Maximiliano Pullaro: "No hay que volverse locos: hay que mantener las ideas y tener la capacidad de adaptarse a los momentos"

Maximiliano Pullaro: Por más esfuerzo que hagamos las provincias, es muy difícil. Estamos sosteniendo el sistema vial pero de las exportaciones a nuestra provincia le quedan cero pesos. Sin embargo, Santa Fe invierte para sostener las rutas y, como tiene un problema con las rutas nacionales, le pedimos al Gobierno que nos las ceda para hacernos cargo de eso. Tampoco sucedió. Ahora estamos trabajando para lograr corredores a través del Puerto de Timbúes y el Puerto de Constitución que nos permitan tener una mayor fluidez de los camiones que llegan al puerto. El debate no solo es sobre el río, sino sobre la infraestructura productiva.

P: Mencionó deudas de Nación con la provincia, ¿sigue pendiente el giro para cubrir el déficit del sistema previsional?

M.P.: Esa deuda proviene fundamentalmente de impuestos coparticipables que cedió la provincia de Santa Fe. Cedimos 13 provincias para sostener el ANSES y se tenía que sostener una parte del déficit fiscal que tenían las cajas de jubilaciones provinciales. Eso viene ya desde la época del kirchnerismo: el Estado Nacional no lo salda con Santa Fe. En segundo término está el flujo de fondos, que sí lo saldaba el kirchnerismo. Tal vez no lo que nosotros entendíamos que tenía que saldar, pero sí saldaba el flujo de fondos. Este gobierno tampoco nos está saldando lo que se debe o lo que entiende que nos debe mes a mes. Con lo cual ese es un tema complejo.

P.: Hicieron una presentación en la Corte por este tema, ¿cómo sigue?

M.P.: Nosotros estamos debatiendo el tema en la Corte Suprema de Justicia como árbitro natural de los conflictos entre las provincias entre sí o entre las provincias y el Estado Nacional. Esperamos que rápidamente podamos tener una resolución de este conflicto. Pero no vamos a ceder un solo centavo. Nosotros solamente vamos a aceptar lo que nos corresponde o lo que entienda la Justicia, a través de los peritos, que es lo que nos corresponde. Así que vamos a seguir manteniendo este pleito con Nación.

P.: ¿Qué otros ítems reclaman?

M.P.: Después, lo que nos deben de lo que fue el Pacto Fiscal. Santa Fe bajó Ingresos Brutos y había una compensación que tenía que venir de Nación, que vino un tiempo y luego dejó de venir. Nosotros seguimos sosteniendo la baja de impuestos en la provincia de Santa Fe y esperamos que esto pueda hacerse.

Pullaro.jpg Maximiliano Pullaro participó del AmCham Summit 2025.

P.: En cuanto a los impuestos, Nación está incitando a la baja de impuestos provinciales. Inclusive está el proyecto de este "Super-IVA", que para algunos de sus pares es una declaración de guerra. ¿Cuál es su opinión al respecto?

M.P.: En cuanto al "Super-IVA", desde Santa Fe no tenemos inconveniente. Nosotros saldríamos ganando como provincia con la fuerza productiva que tenemos. Pero vivimos en un país. No solo tenemos que mirar lo que le conviene a Santa Fe. Hay provincias a las que les va a ir muy mal con esto, a otras que les va a ir mejor y a otras que les va a ir muy bien. Con respecto a la baja de impuestos, yo daba un dato muy significativo: si vos vas en Santa Fe a un supermercado de un ticket de 10.000 pesos, 1.800 pesos son impuestos nacionales y 200 son impuestos provinciales. Ahora, vos salís de ahí y vas a ver un patrullero de la policía que te cuida. Si tenés un problema, un siniestro, va a ir una ambulancia y vas a ir al sistema público de salud de la provincia de Santa Fe. Y si tenés a tu hijo en edad de educación, el Estado subsidia a las escuelas privadas y contiene y sostiene a la educación pública. Vas a saber que qué se hace con esos 200 pesos. Lo que va a ser muy difícil que vos sepas es qué hacen con los 1.800 pesos que le das a Nación. Con lo cual el debate está en otro lado. Y acá lo tenemos que ser muy claros con eso, porque si no nos vamos a equivocar.

P.: Mientras hablábamos, Caputo anunció una extensión en la baja de retenciones...

M.P.: Ah, no lo sabía. Bueno, es una buena noticia. De hecho, nosotros lo habíamos pedido el día jueves que estuve cenando con la mesa de enlace. ¿Pero bajó o se extendió?

P: Fue una extensión.

M.P.: Ah, bien, extensión. Está bien. Bueno, bregamos y apostamos a que bajen, que se sostenga lo que fue una baja transitoria que se llevó adelante en el mes de enero, fundamentalmente para lograr la liquidación del campo.

P.: Respecto a la iniciativa del Gobierno para que los argentinos vuelquen en la economía los dólares bajo el colchón con menos trabas. ¿Es un problema para la provincia, teniendo en cuenta el conflicto narco que tiene permanentemente?

M.P.: En menor medida. Nosotros tenemos ley de inteligencia y mayores niveles de control que el resto de la Argentina, con lo cual vamos a trabajar para tener la casi plena certeza de que esos dólares no provienen de economías criminales ligadas al narcotráfico. Que sean los dólares de una persona que vendió una casa en 300 mil dólares y la declaró 100 mil dólares. Eso es una cosa. Otra cosa son dólares que provienen de la economía ilegal que genera violencia y muerte en algún lugar. Y eso nosotros lo vamos a controlar.

