiamiento vinculado al esquema de coparticipación federal.

“La provincia de Buenos Aires recibe una parte muy baja en relación con lo que aporta. Recibe alrededor del 20% de los recursos que se distribuyen entre las provincias, pero aporta cerca del 40% de lo que recauda el Gobierno nacional”, sostuvo.

Según explicó, esa relación se traduce en una menor disponibilidad de recursos por habitante y, en consecuencia, en niveles de inversión pública per cápita inferiores a los de otras jurisdicciones. “Cada bonaerense tiene menos inversión del Estado provincial que el resto de las provincias porque tenemos menos recursos”, resumió. También aseguró que Buenos Aires tiene una de las menores cantidades de empleados públicos por habitante, después de la provincia de Córdoba.

“Cuando uno mira los resultados fiscales de la Provincia, ve que se vienen manteniendo estables, incluso en este contexto de caída de recursos. No hay un despilfarro. Los resultados están en línea con las posibilidades de financiamiento que tenemos y permiten que la Provincia siga activa en obra pública y en las inversiones en salud, seguridad y educación”, afirmó.

Impuestos: sin cambios de alícuotas y con beneficios

La tercera iniciativa del paquete económico es la Ley Impositiva, que mantendrá la estructura tributaria vigente y no prevé modificaciones reales en la carga fiscal para 2027.

López sostuvo que, en el actual contexto económico, el Ejecutivo buscó evitar un incremento de la presión tributaria. En Ingresos Brutos no habrá cambios en las alícuotas, aunque se actualizarán los umbrales de facturación para que más pequeñas y medianas empresas puedan acceder a las tasas reducidas.

En los impuestos patrimoniales, Inmobiliario y Automotor, se mantendrá la lógica de la normativa actual, con cuotas que acompañarán la inflación, pero sin incrementos reales. Sellos tampoco tendrá modificaciones en su estructura y alícuotas.

“La idea es que no haya un incremento en la presión tributaria ni variaciones reales. Buscamos que se mantenga la carga como está hoy, que los valores de las cuotas sigan la inflación, pero no más que eso”, explicó.

Respecto de los beneficios para los contribuyentes que cumplen en tiempo y forma, el ministro aclaró que esas bonificaciones no están contempladas en la Ley Impositiva, sino que se anuncian al comienzo de cada calendario fiscal. De todos modos, confirmó que el próximo año volverán a instrumentarse descuentos para quienes opten por el pago anual, entre otros beneficios.

El reclamo a Nación: una deuda superior a $20 billones

En paralelo, López volvió a cuestionar la decisión del Gobierno nacional de interrumpir transferencias y paralizar obras en territorio bonaerense. Según la estimación provincial, la deuda que Nación mantiene con Buenos Aires supera los $20 billones, si se contabilizan los compromisos directos, los programas interrumpidos y las obras públicas paralizadas.

El ministro señaló que la Provincia mantiene reclamos administrativos y judiciales por distintos conceptos, pero advirtió que hasta el momento no hubo una respuesta concreta de la Casa Rosada.

“La verdad que no estamos viendo que haya avances ni un cambio de actitud del Gobierno nacional”, señaló.

Consultado por el estado de las presentaciones judiciales, explicó que el único expediente en el que registraron movimientos está vinculado a los recursos del sistema previsional que Nación debe transferir a la Provincia. En ese marco, se realizaron tres audiencias durante el año ante la Corte Suprema, con participación del Gobierno nacional, aunque sin que se presentara una propuesta para resolver el conflicto.

“El Gobierno nacional no ha avanzado en hacer una propuesta a la provincia de Buenos Aires. Se sigue castigando a los bonaerenses”, cuestionó.

"Nuestro norte es preservar el poder adquisitivo de los salarios"

Por último, López se refirió a la situación salarial de los trabajadores estatales bonaerenses, entre ellos docentes, médicos y policías, y a las negociaciones paritarias que deberá afrontar la administración provincial en un contexto de restricciones fiscales.

El Presupuesto no incorpora una pauta salarial, ya que las actualizaciones se discuten en las mesas de negociación con los gremios. Sin embargo, el ministro aseveró que el Ejecutivo buscará sostener el poder adquisitivo de los empleados públicos y mantener el diálogo con los sindicatos.

“Nuestro norte siempre es intentar preservar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores de la Provincia. Sabemos que es un contexto complejo y que las familias, no solamente las de los trabajadores estatales sino las de toda la economía, están atravesando un momento difícil”, analizó.

En ese sentido, sostuvo que el Gobierno bonaerense continuará haciendo esfuerzos para alcanzar acuerdos y atender tanto las cuestiones salariales como las condiciones laborales de los distintos sectores.

“Vamos a seguir haciendo los mejores esfuerzos, respetando y convocando los espacios paritarios para tener las discusiones que tenemos que tener, siempre buscando consensos y acuerdos con los representantes de los trabajadores”, apuntó.

El camino legislativo

Los proyectos de Presupuesto, Financiamiento e Impositiva ingresarán entre hoy y mañana por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá comenzar a construir los acuerdos para avanzar con su tratamiento. En particular, la autorización de endeudamiento requiere una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras, lo que obligará al peronismo a reunir respaldos de otros bloques.

Tras la presentación ante los legisladores, López señaló que el Ejecutivo deberá definir ahora el cronograma de discusión y las instancias de exposición de los funcionarios de las distintas áreas. “Tenemos que establecer ese camino para poder llevar adelante un buen debate, un buen intercambio y contar con las leyes que necesita el Ejecutivo”, sostuvo.

La idea del Gobierno bonaerense es que el paquete económico pueda aprobarse antes de fin de año. “Nuestra expectativa es que pueda llevarse adelante todo el debate y que podamos contar con las leyes para iniciar 2027”, concluyó López.