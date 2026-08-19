Morosidad récord: Neuquén lanza plan de alivio y Santa Fe ya tiene más de 18 mil inscriptos en su programa

El gobernador Rolando Figueroa anunció la medida. En principio regirá para el Banco Provincial aunque está abierto a otras instituciones privadas y billeteras virtuales. El programa santafesino suma adhesiones.

Con la morosidad batiendo récords , más provincias suman planes de alivio. Esta semana, Neuquén anunció el lanzamiento de un programa propio, mientras que Santa Fe dio a conocer que ya registra más de 18.500 inscriptos en su política de desendeudamiento.

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Como consignó Ámbito, los analistas apuntan que el índice de morosidad ha ido en aumento desde principios de 2025, alcanzando su nivel más alto desde 2005, el período posterior al fin del régimen de convertibilidad.

El deterioro más pronunciado se observa en los préstamos a hogares, donde el índice de morosidad alcanzó el 12,6% de la cartera total de préstamos en mayo de 2026, un aumento de 8,3 puntos porcentuales con respecto a mayo de 2025; por el contrario, el segmento corporativo se ha mantenido relativamente estable, con un índice que aumentó al 3,5%, un incremento de 2,5 puntos porcentuales en el mismo período.

En ese marco, ya son numerosos los gobernadores que tomaron cartas en el asunto .

Esta semana, el neuquino Rolando Figueroa anunció un programa propio para cancelar deudas a través de crédito blando con tasa subsidiada fija o UVA.

El plan va a permitir refinanciar deudas a tasa fija del 35% o UVA +5% y a un plazo que permita reducir la cuota. Si bien el Banco Provincia del Neuquén (BPN) es el primer banco adherido al programa, Figueroa hizo la invitación a todos los demás bancos y billeteras virtuales. En contrapartida, la Provincia ofrecerá en un 50% la alícuota de ingresos brutos sobre sobre los intereses de esos créditos.

Rolando Figueroa anunció los principales lineamientos del programa de alivio neuquino.

Desde la gobernación indicaron que la propuesta se suma a otras políticas de financiamiento provincial "que refuerzan el concepto de un estado presente y tuvieron una gran recepción", por ejemplo, a través de “Neuquén Habita”, con créditos hipotecarios directos de hasta 150 millones de pesos para acompañar el acceso a la vivienda y obras de construcción, ampliación y refacción, "a una de las mejores tasas del mercado".

“Hoy tenemos trabajadores, jubilados, monotributistas con ingreso y voluntad de cumplir, pero atrapados en deudas de tarjetas, préstamos personales, cuyos intereses se volvieron impagables. No estamos hablando del que no quiere pagar, estamos hablando del neuquino que quiere pagar y necesita una oportunidad para hacerlo”, dijo Figueroa, al oficializar el anuncio.

Además, agregó: “Vamos a resignar recaudación para que esa plata quede en las familias neuquinas. Esto no es perdonar deudas ni regalar plata. La familia va a seguir pagando. La diferencia es que va a poder hacerlo”.

Santa Fe registra más de 18.500 inscriptos

Por su parte, el Gobierno de Santa Fe señaló que, hasta el 11 de agosto, la iniciativa de desendeudamiento familiar provincial registró más de 18.500 adhesiones y continuará abierta hasta el 30 de septiembre.

La vocera local, Virginia Coudannes, destacó que la medida responde a una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de ofrecer respuestas concretas a las familias con problemas financieros.

“Ante una situación económica nacional difícil, el gobernador decidió no mirar hacia otro lado, sino hacia las familias que no pueden resolver por sí solas sus deudas y necesitan herramientas concretas”, señaló.

De acuerdo con los datos oficiales, más de 10.000 adhesiones corresponden a trabajadores activos de la provincia; más de 2.000, a jubilados y pensionados; y casi 6.000, a trabajadores del sector privado.

Además, más de 7.000 solicitudes ya fueron aprobadas y más de 4.000 se encuentran en análisis, mientras que otras cuentan con alternativas de financiación ofrecidas por la entidad bancaria interviniente.

Coudannes sostuvo que el programa constituye una política orientada a “acompañar a las familias ante las dificultades económicas y darles oxígeno para ordenar sus finanzas”.

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos y adherirse a través del portal web de la Provincia (https://www.santafe.gob.ar/gestionesciudadanas/tramite/6a05dfcfcf55711b5a45732e), mediante el ingreso con ID Ciudadana.

CABA suma bancos a su programa de alivio

En medio del aumento de las dificultades para afrontar compromisos financieros, la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, una herramienta destinada a quienes acumulan atrasos en tarjetas de crédito y préstamos personales.

La iniciativa contempla una línea especial de financiamiento que puede tramitarse en nueve entidades bancarias: Banco Ciudad, Santander, ICBC, Supervielle, Credicoop, Comafi, BBVA, Galicia y Banco Piano.

El programa no implica una condonación ni una quita sobre la deuda existente. En cambio, permite tomar un nuevo préstamo destinado exclusivamente a cancelar o refinanciar obligaciones anteriores, bajo condiciones establecidas por la normativa.

Los interesados deberán realizar la gestión directamente ante alguno de los bancos participantes. El trámite no se inicia en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y cada entidad será la encargada de analizar si el solicitante cumple con las condiciones de acceso.