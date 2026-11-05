La calificadora S&P elevó la calificación crediticia de Neuquén

El perfil crediticio individual de la provincia pasó de 'b-' a 'b+. El gobernador Rolando Figueroa celebró la noticia y la vinculó al ordenamiento de las cuentas públicas.

Neuquén consiguió una mejora en su calificación crediticia . La calificadora internacional S&P Global Ratings elevó el perfil crediticio individual de la provincia de 'b-' a 'b+', una decisión que el gobernador Rolando Figueroa vinculó con la administración de las cuentas públicas y la mayor autonomía financiera alcanzada durante su gestión.

“Logramos más autonomía financiera para defender los recursos de los neuquinos y neutralizar la volatilidad externa”, sostuvo el mandatario, quien ratificó que la estrategia de su gobierno apunta a destinar una parte sustancial de los recursos provinciales a obras de infraestructura consideradas estratégicas para el desarrollo y la diversificación de la matriz productiva.

La mejora llega después de un proceso de reordenamiento de las obligaciones financieras que encontró la actual administración al asumir, en diciembre de 2023. En ese momento , el stock de deuda pública ascendía a u$s1.263 millones.

A esa cifra se sumaban u$s187 millones de deuda flotante heredada y otros u$s350 millones correspondientes a contratos de obras que debieron ser renegociados. En conjunto, las obligaciones identificadas en el diagnóstico inicial alcanzaban los US$ 1.800 millones.

Según los datos difundidos por el gobierno neuquino, a septiembre de 2026 el stock total de deuda se ubicó en u$s1.197 millones. De ese monto, u$s650 millones corresponden a deuda heredada.

El resto está vinculado con nuevos financiamientos destinados a objetivos específicos: u$s36,5 millones de organismos internacionales para obra pública, una emisión internacional de u$s500 millones para infraestructura y repago de deuda, y u$s10,5 millones para la adquisición de bienes de capital destinados a áreas esenciales.

MÁS ALIVIO FISCAL PARA FAMILIAS Y PYMES EN 2027



Durante el informe de gestión en San Martín de los Andes, de cara a la comunidad, presentamos un alivio fiscal y beneficios para reconocer a quienes cumplen.



Vamos a implementar una moratoria de hasta 36 cuotas, para familias y… pic.twitter.com/ce2T78mDqj — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) November 5, 2026

Menos deuda para gastos corrientes y más recursos para infraestructura

La administración de Figueroa atribuye el cambio en el perfil financiero de Neuquén a una política de austeridad y reorganización del gasto. Entre las medidas implementadas, menciona la reducción de la planta política, la jerarquización del personal de carrera y la renegociación de contratos de obra pública que habían quedado paralizados o presentaban condiciones desfavorables.

El gobierno también destaca que la provincia dejó de tomar deuda para financiar gastos corrientes y concentró los nuevos compromisos financieros en proyectos de infraestructura y adquisición de equipamiento.

A ese proceso se sumó el incremento de los ingresos por regalías hidrocarburíferas, impulsado por la expansión de la actividad industrial en Vaca Muerta. La mayor disponibilidad de recursos propios, tanto por la recaudación de impuestos provinciales como por el cobro de regalías, fortaleció la autonomía fiscal de Neuquén y redujo su exposición a fuentes de financiamiento externas.

Con la mejora de S&P, Figueroa busca respaldar la estrategia de su administración: sostener el equilibrio de las cuentas públicas, reducir el peso de las obligaciones heredadas y orientar el endeudamiento hacia inversiones que permitan ampliar la capacidad productiva de la provincia.