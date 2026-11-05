Plazo fijo UVA: ¿cómo funciona y es preferible al tradicional?

El rendimiento no es lo único que importa al invertir los ahorros. También hay que tener en cuenta cuánto tiempo se puede dejar la plata en el banco.

El plazo fijo UVA y el tradicional ofrecen distintas formas de ahorrar en pesos, cada una con sus propias condiciones.

Ahorrar en pesos puede ser complicado cuando los precios cambian constantemente. Por eso, muchas personas buscan alternativas para que su dinero no pierda valor con el paso del tiempo. Entre las opciones disponibles aparece el plazo fijo UVA , una herramienta bancaria que ofrece una forma diferente de proteger los ahorros frente a la inflación.

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Sin embargo, antes de elegir dónde depositar el dinero, conviene conocer las condiciones de cada opción. También es importante saber cuánto rindieron durante los últimos meses.

El plazo fijo UVA es una inversión en pesos cuyo capital se actualiza de acuerdo con la inflación. Para calcular ese ajuste se utiliza la Unidad de Valor Adquisitivo, cuyo precio cambia diariamente mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia, conocido como CER.

El plazo fijo UVA permite que los ahorros se actualicen con la inflación, siempre que se cumpla el período de inversión.

Cuando una persona deposita dinero, el banco lo convierte a unidades UVA según su cotización inicial . Al vencimiento, esas unidades vuelven a transformarse en pesos con el valor actualizado. Además, se suma una tasa de interés adicional establecida por la entidad financiera.

En el caso del Banco Nación, la modalidad precancelable permite invertir desde $1.500, con un máximo de $5 millones por cliente. El plazo de permanencia va de 180 a 370 días, con una tasa adicional del 1% nominal anual. La operación puede realizarse desde BNA+, Home Banking o una sucursal.

También existe la posibilidad de retirar el dinero después de los primeros 30 días, siempre que se avise con cinco días hábiles de anticipación. Sin embargo, al utilizar esta opción, se pierde el ajuste por UVA y se recibe únicamente el interés calculado con la tasa de precancelación correspondiente.

Las diferencias entre el plazo fijo UVA y el tradicional

La principal diferencia está en la manera de calcular las ganancias. Mientras que el plazo fijo tradicional ofrece una tasa de interés conocida desde el comienzo, la versión UVA depende de cómo evolucione la inflación durante el período de ahorro.

El tradicional permite realizar depósitos desde 30 días y conocer de antemano cuánto dinero se recibirá al vencimiento. Esto facilita la planificación de gastos y permite recuperar los fondos en menos tiempo, aunque una suba inesperada de los precios puede reducir el poder de compra de las ganancias.

Por su parte, el UVA busca conservar el valor de los pesos frente a los aumentos del costo de vida. Su principal desventaja es que exige mantener los fondos depositados durante más tiempo para aprovechar el ajuste completo.

Por eso, el tradicional puede resultar más conveniente cuando la inflación baja y las tasas bancarias se mantienen atractivas. En cambio, si los precios aumentan con mayor rapidez que los intereses ofrecidos por los bancos, el UVA puede ofrecer mejores resultados.

El plazo fijo tradicional permite saber cuánto se va a ganar desde el primer día, mientras que el UVA depende de la inflación. Freepik

¿Cuál generó más beneficios en octubre: el plazo fijo UVA o el tradicional?

Durante octubre de 2026, el ajuste UVA volvió a superar el rendimiento promedio del plazo fijo tradicional. Sin embargo, la diferencia fue relativamente pequeña.

La Unidad de Valor Adquisitivo pasó de $2.138,48 al cierre de septiembre a $2.177,53 al finalizar octubre. Esto representó un incremento del 1,83%. En comparación, la tasa nominal anual promedio de los depósitos tradicionales se ubicó cerca del 19,97%, equivalente a un rendimiento aproximado del 1,70% para un período de 31 días.

Si se toma como ejemplo un capital de $1.000.000, la comparación mensual sería la siguiente:

Plazo fijo UVA: $18.300 por la actualización del capital, sin contar los intereses adicionales

Plazo fijo tradicional: aproximadamente $17.000 de intereses, utilizando la tasa promedio del período

Estos valores permiten comparar el comportamiento de ambas alternativas durante octubre, pero no representan dos inversiones que pudieran cobrarse necesariamente al terminar ese mes. El UVA requiere respetar un vencimiento más largo para recibir la actualización completa.

La diferencia también depende de las condiciones de cada banco y de la fecha en la que se realizó el depósito. Por eso, aunque el UVA obtuvo una pequeña ventaja durante octubre, ese resultado no garantiza que vuelva a superar al tradicional en los próximos meses.