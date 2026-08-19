Intendentes del NOA definen su futuro político entre la reelección y "frenar la ola violeta"

Los jefes municipales de las capitales de Salta, Tucumán y Catamarca ya definieron sus próximos pasos de cara a las elecciones provinciales. Se trata de escenarios en donde La Libertad Avanza obtuvo buenos resultados en las elecciones legislativas nacionales de octubre de 2025.

Los intendentes de las capitales de Salta, Tucumán y Catamarca ya definieron sus próximos pasos de cara a las elecciones provinciales de 2027 . Se trata de escenarios en donde La Libertad Avanza obtuvo buenos resultados en las elecciones legislativas nacionales de octubre de 2025, lo que ilusiona al partido violeta, aunque a nivel provincial manda el peronismo. En los tres casos, los jefes municipales tendrán como objetivo "frenar la ola libertaria", pues se trata de circuitos claves que pueden definir un comicio.

El intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, confirmó el último 9 de julio y de manera oficial que irá por la reelección. En su anuncio ante varios medios, expresó: "Quiero seguir trabajando por la ciudad de Salta porque todavía hay mucho por hacer". "Si el gobernador Gustavo Sáenz decide ir por la reelección, voy a acompañarlo", sumó en otro momento del contacto con la prensa.

Durand se posiciona así como parte del esquema provincial que lidera Sáenz y refuerza la idea de continuidad en un calendario electoral desdoblado, porque todo indica que las elecciones provinciales serán en mayo o junio, tal como trascendió desde el Grand Bourg, como se conoce a la Casa de Gobierno salteña. El desafío mayor será enfrentar a LLA, que en 2025 se impuso en la capital con más del 43% de los votos en Diputados y 47% en Senadores.

En San Miguel de Tucumán , la intendenta Rossana Chahla lanzó la semana pasada su candidatura a la reelección en un acto junto al gobernador Osvaldo Jaldo , quien pidió unidad para acompañarla. "Quiero seguir siendo intendente de San Miguel de Tucumán porque todavía hay mucho por hacer. Hemos transformado la ciudad y queremos que estas mejoras lleguen a todos los barrios", expresó.

"Les pido con mucho respeto, y voy a ser el primero en dar el ejemplo, todos a la par de Rossana Chahla en los meses que nos faltan de este primer gobierno para que luego, el 9 de mayo, Rossana vuelva a ser electa intendenta de San Miguel de Tucumán”, expresó Jaldo al finalizar el acto y en conferencia de prensa. Además, remarcó que Chahla será la única candidata a intendenta del Partido Justicialista: "Todos detrás de Rossana y el que no esté acompañando su candidatura, evidentemente no puede estar en nuestro espacio", subrayó. Un mensaje que fue dirigido hacia el senador Juan Manzur , exgobernador, quien amenaza con ir por la gobernación el año próximo, en abierto desafío.

El respaldo explícito de Jaldo ordena al peronismo tucumano detrás de su figura, en un calendario también desdoblado, con elecciones provinciales fijadas para el 9 de mayo de 2027. El reto será contener el avance de LLA que en 2025 y en la capital, se impuso con 43 puntos, aunque a nivel provincial ganó el peronismo con 51 puntos.

Gustavo Saadi asoma pero habrá disputa por la sucesión

En Catamarca, el gobernador Raúl Jalil decidió no buscar un tercer mandato y proyecta su futuro político en el Congreso, de acuerdo a consultas de Ámbito. En acuerdo con la senadora nacional y presidente del PJ Lucía Corpacci, el oficialismo impulsa a Gustavo Saadi, actual intendente de la capital, como candidato a gobernador en 2027.

El respaldo fue blanqueado hace unas horas por las declaraciones del senador Gonzalo Ormachea, quien lo definió como "la persona indicada para ser gobernador". Para la sucesión en la intendencia se perfilan el ministro de Vivienda, Fidel Sáenz, con fuerte presencia territorial, pero también aparece como aspirante Fernando Jalil, hermano del gobernador, lo que abre una disputa interna por la candidatura en la capital.

Gustavo Saadi se prueba el traje de candidato a la gobernación de Catamarca.

Catamarca mantendrá su tradición de votar en simultáneo con las elecciones nacionales, previstas para octubre de 2027, turno en el que Raúl Jalil iría por una banca en el Senado de la Nación. En las legislativas nacionales de 2025 el peronismo se impuso con 45,5% en la capital, frente al 33,7% de LLA. "No habrá sobresaltos, tampoco en la capital, porque el tridente que integran Jalil, Corpacci y Saadi, maneja al PJ y saben que no debe haber cortocircuitos para garantizar el triunfo", reflexionó a este medio un diputado provincial peronista consutado.

La estrategia en los tres distritos, de acuerdo a los movimientos de estas semanas, pasa por reforzar la unidad interna y proyectar continuidad en la gestión, frente a una oposición libertaria que en 2025 logró instalarse como actor central en la disputa por el poder en la región, aunque sin base territorial plena.