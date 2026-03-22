A 50 años del golpe de Estado, organismos de derechos humanos marchan unidos y cuestionan al Gobierno Por Gonzalo Magliano + Seguir en









Se espera una movilización multitudinaria para este martes. En el acto central se leerá un documento con condenas al Golpe de Estado y criticas al Gobierno.

Convocaron a llevar fotos de un desaparecido en el marco de la campaña "Que digan donde están". NA

50 años no es un número más. Se cumple medio siglo del 24 de marzo de 1976, el día que ocurrió el último golpe de Estado en la Argentina. Fue el más sangriento, juzgado en centenares de juicios, y el que cambió la economía argentina a favor de la valorización financiera y la apertura. Para un aniversario tan especial, los organismos de derechos humanos y organizaciones políticas preparan una marcha masiva que culminará con un acto a las 16:30 en Plaza de Mayo. Allí se leerá un documento único con condenas a la dictadura y criticas al Gobierno.

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Lo que se lea en el documento será una muestra de la mala relación entre los organismos de derechos humanos y el Gobierno. Ese vínculo ríspido provocó algp impensado tiempo atrás. Por segundo año consecutivo habrá una marcha unificada entre los dos bloques mayoritarios del mundo DDHH: los que se nuclean en torno a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y son cercanos al kirchnerismo y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia donde agrupaciones y partidos de izquierda marcaban diferencias irreconciliables con el peronismo. Este 24 de marzo compartirán Av. de Mayo y las calles del centro porteño. También el escenario principal.

Hay que decir que el vínculo entre Javier Milei y el mundo DDHH fue malo, incluso, desde antes que el libertario ganará las elecciones en 2023. Desde entonces, el Presidente no recibió a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y les cuestionó su mirada sobre los años '70 y la dictadura. Ensayó algunas provocaciones (como cuestionar el n° de 30 mil) y desfinanció las políticas de derechos humanos fundadas en el kirchnerismo. Sin embargo, estas criticas no llegaron al punto de materializar los rumores de indultos a represores condenados que hicieron circular algunos sectores.

Más allá de las criticas al Gobierno y la dictadura, el documento tendrá un fuerte contenido de reivindicación a los 30.000 detenidos-desaparecidos por la dictadura y se insistirá con exigir a los victimarios que digan cuál fue su destino y de los 300 bebes nacidos en cautiverio que todavía no han sido encontrados. "Que digan donde están" fue una de las campañas que desplegaron las semanas previas. "Es nuestro reclamo en tiempo presente porque seguimos buscándolos, porque seguimos sin saber dónde están", explicó a este medio Malena Ferreyra de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

image El reclamo se revitalizó unos días atrás cuando la Justicia confirmó que fueron identificados los restos de doce personas desaparecidas en el centro clandestino La Perla, en Córdoba. "Nos parece que es importante en este 50 aniversario y en este contexto de la Argentina recuperar sus historias. Que es de una manera lo que nos enseñaron a hacer las Madres y las Abuelas (de Plaza de Mayo), que durante todos estos años mantuvieron viva la memoria de los 30 mil", destacó Ferreyra.

Feria del libro, charlas, convocatoria de pañuelos blancos y vigilia: algunas de actividades para el 24M Antes, durante y después del 24 de marzo, se están realizando una infinidad de actividades para discutir y conmemorar lo que sucedió en la última dictadura. En la previa, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo realizó la convocatoria "Florecerán mil pañuelos". La propuesta consiste en "hacer pañuelos blancos e intervenirlos con frases, nombres, símbolos, dibujos, flores; bordados, dibujados, pegados, para que florezcan historias en todos los rincones del país". La organización La Poderosa convocó para una vigilia del aniversario el lunes 23 de marzo en Plaza de Mayo. Ricardo Mollo, Valentina Bassi, Willy Bronca y Emiliano Brancciari de No Te Va a Gustar convocaron, entre otros. También periodistas y artistas se sumaron a la iniciativa. Pablo Grillo, el fotógrafo que casi pierde la vida en una represión en Congreso también llamó a participar. Los sectores que se movilizarán el 24 de marzo serán diversos. Uno de ellos será la agrupación Boca es Pueblo. Bajo la consigna "Boca tiene Memoria" realizó una charla sobre el libro "Salvate vos" de Juan Carrá sobre la familia Molfino Amarilla, víctima de la dictadura. El viernes 20 hicieron una marcha de antorchas por el barrio de La Boca y convocarpm para sumarse a la movilización principal en el centro porteño. En el Espacio Memoria y Derechos Humanos en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) se realizó la 2° feria del Libro de Derechos Humanos. Duró del viernes 20 de marzo hasta el domingo 22 de marzo. Hubo más de cien editoriales, charlas y presentaciones de libros. Llenó un espacio que fue el centro de discusión desde que asumió Javier Milei.