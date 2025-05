Gustavo Puccini: "Es un buen momento para rediscutir el esquema federal"

" Siempre encontramos buena predisposición pero muchas veces faltan resultados concretos. Nos gustaría que hubiera una mayor planificación y coordinación. Nos contestan el WhatsApp pero no nos solucionan los problemas", comentó respecto a la dificultades de trabajar mancomunadamente con el Gobierno nacional.

Gustavo Puccini: El año pasado, los productores santafesinos aportaron al Estado nacional casi tres mil millones de dólares de los cerca de US$5500 millones que recaudó Nación en materia de retenciones. Nuestros productores hacen un aporte extraordinario que en realidad podrían reinvertir en su propio establecimiento productivo para tener más tecnología o para producir más. Es momento de sacarles la pata de encima.

Estamos a favor del equilibrio fiscal, que es un logro conjunto de las Provincias y la Nación. Pero creemos que es el momento de cambiar la matriz que nos llevó a la decadencia y el atraso. Las retenciones son un mal impuesto que atentan contra una Argentina más productiva y próspera. Eliminarlas va a desatar toda la potencia de las cadenas agroindustriales, lo cual beneficiará a las economías regionales y, en definitiva, al país.

Desde la Región Centro, consideramos que se deben eliminar de manera gradual pero sostenida, como lo hicieron con algunos productos regionales. Nosotros vamos a seguir defendiendo a los que producen, generan riqueza y trabajo. Esperamos que el Gobierno nacional reflexione, cumpla la promesa de bajar impuestos y, finalmente, continúe el camino hacia la eliminación. En este sentido, ya hay propuestas en el Congreso Nacional que es el ámbito donde se deben discutir los temas tributarios.

P.: ¿Cuáles son los principales desafíos que identifica en cuanto a desarrollo productivo en la provincia? ¿Qué limites impone la coyuntura económica del país?

G.P.: La Provincia de Santa Fe es el motor productivo de la Argentina, es campo, industria, comercio y puertos. Es la segunda provincia exportadora del país. Nuestro gobierno tiene una visión productivista. Por eso, gestionamos cada día para mejorar la competitividad de nuestro aparato productivo a partir de recursos y endeudamiento propio. Por ejemplo, subsidiamos líneas de crédito en bancos públicos y privados con tasas de un dígito; implementamos un ambicioso plan de infraestructura y obras públicas que, en 2025, asciende a US$1.500 millones; impulsamos las exportaciones incentivando las participación en ferias y misiones comerciales pero, principalmente, a través del “Santa Fe Business Forum”, un evento inédito en el país, que consiste en una ronda de negocios inversa, en cuya primera edición en 2024 trajimos 200 compradores de 30 países.

Coincidimos en que una macroeconomía ordenada es condición necesaria para que haya crecimiento. Es destacable la unificación del mercado cambiario y los esfuerzos para eliminar el déficit fiscal. Sin embargo, nuestra matriz productiva requiere más infraestructura para dar el salto. Necesitamos rutas nacionales en buen estado, mejorar los accesos a los puertos, una nueva licitación de la Hidrovía, infraestructura energética, gasoductos. Hoy los santafesinos hacemos un gran esfuerzo y estamos poniendo los recursos para tener la infraestructura productiva que necesitamos, pero el Estado nacional también tiene que reinvertir lo que recauda acá.

Pullaro Puccini.jpg Maximiliano Pullaro y Gustavo Puccini.

P.: Muchas provincias se quejan de la falta de interlocutores con Nación en diversas áreas. ¿Cómo es el vínculo con el Gobierno desde su ministerio y qué le gustaría mejorar?

G.P.: Tenemos vínculos con casi todas las áreas, como Producción, Energía, Transporte o Desregulación. Siempre encontramos buena predisposición pero muchas veces faltan resultados concretos. Nos gustaría que hubiera una mayor planificación y coordinación. Nos contestan el WhatsApp pero no nos solucionan los problemas.

Por ejemplo, el gobernador y el ministro de Obras Públicas vienen planteando a la Nación en reiteradas reuniones que nos ceda las rutas nacionales, y si bien el ministro Caputo dijo que están dispuestos a hacerlo, no se termina de tomar la decisión política.

