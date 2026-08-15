Morosidad récord: nueve bancos se sumaron a un programa de la Ciudad para refinanciar deudas

La iniciativa permite acceder a un nuevo crédito para cancelar o reestructurar obligaciones en mora. La tasa nominal anual no podrá superar el 35% y el plazo mínimo de devolución será de 24 meses.

El programa permite refinanciar deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales con una tasa fija de hasta el 35% anual.

En medio del aumento de las dificultades para afrontar compromisos financieros, la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal , una herramienta destinada a quienes acumulan atrasos en tarjetas de crédito y préstamos personales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La iniciativa contempla una línea especial de financiamiento que puede tramitarse en nueve entidades bancarias : Banco Ciudad, Santander, ICBC, Supervielle, Credicoop, Comafi, BBVA, Galicia y Banco Piano.

El programa no implica una condonación ni una quita sobre la deuda existente . En cambio, permite tomar un nuevo préstamo destinado exclusivamente a cancelar o refinanciar obligaciones anteriores, bajo condiciones establecidas por la normativa.

Los interesados deberán realizar la gestión directamente ante alguno de los bancos participantes. El trámite no se inicia en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y cada entidad será la encargada de analizar si el solicitante cumple con las condiciones de acceso.

Los créditos tendrán un plazo mínimo de devolución de 24 meses y una Tasa Nominal Anual (TNA) fija que no podrá superar el 35% . La tasa se liquidará mensualmente por período vencido, sobre la cual se aplicarán los impuestos correspondientes.

Las entidades financieras podrán, además, ofrecer condiciones más favorables que las fijadas como límite por la normativa.

El dinero tendrá un destino específico: solo podrá utilizarse para cancelar o refinanciar deudas originadas en tarjetas de crédito o préstamos personales concedidos por entidades financieras.

Nueve bancos participan de la iniciativa y recibirán las solicitudes hasta el 13 de octubre. Imagen: Freepik

Quiénes pueden acceder al programa

Para ingresar al esquema, los solicitantes deberán reunir una serie de requisitos en forma simultánea. Uno de los principales es encontrarse en situación 2 o 3 dentro de la Central de Deudores del Banco Central, categorías que comprenden atrasos de entre 60 y 180 días. Para determinar esa condición se tendrá en cuenta la situación de las obligaciones al 1° de junio de 2026.

También será necesario contar con ingresos familiares inferiores a diez salarios mínimos, vitales y móviles y que los compromisos mensuales vinculados con las deudas representen más del 30% de los ingresos del hogar. A su vez, la persona deberá acreditar domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires con una antigüedad mínima de dos años.

Cada banco será responsable de verificar el cumplimiento de estos puntos de acuerdo con las normas del Banco Central y deberá informar previamente qué documentación será necesaria para realizar la evaluación.

Quiénes quedan excluidos

El programa establece una serie de restricciones patrimoniales. No podrán solicitar el financiamiento quienes sean propietarios de más de un inmueble ni aquellos que tengan vehículos con menos de cinco años de antigüedad, salvo que puedan demostrar que son utilizados para una actividad laboral.

También quedarán afuera los titulares de embarcaciones, aeronaves u otros bienes suntuarios sujetos a registro, así como las personas cuyos activos financieros superen el monto total de la deuda que buscan refinanciar.

Otra de las exclusiones alcanza a quienes hayan comprado divisas durante el período en el que se generaron las obligaciones en mora.

Hasta cuándo se puede solicitar

Para iniciar el trámite, los interesados deberán acercarse al Banco Ciudad o a cualquiera de las entidades adheridas, consultar la documentación requerida y someterse a la evaluación crediticia correspondiente.

En caso de cumplir con los requisitos, el banco informará las condiciones definitivas del préstamo. El plazo para ingresar al Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal vence el 13 de octubre de 2026.