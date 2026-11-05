Axel Kicillof apuesta a la re-reelección de intendentes para fortalecer su armado electoral

El gobernador impulsa la eliminación de los límites a los mandatos municipales, una reforma que podría habilitar a 80 jefes comunales a competir por otro período. El MDF considera que preservar el poder territorial es clave para la disputa electoral del año próximo, pero la iniciativa enfrenta resistencias en la Legislatura, tanto en la oposición como dentro del peronismo.

“Si queremos ganar en 2027, tiene que salir la re-re, y muchos lo están empezando a entender” . La frase, de un ministro bonaerense que habló con Ámbito bajo reserva de su nombre, resume la apuesta del kicillofismo para recuperar las reelecciones indefinidas de intendentes. La reforma es impulsada por el gobernador Axel Kicillof y los jefes comunales del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) , pero choca con la aritmética de la Legislatura y con las diferencias que atraviesan al propio peronismo.

El mandatario se refirió al tema ayer, al término de la reunión del Consejo del PJ, cuando la prensa lo consultó. Aclaró que la cuestión no se había tratado en ese encuentro, aunque reconoció que está en discusión, y buscó despegarse de cualquier interés personal: “Yo no tengo reelección ni la estoy pidiendo” .

Acto seguido, defendió la continuidad de los mandatos locales y destacó que “hay muchísimos países del mundo donde, aun no teniendo reelección a nivel nacional o de gobernadores, la conservan a nivel local porque el dirigente local es un dirigente cercano, porque su mandato tiene que ver con cosas que se pueden constatar fácilmente y porque es un nivel de representación muy directo”.

Kicillof también vinculó el debate con la crisis de representación política. “Hoy todo el mundo habla de la crisis democrática, de que la gente no quiere ir a votar, de que no tiene quien la represente. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires 135 dirigentes que se formaron, que se prepararon, que son intendentes que llevan adelante su gestión ”, planteó. Frente a quienes advierten que la re-reelección podría perpetuar a los jefes comunales en sus cargos, respondió que hay “muchísimos casos” de intendentes que estuvieron uno o dos períodos y perdieron: “Perdieron porque la gente va y les reclama, les toca el timbre”, por problemas “muy concretos, que tienen que ver con la vida cotidiana”.

El gobernador admitió que la modificación “necesita determinada mayoría legislativa” y que la discusión está atravesada por las elecciones del año próximo. “Espero que prospere” , se limitó a decir.

La norma que hoy pone un límite a los mandatos es la Ley 14.836, sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal a partir de un proyecto del Frente Renovador. La legislación estableció un máximo de dos períodos consecutivos para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. En diciembre de 2021, la Legislatura modificó su aplicación y dispuso que el mandato iniciado en 2019 debía computarse como el primero, lo que habilitó a los jefes comunales a competir nuevamente en 2023. Esa misma interpretación es la que ahora deja afuera de la carrera electoral de 2027 a 80 de los 135 intendentes bonaerenses.

Pero para el MDF la discusión excede la posibilidad de que esos jefes comunales puedan buscar otro mandato. Los intendentes son una pieza central de cualquier armado electoral que aspire a disputar la Gobernación y la Presidencia. Aunque la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones nacionales modificó el tradicional sistema de arrastre de candidatos, los jefes comunales conservan un peso decisivo en sus distritos: aportan estructura política, conocimiento del territorio, capacidad de movilización y volumen electoral. Son quienes pueden convertir una candidatura provincial o nacional en una campaña con presencia efectiva en los municipios.

En ese esquema, preservar la continuidad de los intendentes también significa mantener una red de dirigentes con poder propio, capacidad de convocatoria y vínculos directos con el electorado. Para Kicillof, que busca consolidar su espacio y construir una alternativa competitiva para 2027, ese entramado territorial representa un activo político que no quiere perder.

El MDF apuesta ahora a un proyecto que la senadora Ayelén Durán presentó el año pasado y que propone eliminar las restricciones a las reelecciones municipales. Sin embargo, la iniciativa permanece sin tratamiento en el Senado bonaerense, donde no logró avanzar desde la comisión de Legislación General. La Suprema Corte provincial, por su parte, dejó trascender que no le corresponde intervenir en una discusión que debe resolverse en el ámbito político.

El principal obstáculo, de todos modos, está en los números. Para aprobar la reforma se necesita mayoría simple: 47 votos en Diputados y 24 en el Senado si están todos presentes. Pero si el proyecto no avanza por las comisiones antes del cierre del año legislativo, primero habrá que habilitar su tratamiento sobre tablas. Para eso se requieren dos tercios de los presentes, una mayoría que, con asistencia completa, equivale a 62 votos en la Cámara baja y 31 en la alta.

Las cuentas, en la previa, no cierran. De las 39 bancas de Fuerza Patria en Diputados, solo nueve responden al gobernador, mientras que el Frente Renovador aporta diez legisladores que ya se pronunciaron en contra. En el Senado, donde el peronismo tiene mayoría propia, el bloque se reparte entre 14 kirchneristas, cinco del MDF, tres massistas, un representante de Juan Grabois y un senador sin alineamiento definido. Aun en el mejor escenario, a Kicillof le faltarían voluntades para avanzar con la reforma.

En la Legislatura, de todos modos, hay quienes ven el vaso medio lleno. “Matemáticamente, los números dan. Pero faltan algunos acuerdos”, admitió un legislador interesado en que la iniciativa prospere. Los ojos están puestos en los bloques dialoguistas, como Nuevos Aires y Unión y Libertad, y en un radicalismo que podría dividirse ante la presión de parte de sus 27 intendentes. En el peronismo, además, deslizan que algunas ausencias el día de la votación podrían ayudar a acomodar las cuentas.

La otra incógnita es La Cámpora. En determinado momento trascendió que el cristinismo no se opone a la re-reelección, pero que el tema debería discutirse junto con otros puntos de la agenda política bonaerense, como el desdoblamiento electoral, la continuidad de las PASO y la cobertura de las vacantes en la Suprema Corte provincial. En el gabinete bonaerense ofrecen otra lectura: el ministro consultado negó que el kirchnerismo haya puesto como condición un paquete de cuestiones a cambio de su apoyo y aseguró que, si así fuera, al gobernador no le gusta ese “toma y daca”.

Del otro lado del mostrador, el rechazo se amplía. La Libertad Avanza y el PRO ya habían fijado posición en contra, y el titular del Comité Provincia de la UCR, Emiliano Balbín, negó cualquier negociación con la Gobernación y se pronunció a favor de mantener el límite a los mandatos.

Ahora fue el turno del massismo, que volvió a desmarcarse del resto del peronismo. En un comunicado firmado por Rubén Eslaiman, titular del Frente Renovador bonaerense, el espacio de Sergio Massa reivindicó ayer la autoría de la ley de 2016 y aseguró que su rechazo a las reelecciones indefinidas “no es una bandera que levantamos ahora”. Para el FR, cada intento de correr ese tope persiguió un único fin: “que nada cambie para quienes ya están”.

La re-reelección, que empezó como un reclamo de los jefes comunales, terminó convertida en una prueba de fuerza para los planes del gobernador de cara a 2027. En la Legislatura coinciden en que, si el peronismo logra ponerse de acuerdo en las cuestiones macro, el proyecto se destraba. El problema es que, para eso, todavía falta.