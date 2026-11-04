Paritarias: paro docente en Neuquén, reclamos en Córdoba y rechazo a oferta en San Juan

Con matices propios, en las tres provincias los gremios coinciden en que los salarios docentes corren detrás del costo de vida y los gobiernos locales alegan que las cuentas no dan para más. Marchas y paros.

El cierre de 2026 encuentra al frente docente en estado de ebullición en distintos puntos del país. En Neuquén, las escuelas quedaron vacías durante dos días y miles de maestros coparon el centro de la capital provincial. En Córdoba, el principal sindicato del sector golpeó la puerta del Centro Cívico para pedir que se vuelva a abrir una paritaria que el gobierno pretende dejar quieta hasta mitad del año próximo. Y en San Juan, los tres gremios del magisterio rechazaron las ofertas que el Ejecutivo puso sobre la mesa para cerrar el año.

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) concluyó este miércoles con un paro de dos días que había comenzado el martes . La protesta tuvo su punto más visible en una movilización que salió desde el monumento a San Martín, avanzó por la avenida Argentina hasta Mosconi y regresó al centro, con el tránsito cortado durante más de dos horas. Llegaron columnas de Junín de los Andes, Chos Malal, Las Lajas, Loncopué, Cutral Co y de escuelas rurales.

La medida fue resuelta por unanimidad en un plenario de secretarios generales reunido en Cutral Co, que rechazó la primera propuesta del gobierno de Rolando Figueroa para la paritaria 2027. Esa oferta consistía en un 4% sobre los haberes de enero, una suma extraordinaria de $480.000 por cargo para la segunda quincena de ese mes y actualizaciones por inflación durante el primer semestre, con el mismo sistema de IPC que el gremio cuestiona.

Del otro lado, ATEN pide una recomposición del 50% sobre el básico, actualización mensual por inflación durante todo el año y que los adicionales pasen a formar parte del salario básico. Según la estimación del propio sindicato, la adhesión al paro superó el 95%.

La secretaria general, Fany Mansilla , puso el foco en que Neuquén es hoy uno de los motores económicos del país gracias a los hidrocarburos pero los salarios docentes no alcanzan para afrontar lo que cuesta vivir en la provincia. La dirigente admitió que el contexto nacional es difícil, aunque sostuvo que la administración provincial tiene margen para mejorar la propuesta. También aclaró que el gremio no busca estirar el conflicto, aunque advirtió que, si no hay acuerdo antes de fin de año, la disputa podría pasar el verano y poner en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2027. Por ahora, el gobierno neuquino no dijo si volverá a convocar al sindicato ni cuándo.

La paritaria que Martín Llaryora no quiere tocar

En Córdoba el conflicto avanza en otro plano, más institucional, porque la conducción provincial de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), encabezada por Roberto Cristalli, se reunió este miércoles con el secretario general de la Gobernación, David Consalvi, para formalizar el pedido de reapertura de la negociación salarial. Lo hizo por mandato de la asamblea de delegados departamentales. El argumento gremial es que el salario docente perdió poder de compra en los períodos anteriores y que hace falta una recomposición extraordinaria. Consalvi se comprometió a analizar el planteo y a dar una respuesta formal en los próximos días.

"Le exigimos al secretario general de la Gobernación que nos convoque urgente porque la plata no alcanza, estamos endeudados y necesitamos discutir."



"Somos las y los docentes quienes sostenemos la escuela pública en toda la provincia todos los días." pic.twitter.com/vgyQakrQgX — Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (@UEPC_oficial) November 2, 2026

El pedido choca con los planes de la gestión del gobernador Martín Llaryora, que busca extender hasta julio de 2027 el acuerdo firmado en abril, que garantiza aumentos mensuales atados a la inflación. Detrás de esa estrategia aparece el calendario electoral, con la posibilidad de que los cordobeses voten en marzo, por lo que El Panal -como se conoce a la Casa de Gobierno- prefiere no tener la discusión salarial abierta en plena campaña.

Para justificar su postura, el Ejecutivo provincial argumenta que la recaudación lleva nueve meses seguidos en baja, lo que según su lectura, impide ir más allá de lo pactado. Como alternativa, el gobierno evalúa ofrecer estabilidad laboral a docentes y empleados que hoy ocupan cargos precarios. Mientras espera una respuesta concreta, la UEPC mantiene en marcha su plan de acción. Este jueves los delegados volverán a movilizarse en la capital, y el 12 de noviembre habrá una asamblea provincial para analizar la respuesta oficial y definir medidas de fuerza, si no hay respuestas.

El frente interno también se mueve porque la delegación Capital del gremio, que conduce Franco Boczkowski, convocó para este jueves a una jornada de protesta con tres columnas que partirán desde Parque Las Heras, Plaza Colón y Plaza España para confluir en Colón y General Paz, pleno centro. Ese sector reclama un 30% de aumento remunerativo y al básico, con el argumento de que un docente que recién empieza no llega a la línea de pobreza. Suma otros pedidos, como el 82% móvil para los jubilados, el fin de la sobrecarga laboral, la defensa del cargo testigo de 22 horas y un paro provincial junto al resto de los estatales. Boczkowski también denuncia que el gobierno quiere patear la discusión salarial hasta después de las elecciones.

Dos ofertas y un doble rechazo

En San Juan, la tercera ronda paritaria del año empezó este último lunes con un portazo porque el gobierno de Marcelo Orrego, representado por el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, ofreció primero un 3% sobre el valor índice para diciembre. Ante la negativa de los gremios, presentó una variante: el mismo 3% partido en dos tramos de 1,5%, uno en noviembre calculado sobre el índice de octubre y otro en diciembre sobre el valor actualizado de noviembre. Ninguna de las dos propuestas convenció a la dirigencia de los gremios docentes UDAP, UDA y AMET, que consultaron a sus bases, de donde surgieron el rechazo y el pedido de una mejora.

Además del porcentaje, cada gremio tiene sus propios reclamos. UDAP, que conduce Patricia Quiroga, quiere que los aumentos sigan aplicándose sobre el valor índice y los puntos salariales. UDA, liderada por Karina Navarro, exige que la actualización del índice tome como referencia el mes anterior, el reconocimiento completo del ítem Conectividad, cambios en los tramos de antigüedad, mejoras en los códigos E60 y E66 y la inclusión de la insalubridad laboral en la negociación. AMET, representada por Adrián Ruiz, considera insuficiente lo ofrecido para el trimestre y pide achicar la diferencia salarial entre quienes cobran por horas cátedra y quienes tienen cargos del código E60.

Lo que se resuelve en la paritaria docentes es clave para San Juan porque ese acuerdo funciona como una referencia para la actualización salarial de todo el resto de la administración pública provincial.