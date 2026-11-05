Impulsan proyecto para que los agresores de delitos de abuso sexual infantil no queden impunes + Agregar ámbito en









La iniciativa impulsada por la jefa de bloque de LLA establece la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual cuando las víctimas sean menores de edad y modifica el régimen general de prescripción del Código Penal. Una iniciativa similar se está tratando en Diputados.

Bullrich se las ingenia para acaparar la agenda. Senado

La senadora Patricia Bullrich se las ingenia para seguir copando la agenda mientras se diferencia cada vez más de Javier Milei. En las últimas horas, presentó un proyecto de ley para establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual cuando las víctimas sean menores de edad y modificar el régimen general de prescripción del Código Penal. El objetivo de la iniciativa es que el paso del tiempo no se convierta en una herramienta para garantizar la impunidad de quienes cometen delitos de esta gravedad. En espejo, la Cámara de Diputados debate un texto similar.

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La jefa de bloque de La Libertad Avanza presentó una iniciativa que establece que los delitos de abuso sexual infantil, corrupción de menores, pornografía infantil, grooming y trata de personas con fines de explotación sexual, entre otros, no prescriban cuando la víctima sea menor de edad. Además, amplía los plazos generales de prescripción e incorpora como causal de suspensión que el imputado se encuentre prófugo o haya sido declarado en rebeldía. De esta manera, busca impedir que alguien pueda beneficiarse del tiempo que él mismo utiliza para escapar de la Justicia.

El bullrichista Damián Arabia impulsa un proyecto similar en Diputados. @DamianArabia El proyecto también recoge las lecciones de casos como el de Segovia, que expusieron las limitaciones del régimen vigente frente a imputados que permanecen prófugos durante años. La iniciativa da continuidad al camino iniciado por las Leyes N.º 26.705 y 27.206, pero avanza un paso más: establece que, en estos delitos, la acción penal no se extinga por el transcurso del tiempo. Las víctimas y sus familias deben tener la posibilidad de buscar justicia, aunque hayan pasado años desde los hechos. Con esta iniciativa, Bullrich plantea una revisión integral del régimen de prescripción penal para evitar que las demoras, las fugas o el paso del tiempo terminen favoreciendo a los responsables.

Una iniciativa similar comenzó a tratarse en comisión en la Cámara de Diputados. Entre otros proyectos a la vista se encuentran en del bullrichista Damián Arabia, así como también el de la libertaria Virginia Gallardo. La iniciativa de Bullrich sigue la línea que venía teniendo desde el Ministerio de Seguridad que encabezó durante el primer tramo del mandato de Javier Milei.