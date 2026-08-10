Traspasos, fallos y un "peaje petrolero": el estado de las rutas vuelve a ganar centralidad entre los gobernadores

Dos medidas de la Justicia Federal pusieron el foco sobre el accionar de Nación respecto al estado de las trazas. El Gobierno avanza con el traspaso a provincias dialoguistas. Polémica por el impuesto a los combustibles.

El mantenimiento de las rutas nacionales es uno de los principales puntos de tensión entre el Gobierno y las provincias.

El debate por la situación de las rutas nacionales volvió a ganar centralidad en la agenda de las provincias en las últimas semanas. Traspasos, fallos judiciales y hasta un "peaje petrolero" que busca morigerar el deterioro son algunas de las cuestiones que los gobernadores pusieron sobre la mesa.

Recientemente, un informe elaborado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) - al que tuvo acceso exclusivo Ámbito - dio cuenta de que el deterioro en la infraestructura argentina está generando un cuello de botella para sectores clave como la minería , el agro y los hidrocarburos .

El documento remarca que el mal estado y la saturación de los principales corredores viales es uno de los cinco principales problemas estructurales de la Argentina actualmente, un aspecto que se profundiza ante la parálisis de obras.

El juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Antonio Cuello Murúa, hizo lugar a un amparo y ordenó al Estado Nacional la inmediata y urgente reparación integral de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en los tramos que atraviesan el departamento General López, Santa Fe, al considerar acreditado el grave deterioro de las calzadas y el incumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento.

Casi en espejo, una jueza de Salta pidió a los organismos de seguridad, entre ellos la Policía provincial, un informe detallado sobre los siniestros viales ocurridos en los aproximadamente 200 kilómetros de la Ruta Nacional 34 comprendidos entre Urundel y Salvador Mazza, haciendo caso a un amparo presentado en 2025 por el entonces senador nacional Sergio Leavy, quien apuntó en su planteo contra la Dirección Nacional de Vialidad.

Avanzan traspasos de rutas nacionales

A la par, el Gobierno avanza con traspasos a las provincias. Este lunes, acordó con San Juan que la provincia se encargará del financiamiento, la conservación, mejoramiento, mantenimiento y ejecución de obras en las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, además de intervenciones en el Nudo Vial de las rutas 40 y A014.

El convenio fue suscripto por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, con el gobernador Marcelo Orrego. La Casa Rosada aclaró que el entendimiento "tendrá una vigencia de 20 años, las rutas continuarán integrando la Red Vial Nacional y las obras ejecutadas pasarán al patrimonio de Vialidad Nacional una vez finalizadas".

El acuerdo entre Nación y San Juan fue suscripto en la Casa Rosada.

Semanas atrás, el oficialismo le cedió la Ruta Nacional A012 a Santa Fe, un corredor fundamental para la producción, ya que conecta el cordón industrial del Gran Rosario con los principales puertos de la región. El distrito administrará esa vía por un plazo de 20 años.

Previamente, a través de Vialidad Nacional, el Estado había formalizado el pase de un tramo de 12 kilómetros de la ex ruta 7 al puntano Claudio Poggi, quien manifestó que la traza necesita "reparación urgente". Poggi acordó los términos del acuerdo con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Menos suerte en asuntos similares tiene Alberto Weretilneck. El cacique rionegrino aguarda un guiño de la Casa Rosada para hacerse cargo de las Rutas 151 y 22. La primera es un camino clave para mover la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta.

En el distrito sureño dan cuenta de que Nación iba a firmar el traspaso semanas atrás pero suspendió el encuentro de manera unilateral. "Sabemos que ellos ya no van a hacer nada, queremos que al menos nos dejen hacer nosotros", se quejan en la gobernación, donde pretenden administrar esas vías por 30 años; el Estado nacional, en tanto, propone 20 años.

