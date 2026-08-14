Gobernadores norteños preparan cumbre y aceleran para cerrar el acuerdo por zona cálida con Nación

Un grupo de mandatarios de la región se reunirá en CABA y espera poder avanzar en el entendimiento con el Gobierno. Es la prenda de cambio para el apoyo a las modificaciones en zona fría. El debate está abierto entre los senadores.

Los gobernadores norteños buscan sellar con Nación el compromiso para avanzar con zona cálida , un esquema de subsidios a la energía eléctrica destinado aregiones con altas temperaturas. El ítem sería la prenda de cambio para que los senadores voten a favor del recorte a zona fría, proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

Este martes, los mandatarios Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta) protagonizarán una reunión de la Mesa del Litio en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Posteriormente, los caciques podrían dirigirse a la Casa Rosada para reunirse con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, de quien esperan el guiño final para garantizar los beneficios a la tarifa eléctrica.

El tema fue abordado el miércoles pasado durante la cumbre del Norte Grande en Posadas, Misiones, donde desembarcó Santilli. Allí, además de los tres líderes mencionados, estuvieron el anfitrión, Hugo Passalacqua , y Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Elías Suárez (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán). Los únicos ausentes fueron Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja). Este último envió a su ministro de Trabajo, Federico Bazán.

Tanto Insfrán como Quintela habían participado la noche anterior de la reunión en el hotel Emperador, en CABA, de la que también formaron parte Axel Kicillof , Sergio Massa , Máximo Kirchner , Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa), José Mayans y Germán Martínez, un encuentro hermético en el que buscaron delinear una hoja de ruta común para el justicialismo de cara al 2027.

Este viernes, en tanto, Jalil recibió al "Colo" y al ministro de Economía, Luis Caputo , en la provincia. Juntos avanzaron en el acuerdo para la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta y en la delegación de la gestión integral de distintos tramos de rutas nacionales para el distrito anfitrión.

Gobernadores buscan sellar acuerdo por zona cálida

A mediados de mayo, la Cámara de Diputados aprobó por 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones la readecuación del régimen de zona frías, una iniciativa el Gobierno que busca recortar el esquema de subsidios al gas en distintas provincias, sin afectar el beneficio para la Patagonia. De esta manera, en caso de concretarse, quedarán afuera localidades de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Luis y Córdoba.

El episodio suscitó el malestar de algunos mandamases, como Kicillof, Martín Llaryora y Claudio Poggi, quienes instruyeron a sus legisladores a rechazar la iniciativa. De todos modos, no pudieron hacer mella en la mayoría que acompañó la propuesta violeta. Para amurallar el texto, el Gobierno había puesto sobre la mesa la posibilidad de avanzar con zona cálida, un viejo reclamo de los norteños.

Si bien aún falta el desenlace, hasta el momento la estrategia fue efectiva, ya que atomizó a los distritos. En la actualidad, hay numerosos proyectos presentados al respecto, aunque el oficialismo pretende confeccionar uno propio con el aval de los caciques involucrados.

Los gobernadores norteños buscan sellar el acuerdo por zona cálida.

En abril pasado, un puñado de senadores peronistas acordó unificar proyectos con el objetivo de crear el "Régimen Federal de Tarifa Diferenciada de Energía Eléctrica para el Norte Grande Argentino", cuyo objetivo es "garantizar a los usuarios residenciales de el acceso permanente al servicio esencial de energía eléctrica mediante tarifas adecuadas a las características climáticas, geográficas y socioeconómicas de la región en cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación, del derecho a la energía como derecho humano".

Se destacan, entre sus principales puntos, descuentos del 50% en las tarifas para los ingresos bajos y un 35% para ingresos medios y entidades sociales. Asimismo, que no haya tope de consumo subsidiado y límites a los aumentos: pueden superar salarios -de acuerdo al Coeficiente de Variación de Salarios- o precios mayoristas (IPIM). También contempla IVA 0% para quienes no tienen gas natural.

Siguiendo esa iniciativa, las provincias alcanzadas serían las 10 que conforman el Norte Grande: La Rioja, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.

Más allá de que los gobernadores y Nación puedan lograr un acuerdo, los votos para modificar la ley de zona fría no estarían cerrados. El asunto pasará a depender de los senadores. Muchos de ellos tienen juego propio. En Convicción Federal, por ejemplo, el bloque que nuclea a los peronistas Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), todavía no hay consenso sobre qué postura tomar.

Otra incógnita es cómo jugarán los senadores del oficialismo misionero. Hasta aquí, supieron acompañar la gran mayoría de las iniciativas del Gobierno. Sin embargo, la bancada se fracturó: Sonia Rojas Decut formó su propio espacio, en sintonía con el mandtario Hugo Passalacqua, mientras que Carlos Arce quedó como el único representante de Encuentro Misionero, referenciado en Carlos Rovira.

El desplante de los gobernadores aliados en el debate por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada encendió las alarmas en la Casa Rosada. Más allá del tema tratado en cuestión, el hecho exhibió las debilidades políticas del Gobierno, que requiere de auxilio constante de los distritos para garantizarse los votos en el Congreso.