De homenajes a mensajes en las camisetas: así se expresó el fútbol argentino por el Día de la Memoria + Seguir en









A días del 24 de marzo, la AFA difundió un comunicado institucional y distintos clubes impulsaron acciones para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado.

AFA difundió un comunicado institucional y distintos clubes impulsaron homenajes, reconocimientos y guiños en la indumentaria a días del 24 de marzo. Club Lanús - Redes

A tres días de cumplirse 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el fútbol argentino volvió a pronunciarse sobre una de las fechas más sensibles de la historia reciente. En esa línea, la AFA publicó un comunicado en el que reafirmó su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, y remarcó que clubes, futbolistas, dirigentes e hinchas forman parte de una comunidad que también contribuye a mantener viva la historia colectiva.

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En su mensaje, la entidad sostuvo que el 24 de marzo es una jornada de “profunda significación” para la sociedad argentina y planteó que el paso del tiempo no reduce la importancia de recordar, sino que vuelve más necesaria la transmisión de esos valores a las nuevas generaciones. Con ese marco institucional, varios clubes avanzaron con gestos y homenajes propios en la antesala de la fecha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afa/status/2035385293025456305&partner=&hide_thread=false #Especial24M Memoria y verdad: el compromiso permanente del Fútbol Argentino.



https://t.co/mop4sjH234 pic.twitter.com/8VSNqWR5CC — AFA (@afa) March 21, 2026 Homenajes, reconocimientos y mensajes en la indumentaria Uno de los casos más significativos fue el de Boca, que realizó un acto de restitución del carnet de socio de José Luis Hazan, detenido-desaparecido durante la última dictadura. La institución difundió además la consigna “Boca tiene memoria”, en una acción orientada a recuperar y visibilizar la historia de sus socios víctimas del terrorismo de Estado.

HD4-NxWWkAA_nb8 En Independiente, el mensaje se trasladó directamente a la indumentaria del plantel para el encuentro ante Talleres. El club difundió la consigna “Independiente no olvida ni perdona. Memoria. Verdad. Justicia” y acompañó la acción con una camiseta conmemorativa vinculada al aniversario del golpe.

HD9m4nEbcAAwVmp También Lanús se expresó en la previa del 24 de marzo. El club informó un reconocimiento a familiares de socios desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar y señaló que el homenaje incluyó una actividad en el Paseo de la Memoria del polideportivo. Además, en el partido ante Vélez, el equipo utilizó una camiseta con un símbolo alusivo a la fecha.

Por su parte, Newell’s también se sumó con una acción alusiva bajo la consigna “Nunca Más”, en otra muestra de adhesión del fútbol argentino a la jornada de memoria colectiva que cada año atraviesa a la sociedad argentina en la previa del 24 de marzo. HD9gv_mXQAEDQ5M