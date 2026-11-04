El Frente Renovador agita la interna del peronismo bonaerense: "No a las reelecciones indefinidas"

El partido de Sergio Massa emitió un comunicado oponiéndose a la iniciativa del PJ apuntada a los intendentes. "La alternancia fortalece a la democracia", destacaron en un comunicado.

El Frente Renovador (FR) se desmarcó del peronismo en la provincia de Buenos Aires y reiteró su rechazo a la reelección indefinida de intendentes . "La alternancia fortalece la democracia: no a las reelecciones indefinidas en PBA", afirmaron.

La escudería de Sergio Massa publicó un comunicado ratificando su posición, mientras que el PJ intenta, vía Legislatura, conseguir el aval para que los jefes comunales puedan competir por más de un mandato, proyecto que, por el momento, está trabado.

El texto, firmado por el titular del FR en la Provincia, Rubén Eslaiman , recuerda que en 2016 le pusieron un límite a la permanencia en el poder en la provincia de Buenos Aires.

"Diez años después, mientras algunos buscan atajos para atornillarse a la silla, nuestra posición sigue siendo la misma. No es una bandera que levantamos ahora: es una postura histórica que define a nuestro espacio y que sostenemos con coherencia", indicaron.

En esa línea, remarcaron que la Ley 14.836 nació de un proyecto impulsado por el Frente Renovador y fijó un máximo de dos mandatos consecutivos para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares.

Ratificamos nuestra postura histórica contra las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires. A diez años de la sanción de la Ley 14.836, afirmamos la importancia de sostener los límites a los mandatos, promover la renovación política y garantizar la alternancia como… pic.twitter.com/Ra8w87BanU — Frente Renovador (@FrenteRenovador) November 4, 2026

Acto seguido, manifestaron que desde entonces, cada intento de correr ese tope "persiguió el mismo fin: que nada cambie para quienes ya están".

"Los mandatos eternos debilitan las instituciones. La alternancia fortalece la democracia, renueva la política y les devuelve a los bonaerenses el derecho a elegir", consideraron desde el sello de Massa.

Por último, manifestaron: "Queremos a los jóvenes involucrados en la política y sólo es posible con renovación. Promovemos una política con reglas claras y límites sanos: sí a la transparencia, no a la concentración de poder".

Rechazo opositor

El desmarque del massismo llega en plena interna del peronismo bonaerense y muestra alineamiento, al menos en ese tema, con el PRO, La Libertad Avanza (LLA) y la UCR, que en las últimas semanas salieron a rechazar la iniciativa.

"No vamos a apoyar ninguna iniciativa que busque habilitar la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses", sostuvo el partido, que reivindicó la norma sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal. Para el PRO, aquella ley permitió abrir paso a nuevos liderazgos y fortalecer la alternancia en los municipios.

"No fue una ley del PRO contra nadie: fue una ley de la provincia para mejorar su democracia", planteó el comunicado, que también apuntó contra el kirchnerismo y lo acusó de intentar restaurar antiguas prácticas de poder territorial. "La Provincia necesita más democracia, no menos", concluyó la fuerza, que convocó al resto de los espacios políticos a fijar posición.

Desde el radicalismo también buscaron despejar las versiones sobre un supuesto entendimiento con el Ejecutivo bonaerense. El presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín, negó este martes que existan conversaciones con la Gobernación para modificar la legislación y aseguró que no recibió llamados ni mantuvo reuniones sobre el tema.

"No existe ninguna negociación de esta conducción partidaria en ese sentido", afirmó el dirigente, quien además expresó su rechazo personal a la eliminación de los límites. "Estoy a favor de mantener el límite a los mandatos y en contra de las reelecciones indefinidas. Creo en la alternancia y en la renovación como principios que fortalecen nuestra democracia", sostuvo.