Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia: "La mora se va a estabilizar en niveles más altos"

El presidente del 62° Coloquio de IDEA auguró una baja lenta en la morosidad y explicó por qué cree que podría haber un piso más alto a futuro. Reivindicó la experiencia de estabilización uruguaya y analizó las causas del repunte del riesgo país.

El presidente del 62° Coloquio de IDEA y CEO de Grupo Galicia , Fabián Kon , sintetizó la mirada que busca instalar el empresariado durante la edición 2026 del evento anual en Mar del Plata y analizó qué necesitaría Argentina para poder encadenar 20 años de estabilidad y crecimiento. En una entrevista con Ámbito , vinculó la reciente suba del riesgo país por encima de los 600 puntos básicos, en parte, al clima electoral anticipado. Además, auguró una baja lenta de la morosidad de las deudas familiares (que se quintuplicó en menos de dos años) y explicó por qué considera que, luego, “se va a estabilizar en niveles más altos” .

Periodista: Partiendo del debate que proponen para este coloquio, ¿qué se necesita para que haya 20 años de estabilidad y crecimiento como los que ustedes plantean?

Fabián Kon : Planteamos en el coloquio una hoja de ruta que tiene varias partes. La primera habla del mundo, con todas las presentaciones que está habiendo ahora con catedráticos de diferentes universidades. Nos están contando qué está pasando en el mundo. Y ellos definen que no es una era de cambio, sino un cambio de era. Los nuevos conflictos bélicos, los nuevos bloques, el nuevo balanceo de competencias en el mundo hacen que nos tengamos que preguntar cómo participar de ese mundo con inteligencia.

Hay otro bloque muy interesante que es el de estabilidad. Ahí trabajamos con la idea de que la estabilidad no es solamente el tema macroeconómico, la estabilidad es el respeto de los contratos, de los compromisos, de los marcos regulatorios, de las estructuras fiscales. Y ahí creo que el speaker del día más importante va a ser Luis Lacalle Pou, que es expresidente de Uruguay. Es un país hermano, cercano, que tiene cambios de signo político y, sin embargo, mantiene la estabilidad. Ahí, la estabilidad es un valor que ya la sociedad incorporó. ¿Qué necesita Argentina? Ese va a ser el debate. Hay cambios de signo político en Uruguay, pero se mantiene en un contexto de estabilidad.

P.: Estamos transitando días de muchos cruces verbales entre figuras del Gobierno y de la oposición. Y estamos de cara a un año de elecciones presidenciales. ¿Creen que es posible replicar algo así en Argentina? ¿Qué espera el empresariado que pase en las elecciones del año que viene?

F.K.: Ese es ese es básicamente el planteo. Argentina es un país que, ante cada proceso electoral, se genera una situación de dudas que afecta la inversión, afecta al empleo. ¿Por qué? Porque el valor de la estabilidad no está incorporado. Si Argentina tuviera gobiernos que respeten determinados principios, independientemente del signo político, todo sería más fácil. Por eso traemos el ejemplo de Uruguay. El RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), por ejemplo, es un compromiso que se tomó por mucho tiempo. Entonces, es muy importante que todos los gobiernos, este y los que siguen, tengan en cuenta que todos los compromisos que Argentina toma como país, no son compromisos del Gobierno, son compromisos del país que tienen que ser respetados y que hay que construir sobre eso.

Argentina tiene una oportunidad única a partir de la industria de los minerales, la energía ni hablar del agro, la ciencia y el conocimiento, tiene la oportunidad realmente de crecer. Entonces, el planteo del coloquio trata de no mirar el próximo mes, la próxima elección, sino que trata de hacer un planteó para todos, para todos los políticos, los empresarios, la sociedad, de que la estabilidad es la única solución. Cada partido político podrá tener variaciones en cómo administrar el presupuesto, pero nunca afectando la estabilidad.

IDEA, la coyuntura económica y qué pasará con la morosidad

P.: ¿Cuánto le preocupan las turbulencias de estas últimas semanas, tanto en la economía real, con la posibilidad de que se entre en una recesión técnica, como en la suba del riesgo país?

F.K.: Todos los países que tomamos como ejemplo de crecimiento, de estabilidad, pasaron por el aprendizaje de que la inflación tarda más de tres años en bajar. Cuando digo bajar hablo de llegar a un dígito anual, que sería el estándar mundial. Todos pasan situaciones de crisis, con lo cual es lógicos que puedas crecer más o menos. Por otro lado, la suba del riesgo país tuvo factores externos, pero también hay factores internos. Y los factores internos pasan por esto mismo que estamos pregonando en el coloquio, que es no hay una visión de largo plazo en Argentina. Entonces, los inversores dicen: "Bueno, hoy creemos en esto, pero no sabemos qué va a pasar en uno o dos años".

Por eso hay un “wait and see” (esperar y ver) hasta que tengamos claro cuál va a ser la política de largo plazo de Argentina. Los cambios electorales en un país estable obviamente pueden generar alguna turbulencia, pero en Argentina eso se maximiza.

P.: En ese contexto, ¿cómo ve el escenario de inversión y de negocios para el próximo año?

F.K.: Solamente con el RIGI iba a haber crecimiento de la inversión seguro, en la medida en que los dos o tres partidos que compitan den señales de estabilidad. Y en la medida en que haya señales muy negativas para Argentina sobre el futuro, o de no respeto de los contratos, va a haber más retracción y más prudencia. Entonces, es responsabilidad de todos asegurar continuidad de los procesos económicos en el periodo eleccionario.

P.: En el sector financiero, venimos de meses de estancamiento del crédito y de una morosidad creciente. ¿Cómo sigue la película?

F.K.: La mora creció fuertemente hace ya varios trimestres fruto de un montón de factores. Creo que lo importante es que la reacción del mercado fue razonablemente buena. Los bancos salieron a refinanciar. El principal interesado es el banco porque es quien tiene la pérdida y, además de perder el monto prestado, pierde al cliente. Con lo cual, todos tratamos de que el cliente extienda plazos y siga. Ya se está viendo alguna primera baja de mora en individuos.

La visión nuestra es que la mora va a bajar lentamente porque toda esta cartera irregular tarda muchos meses en ser refinanciada, en ser convertida en cartera regular. Durante el año que viene vamos a ver bajas más significativas. Y al final del día la mora se va a estabilizar en niveles más altos, más parecidos a Latinoamérica. Argentina tiene una mora baja comparada con Latinoamérica porque el crédito era muy bajo. Cuando el crédito se expande, la mora crece y debería atender a una mora más parecida a la mora que vemos en países como Brasil, Chile, Colombia.