Habrá numerosas marchas, vigilias y festivales en las provincias a 50 años del golpe de Estado

Organismos de DDHH, partidos políticos y agrupaciones de distinto tipo se movilizarán en todo el país por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Un repaso por las principales actividades.

En Rosario, se espera una masiva movilización por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Como cada 24 de Marzo, este martes la Plaza de Mayo será el epicentro de la marcha central por el Día de la Memoria, la Verdad y a la Justicia , al cumplirse 50 años de la última dictadura militar . Si bien la concentración principal tendrá lugar frente a la Casa Rosada, también se esperan masivas movilizaciones en las ciudades más importantes del país.

A cinco décadas del derrocamiento de Isabel Martínez de Perón en manos de las FFAA, organismos de DDHH y agrupaciones sociales y políticas convocaron a movilizarse en unidad en todo el país, en una jornada que estará marcada por el reclamo de Justicia y que incluirá duras críticas al Gobierno de Javier Milei.

La Ciudad de Buenos Aires no será el único lugar donde habrá concentraciones.

En Rosario, la marcha se desarrollará a partir de las 15, desde Plaza San Martín bajo el lema "50 años contra la entrega y represión de hoy". Recién a las 16 los manifestantes partirán rumbo al Parque Nacional a la Bandera, donde se montará un escenario en el cual se leerá un documento. Habrá, también, distintos números musicales y artísticos.

La cabecera de la movilización será encabezada por agrupaciones de DDHH, como HIJOS y Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, además de familiares de detenidos/desaparecidos durante la dictadura.

Embed - H.I.J.O.S. Rosario on Instagram: "Dejamos la información sobre la concentración y marcha del 24M a 50 años del golpe marchamos contra el genocidio de ayer contra la entrega y represión de hoy. Nos vemos en la Marcha." View this post on Instagram

El trayecto será el siguiente: Dorrego hasta San Lorenzo, San Lorenzo hasta Laprida y Laprida hasta Córdoba, para llegar así hasta el punto cúlmine del encuentro. Además de agrupaciones políticas y sociales, de DDHH y partidos, también dirán presente clubes atléticos y deportivos.

En Córdoba, la marcha iniciará a las 16 en Colón y Cañada y se trasladará por Colón hasta General Paz, para luego tomar Hipólito Yrigoyen hasta Plaza España y finalizar en los Tribunales Federales.

Posteriormente, tendrá lugar el Memoria Fest, un festival musical desarrollado bajo la consigna "Más que nunca, nunca más", que contará con diversos números, incluyendo al tradicional grupo folclórico Dúo Coplanacu.

Embed - Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba on Instagram: "#MemoriaFest El punto de llegada del 24M también es un lugar de encuentro, donde la palabra se hace música y la memoria se construye colectivamente con artistas que acompañan esta lucha. Después de recorrer las calles de Córdoba a 50 años del golpe, nos reunimos frente a la Justicia para leer el documento, exigir respuestas y seguir sosteniendo, también desde el arte, la Memoria, la Verdad y la Justicia. Una jornada para estar juntos, para seguir expresándonos y para reafirmar que no hay lugar para la impunidad. Nos van a acompañar grandes artistas que, desde distintos escenarios y recorridos, son parte de la cultura popular. A cincuenta años, seguimos marchando por Memoria, Verdad y Justicia: Que digan dónde están! Más que nunca, NUNCA MÁS 24 de marzo | 16 hs Colón y Cañada Tribunales Federales (Rotonda Concepción Arenal)" View this post on Instagram

La jornada cordobesa tendrá una carga especial, ya que días atrás la Justicia de la provincia confirmó la identidad de 11 de las 12 personas desaparecidas halladas en el ex centro clandestino La Perla, en un avance clave para las familias que durante décadas buscaron respuestas sobre el destino de sus seres queridos, desaparecidos durante la dictadura.

Por su parte, Mendoza tendrá un abanico de actividades por el 24 de Marzo. Un día antes, a las 19, comenzará la vigilia las 19 a las 23 en el "Espacio para la Memoria Ex D”, en avenida Belgrano al 179. Ya el martes, la concentración principal se nucleará a las 18 en el "kilómetro cero", intersección de San Martín y Garibaldi.

Tras recorrer las calles del centro capitalino, la movilización finalizará frente a la Casa de Gobierno provincial.

En el norte del país, uno de los principales puntos será San Miguel de Tucumán. Luego de un lunes cargado de vigilias y actividades previas, el 24 habrá un acto a las 10 en el Parque de la Memoria. Más tarde, a las 18, tendrá lugar la marcha "A 50 años del golpe cívico militar", que iniciará en Santa Fe y Junín, para confluir en la Plaza Independencia.

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También en San Salvador de Jujuy se desarrollará una vigilia en Plaza Belgrano desde las 22 convocada por HIJOS Jujuy. Ya el martes, la concentración principal será a las 15 en el Parque de la Memoria y luego se trasladará a la Plaza Belgrano.

Posadas, capital de Misiones, será escenario de una vigilia que se desarrollará el lunes entre las 17 y las 21 en la sede de ATE, mientras que la marcha central por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia se realizará el martes a partir de las 8:30, en la esquina de Buenos Aires y Mitre.

Las expresiones se replicarán en los cuatro puntos cardinales de la Argentina. En Bariloche, Río Negro, se realizará la tradicional pintada de pañuelos en el Centro Cívico entre las 10 y las 12. La marcha culminará allí y comenzará a las 16 en Onelli y Brown.

centro civico bariloche.jpg En Bariloche, el epicentro de las marchas será el Centro Cívico.

En Viedma, capital provincial, habrá un pañuelazo a las 12, en el Puente Ferrocarretero, y una movilización que comenzará a las 17 en la Plaza San Martín.

También en el vecindario, la ciudad de Neuquén tendrá una vigilia por la "Memoria, verdad y justicia" en el anfiteatro Gato Negro, desde las 20. La concentración central será el martes desde las 19.30 en el monumento a San Martín.

En Ushuaia, capital fueguina y ciudad más austral del país, la Multisectorial de Derechos Humanos y diversas organizaciones sociales convocan a la marcha central bajo las consignas de Memoria, Verdad y Justicia.

Los manifestantes se darán cita a las 17:30 en Avenida Espora y San Martín, para marcha frente a la Escuela N°2 y finalizar en el Espacio Para la Memoria, ubicado en Mainkay y Belgrano. A las 18 se leerá un documento alusivo a la fecha.