PJ agita intervención y UCR los cruzó: "Buscan liberar a Sala"

El pasado lunes legisladores peronistas habían denunciado una supuesta “falta de independencia de poderes” en Jujuy y reclamado “la intervención de la Justicia provincial” y el inicio de un juicio político contra el magistrado, tras las difusión de audios en los que Baca afirmaba que Sala está presa “no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas”.

“Milagro (Sala) está presa porque ese bendito tribunal entiende que si ella está suelta, es un peligro para el Gobierno; no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas”, afirmaba Baca en uno de los audios, que fueron difundidos por el sitio El Cohete a la Luna.

Respecto de esos audios, en las últimas horas hizo su descargo el propio Baca. “Fueron obtenidos sin mi conocimiento, en forma ilegal y clandestina, y corresponden a conversaciones privadas en el ámbito de la intimidad”, dijo. Y enfatizó que las grabaciones “fueron editadas sesgadamente e interpretadas en forma malintencionada para llegar a conclusiones que son contrarias al contenido de los audios”.

“De la relación que se pretende efectuar entre esos audios y la situación de Milagro Sala en distintas causas que tramitan en la provincia, debo señalar que me encuentro excusado en esas causas y que de hecho no he tenido intervención en ninguna de ellas”, agregó. Y resaltó que de los audios “no se desprende ninguna injerencia de los otros poderes en la Justicia jujeña”.

“Los audios no pueden ser utilizados, como se está haciendo, para poner en duda la independencia del Poder Judicial de Jujuy, porque de ellos resulta justo lo contrario”, concluyó.

La reacción de ayer de los legisladores radicales sumó además otra advertencia. “Si se deroga el Ministerio Público de la Acusación, se cae la megacausa, y en consecuencia queda libre Milagro Sala”, advirtieron, frente a la pretensión del PJ local de impulsar la derogación de leyes de la reforma judicial encarada por Morales.

También remarcaron que los audios aparecieron “una semana después de que la Corte de Jujuy ratificara las condenas del expediente llamado Pibes Villeros”.