Igualmente, hubo avances en algunos temas puntuales, como la implementación del régimen “Exporta Simple” en Rosario, que pasó a ser el primer aeropuerto del Interior en poder exportar sin pasar por Ezeiza, reduciendo tiempos y costos para las empresas. También la convocatoria a un trabajo conjunto por la licitación de la Hidrovía. La autorización de financiamiento externo destinado a infraestructura. O la eliminación de retenciones a las exportaciones de una serie de productos industriales.

P.: ¿Qué claves identifica para avanzar en una matriz de desarrollo federal?

G.P.: El camino que tiene que recorrer la Argentina es el de la producción. Cuando logremos articular con más provincias que defiendan los intereses del interior productivo vamos a tener la fuerza para cambiar las reglas de juego de un país que es federal en su Constitución, pero centralista en los hechos. Por ejemplo, el año pasado a través de impuestos que pagaron los santafesinos, el Gobierno nacional recaudó $187.000 millones, de los cuales se quedó con $137.000 millones. Lo que vemos es que mientras nos dejan sin obras de infraestructura, los recursos terminan yendo al conurbano. Estamos cansados de ese modelo, es momento de dar una discusión seria de cómo se reparten los recursos.

P.: En Santa Fe alzan la voz constantemente por las rutas nacionales. ¿Cuál es el estado de situación hoy?

G.P.: Son muy malas, pésimas, las rutas nacionales. Una provincia como la nuestra, que aporta más del 50% de las retenciones que recauda el Gobierno nacional, hoy está discutiendo un bacheo para tapar un pozo de una ruta nacional, que corten el paso porque tapan los carteles de señalización o que pongan luces en los cruces. Esto, para Santa Fe, es un retraso. Hoy estamos discutiendo y pidiendo por terceros carriles en los accesos a los puertos, de las autopistas que llegan de Buenos Aires a Rosario o de la que llega de Córdoba a Rosario; estamos pidiendo puentes que nos habían prometido, no solo este Gobierno sino otros anteriores también. El puente Santa Fe - Santo Tomé, que lo está haciendo el gobierno provincial.

La Ruta Nacional 33, que tanto se nos prometió, con terceros carriles para que sea autopista... esas son las cosas que Santa Fe ve que pasan los años y perdemos en infraestructura. Ni hablar de la cuestión eléctrica energética. También el costo de las tarifas: son desiguales lo que pagamos las provincias del interior con lo que paga el conurbano. Todo esto es la mirada federal que se está tratando de imponer aquí, para que el país recupere un camino de la mano de la producción.

Gustavo Puccini.jpg "La Provincia de Santa Fe es el motor productivo de la Argentina, es campo, industria, comercio y puertos", aseguró Gustavo Puccini.

P.: Semanas atrás participaron de una cumbre federal con otras provincias en Paraná. ¿Qué importancia revisten esos encuentros para los distritos?

G.P.: Son actividades importantes, que tienen que reflejar la mirada de los gobernadores, todos de provincias muy productivas. Lo que están intentando es darle una señal al Gobierno, porque la salida de la República Argentina es con más producción. Que la producción tenga competitividad hace que se ponga una mirada desde lo federal en las provincias, para acompañar con infraestructura estratégica, con caminos, con rutas, con obras energéticas, para que el sector privado tenga una mejor logística.

Por eso el reclamo de que miren y saquen las retenciones, porque el productor agropecuario de la Argentina, en particular de nuestra provincia, que es el que más aporta, está compitiendo con otros países que no tienen retenciones, donde los gobiernos acompañan con obras de infraestructura importantísimas y mejoran rutas, el sistema ferroviario, los puertos. Esa es la competencia; por eso Uruguay creció, Brasil creció, Paraguay creció. La Argentina está estancada en ese sentido. Me parece que es un buen momento de rediscusión del esquema federal, de que el sector privado tenga menor carga impositiva y mejor infraestructura para una mejor competitividad.

P.: ¿Qué balance hacen las elecciones santafesinas de abril pasado?

G.P.: Muy bueno. Fue una muy buena elección, la gente tomó una decisión de cambio en Santa Fe desde el 10 de diciembre. El cambio va a estar dado en lo que va a reformar la provincia de Santa Fe después de 63 años. Va a poner una Constitución moderna, aggiornada y con las demandas de la sociedad, sobre todo: límites a la política, límites a la Justicia, estabilidad fiscal para que el sector productivo no sienta que venga un gobierno, haga cualquier cosa y el déficit tenga que pagarse con más impuestos. Son tiempos de cambio y tienen que ser para la gente.