La provincia afirma que, durante julio, los servicios de emergencia debieron asistir un promedio de 6 vehículos por día con daños severos. "Hoy circulan por ella camiones que trasladan arena para fractura, tubos sin costura y maquinaria pesada, muchos de ellos con sobrecargas de entre dos y cinco toneladas por eje, una situación que aceleró el deterioro del pavimento", indica el texto.

Recientemente, la Legislatura acordó convocar a los representantes rionegrinos ante el Congreso para que den cuenta de qué gestiones realizan ante Nación respecto al deterioro de las rutas.

La Ruta Nacional 151 es reclamada por Río Negro.

Más al norte, el pampeano Sergio Ziliotto impulsa una iniciativa que genera apegos y rechazos por igual. Se trata de una suerte de "peaje petrolero" destinado a vehículos de carga, en especial aquellos que transitan desde y hacia Vaca Muerta.

El proyecto afectaría a los camiones de carga pesada de cinco o más ejes que no tributen el impuesto a Automotor en la provincia. Un 90% de lo recaudado se destinaría al Fondo Provincial de Conservación Vial, mientras que el 10% restante se distribuirá entre los municipios.

Al respecto, el titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de La Pampa, Rodrigo Cadenas, apuntó contra el "silencio de Nación". "La idea es caer contra este tránsito que no contempla ninguna producción de La Pampa sino que está vinculado con Vaca Muerta. El objetivo es que los que no tributan en La Pampa aporten a través de un peaje”, indicó sobre la propuesta de Ziliotto.

Las quejas no son exclusivas de la Patagonia. Días atrás, Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) se reunieron en la localidad cordobesa de San Francisco, donde inauguraron la sede de la Región Centro. Allí unificaron reclamos.

“Si no van a arreglar las rutas, pásenlas. No porque tengamos plata para mantenerlas, sino porque no tenemos otra opción: hay que proteger las vidas y la producción”, señaló Frigerio, aliado de La Libertad Avanza (LLA) en su terruño.

Actualmente, la administración de Llaryora busca que Nación traspase en su totalidad la Ruta Nacional 19. De todos modos, el gobierno mediterráneo avanza con la construcción de una autopista sobre esa traza para unir la capital provincial con San Francisco. Su avance, hasta aquí, es del 25% en los 62,9 kilómetros que restan.

Los gobernadores de la Región Centro reclamaron por el estado de las rutas.

El jefe de Gabinete provincial, Manuel Calvo, reclamó que se concrete la cesión ya que la ruta no tiene mantenimiento desde hace ocho años. "Necesitamos el traspaso definitivo no solamente para poder finalizar la obra sino también para empezar a intervenir en el mantenimiento de la calzada", dijo a La Voz. Calvo se reunió semanas atrás con Santili en la Casa Rosada, en una muestra de acercamiento con Milei.

Un informe de la consultora Argentina Grande advirtió que "lo que el Gobierno no gastó en el impuesto a los combustibles equivale al mantenimiento de 9.148 kilómetros de red vial nacional". Cabe recordar que un porcentaje de lo recaudado por ese tributo debe destinarse al mantenimiento de las rutas. En 2025, los 24 mandatarios del país enviaron un proyecto al Congreso para coparticiparlo.

El estudio sostiene que el impuesto a los combustibles pasó de representar el 8,9% (noviembre 2023) del precio de la nafta súper en el surtidor al 18,6% (julio 2026). "La gente paga un impuesto (con asignación específica), pero las rutas solo se deterioran", afirma.

"$1,35 billones es el monto extra que podría haber gastado la DNV si hubiese gastado el total que le llega por la asignación del ICL ($534 mil millones extra por año). Así, sin implicar transferencias extras del Tesoro —solo con lo que le llega vía ICL— podría haber cubierto el mantenimiento anual de 9.148 km de red vial nacional. Se trata de un cuarto de la red, o más de 2 veces la distancia de Ushuaia a La Quiaca", dice la investigación.

A fines de julio, el Gobierno oficializó un nuevo aumento del impuesto a los combustibles, pero decidió volver a postergar parte de las actualizaciones pendientes para la nafta y el gasoil.