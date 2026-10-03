Guillermo Montenegro deja el Senado bonaerense y retoma la intendencia de General Pueyrredón en plena crisis de seguridad

El dirigente del PRO abandonará su banca en la Legislatura para completar su segundo mandato al frente del municipio, que desde diciembre conducía como interino Agustín Neme. El regreso se concretaría la semana próxima.

Guillermo Montenegro volverá a sentarse en el despacho principal del Palacio Municipal de Mar del Plata . Tras casi diez meses en el Senado bonaerense, el dirigente dejará su banca para reasumir la conducción de General Pueyrredón y completar el mandato para el que fue reelegido en 2023. Su retorno pone fin al interinato de Agustín Neme , que estaba a cargo del Ejecutivo comunal desde el 10 de diciembre pasado.

El regreso tendrá un cronograma acelerado. Montenegro presentará el lunes su pedido en la Cámara alta provincial, que sería tratado el martes 6 en la sesión ordinaria. Si no surgen imprevistos, el miércoles volverá a ocupar el sillón de intendente. Su lugar en la Legislatura lo ocupará María Luján Fiego , dirigente de La Libertad Avanza de Tandil. Con ese cambio, el bloque del PRO en el Senado bonaerense pasará de cinco a cuatro bancas.

La vuelta fue posible por una decisión que Montenegro tomó al asumir como senador: pidió licencia en la intendencia en lugar de renunciar. Durante estos meses insistió en presentarse como intendente en uso de licencia, y no como exintendente. Ese matiz, que parecía apenas formal, le dejó abierta la puerta del regreso y ubicó a Neme en un rol de interino desde el primer día.

El principal motivo del regreso es la inseguridad. En las últimas semanas, una seguidilla de hechos violentos encendió las alarmas en la ciudad: varios homicidios en poco tiempo, un femicidio y una protesta vecinal frente a la departamental de Mar del Plata. Cámaras empresarias, comerciantes y distintos sectores de la comunidad reclamaron respuestas, e incluso la oposición pidió públicamente que Montenegro retomara el cargo. Según trascendió, el dirigente lo considera una decisión personal y entiende que no podía mantenerse al margen del deterioro de la seguridad en la ciudad.

El tema llegó también al 62° Coloquio de IDEA, que reunió durante tres días a empresarios, economistas y dirigentes en Mar del Plata. Allí, Patricia Bullrich se refirió a la situación y contó que había conversado con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva . El Gobierno nacional analiza enviar refuerzos de fuerzas federales antes de que arranque la temporada de verano. La decisión de Montenegro se conoció apenas terminó el encuentro, en el que evitó hacer definiciones públicas.

Además de la seguridad, otro frente lo espera en el municipio: las cuentas. Los últimos tres ejercicios cerraron con déficit. El deterioro ya venía del final de la propia gestión de Montenegro y se profundizó con menos transferencias y más dificultades para financiar el funcionamiento de la comuna. En 2025, el resultado financiero consolidado de la administración central y los entes descentralizados arrojó un rojo de más de $16.000 millones.

La relación con su sucesor también se fue desgastando con los meses. Lo que se presentó como una transición ordenada empezó a mostrar diferencias sobre la gestión y sobre cómo encarar los problemas de la ciudad. La administración de Neme, cuya mesa chica responde al exfuncionario Emiliano Giri, debió combinar la gestión diaria con debates sobre transporte, controles urbanos y servicios, y tuvo algunas diferencias de perfil político, como la postura frente a la ley de Zona Fría. Aunque mantenía diálogo con el interino, Montenegro conservó influencia sobre varios secretarios y sobre el bloque de concejales del PRO. Por ahora no está definido el futuro político de Neme, que en principio debería volver al Concejo Deliberante.

La experiencia legislativa de Montenegro duró menos de un año. Había encabezado la lista de La Libertad Avanza en la Quinta Sección Electoral en los comicios de septiembre de 2025, como parte del acercamiento del dirigente del PRO al oficialismo nacional. En sus primeros meses en La Plata circuló la versión de que Javier Milei podía convocarlo para conducir el Ministerio de Justicia, cargo que finalmente quedó en manos de Juan Bautista Mahiques. A eso se sumó la parálisis del Senado bonaerense, que pasó seis meses sin sesionar ni definir autoridades, algo que incomodó al intendente en uso de licencia.

Durante su paso por la Legislatura, Montenegro casi no se refirió en público a la ciudad. Entre sus pocas intervenciones, en junio participó de una conferencia de prensa con el secretario de Seguridad de la Nación, Martín Ferlauto, y el fiscal federal Daniel Adler sobre la desarticulación de una banda narco. Ese mismo mes opinó sobre el conflicto judicial por Punta Mogotes con la administración de Axel Kicillof. En abril había presentado un proyecto para adecuar el régimen penal juvenil bonaerense a la Ley 27.801, que bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y el mes pasado denunció a la jueza Marta Pascual, que había suspendido por 60 días la aplicación de esa norma en la provincia.

El regreso también tiene una lectura electoral. Montenegro no podrá buscar otra reelección como intendente con la ley vigente, pero sigue siendo el principal referente del PRO en la ciudad y en la sección. Según trascendió, en el montenegrismo consideran que la debilidad política de Neme podía costarle al espacio la elección de 2027, y el intendente apuesta a coordinar la campaña para retener el municipio. Entre los nombres que suenan para la sucesión aparece el concejal Fernando Muro. De cara al año próximo, Montenegro pretende confluir en un frente junto a Diego Santilli y Cristian Ritondo, como en 2025.