Panorama electoral

P.: ¿Qué análisis le deja la derrota del PRO en las elecciones de la Ciudad?

M.P.: Es complejo analizarlo como una derrota local. Porque el debate se nacionalizó. Entonces creo que hay que mirarlo desde ese lugar. Si no lo miramos desde ese lugar nos vamos a equivocar. Acá no se discutió la gestión en particular, se discutió fundamentalmente quién le ponía un freno al kirchnerismo o quién estaba enfrente del kirchnerismo. Y la sociedad habló y votó. Y desde ese lugar creo que fue el centro del debate público en la Ciudad. Con lo cual, acá se puede ver ganadores y perdedores. Pero claramente no hubo un impacto sobre la gestión porque no fue el debate central. No definió la elección.

P.: ¿Octubre será clave entonces en este marco?

M.P.: Octubre sí va a ser clave. Creo que ahí la sociedad va a hablar también y va a mostrar el marco de adhesión que tiene con el Gobierno nacional y veremos cómo continúa. Las provincias tenemos que tener a nuestros legisladores para cuidar y para defender los proyectos.

P.: En Santa Fe, la alianza provincial, que ganó en las elecciones constituyentes y que ahora va a volver a competir las generales, también incluye al PRO, al Partido Socialista, radicales, etcétera. ¿Para octubre va a sostenerse en la nacional?

M.P.: En la provincia se va a sostener, veremos cómo se va trabajando de acá a octubre. La Argentina es muy cambiante y la política es sumamente dinámica. Nosotros tenemos un proyecto político provincial, también sabemos que va a ser un debate nacional y en ese debate nacional tenemos que ver qué queremos y qué no queremos. Y sabemos bien cuál es nuestro límite, con quienes no coincidimos. Tenemos mucha diferencia con el kirchnerismo.

Pullaro.jpg "Hacía 62 años que no estábamos en el gobierno provincial y ahora no tocó ganar cinco elecciones seguidas", aseguró Maximiliano Pullaro sobre el radicalismo santafesino.

P: ¿El PRO se va a retirar de esa alianza en octubre?

M.P.: No, en la provincia estamos muy bien, el PRO está acompañando y está trabajando junto con nosotros. De hecho, yo fui candidato hace un mes atrás y la segunda candidata era una mujer del PRO.

P: ¿Cómo está viendo hoy a la UCR?

M.P.: Por supuesto que en algunos lugares de la Argentina mejor y en otros lugares no tan bien, según la coyuntura que le toca atravesar a cada distrito.

P: Se los ve fuertes a los gobernadores pero no tanto al partido

M.P.: Está bien, pero son momentos. Hace dos años atrás, el radicalismo más fuerte era el de Capital Federal y el domingo no tuvo una buena performance; tal vez dentro de dos años se ganan las elecciones. Lo digo desde el radicalismo más perdedor de la República Argentina, que fue el de Santa Fe. Nosotros hacía 62 años que no ganábamos el gobierno provincial y ahora nos tocó ganar cinco elecciones seguidas. No hay que volverse locos ni hay que preocuparse, simplemente hay que mantener las ideas y hay que tener la capacidad de adaptarse a los momentos. A veces te va mal y a veces te va bien. Lo importante es defender los valores que nos hicieron afiliarnos a muchos hace muchos años.

P.: ¿Y la Convención Nacional de la UCR? ¿Qué esperan para ese momento?

M.P.: El debate este que nos permita también a las provincias tener la posibilidad de hacer alianzas más locales que nacionales para poder defender posteriormente en el Congreso las ideas del partido.

P.: ¿Usted está de acuerdo con algunos gobernadores que hacen alianzas con la Libertad de Avanza? ¿Son decisiones puntuales de cada mandatario?

M.P.: La responsabilidad la tiene el que conduce y el que conduce sabe al rumbo al que lleva la provincia. Hasta ahora el único que hizo una alianza con la Libertad de Avanza fue Zdero en Chaco y la provincia ha tenido un cambio radical y está muy muy bien, mucho mejor. Yo estuve en Chaco ya en dos oportunidades y el cambio que tuvo es inmenso, por lo cual si es lo mejor para la gente hay que tener esa amplitud. Y en otros lugares, según la dirigencia, según quien esté, tal vez no sea tan sencillo llevarlo adelante.

P.: ¿Va a viajar a Estados Unidos a buscar financiamiento para la provincia?

M.P.: Hubo una caída muy grande en los recursos de la coparticipación federal. Nosotros tenemos un plan de obra pública muy agresivo, 1.500 millones de dólares. Somos la provincia que más está invirtiendo en obra pública. Entendemos que en momentos de contracción económica hay que aplicar políticas contracíclicas. Tenemos los recursos para llevar adelante esa inversión este año porque lo tenemos presupuestados. Pero entendemos que tenemos que seguir fortaleciendo la obra pública porque eso derrama muchísimo, fundamentalmente de manera homogénea en toda la provincia. Con lo cual, enviamos un proyecto de ley a la Legislatura de la provincia para que nos autorice a tomar endeudamiento por mil millones de dólares, que aún no tenemos la autorización. Así que si eso se da y es de esa manera, vamos a ir a buscar financiamiento, fundamentalmente a bancos o a fondos que ya tienen varias oportunidades, han hecho negocios con la provincia y la provincia es una provincia que ha cumplido muy bien.