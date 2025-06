Por competencia de Miami y Brasil, se espera una floja temporada de invierno en destinos nacionales

"No sé hasta cuándo los destinos nacionales van a soportar este tipo de cambio", sostuvo el titular de la Cámara de Turismo de Bariloche, Néstor Denoya , en una entrevista con Radio Seis. Y agregó que "no sólo está viniendo menos gente sino que la que viene nos dice que estamos caros y ya no se sabe en qué trabajar para bajar los costos". "Hace mucho que no tenemos estas bajas temporadas, con la ciudad vacía, está muy lento el invierno, porque la gente está especulando y la competencia que tenemos con el exterior es realmente muy difícil. Uno se va a Chile o algún amigo que ha ido a Brasil te dice la gran cantidad de argentinos que ve por todos lados", agregó.

Dudas en Salta

Desde el otro extremo del país, en una entrevista con Somos Salta, Mauricio Clark, secretario de la Cámara de Turismo local, advirtió que hay pocas expectativas de mejora durante el receso invernal. "Estamos viendo números muy bajos de ocupación. Hablando con hoteleros, me comentaron que están esperando que las reservas lleguen a último momento", afirmó Clark. "Si bien el dólar se estabilizó en las últimas semanas, los precios en el mercado turístico siguen siendo elevados, tanto para el visitante extranjero como para el argentino. Y para el extranjero, venir a Salta es caro. Y para el argentino quedarse también lo es", remarcó.

teleferico.jpg El teleférico de Salta es uno de los principales atractivos para panorámicas de la capital norteña.

Según Clark, el turismo nacional representa el 80% del total de visitantes que llegan a Salta y las principales plazas emisoras son Buenos Aires, Tucumán y Santiago del Estero. Y advirtió de un cambio significativo en los hábitos de viaje: "antes las estadías eran de 10 a 14 días, hoy la gente elige escapadas de dos o tres días y que decide a último momento". "La gente está cuidándose muchísimo con el bolsillo, hace muchas comparaciones antes de viajar", indicó.

Clark destacó como positivo el escalonamiento de las vacaciones de invierno a nivel nacional pero reveló que, hasta el momento, las reservas para julio están entre un 20% y un 30%, un número que refleja incertidumbre y caída de la demanda.

Mendoza, menos competitiva

De acuerdo a la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) no se registran reservas significativas en los principales destinos turísticos de la provincia para estos dos últimos fines de semana largos. El escenario se repite en la Ciudad de Mendoza como en destinos del interior de la provincia, es decir, en el Valle de Uco, Malargüe, Alvear y San Rafael. "En general, toda la provincia sufre una baja en la actividad turística, reflejando una crisis que atraviesa el sector a nivel nacional", según la entidad.

bodegas.jpg El Valle de Uco, en Mendoza, es uno de los principales atractivos con sus bodegas.

Los empresarios del turismo piden que se implementen urgentes medidas que incentiven la actividad, sugiriendo un programa similar al Previaje, que en años anteriores logró reactivar la demanda interna y mejorar los niveles de ocupación. Según Daniel Ariosto, referente mendocino de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) en Mendoza y vicepresidente 2° de la UCIM, los problemas para el turismo se agravaron tras una mala performance en noviembre y diciembre de 2024, que se extendió a una temporada floja en enero, febrero y marzo de 2025. "Estamos en el día a día, sobreviviendo. Ya no hablamos de rentabilidad, sino de sobrevivir”, expresó en una entrevista en el diario Los Andes.

Ariosto también explicó que el sector turístico no está entre las prioridades del consumidor argentino. La baja del dólar volvió menos competitiva la plaza mendocina frente a destinos regionales como Brasil o Chile, o incluso más lejanos como Miami, y eso impacta de lleno en los ingresos. Al mismo tiempo, la presión impositiva no afloja: "ARCA hoy te embarga en 48 horas si no cumplís, no nos dan respiro", agregó. De acuerdo a un sondeo, en zonas como el Valle de Uco la situación es delicada. Algunos establecimientos sólo abren los fines de semana, en espera de un repunte recién en primavera porque no se espera con optimismo las vacaciones de invierno.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/vitisvinifero/status/1935533647525986471&partner=&hide_thread=false Hace tiempo que deseo poner esta reflexión sobre la crisis del turismo en Mendoza. Vengo escuchando hace días que la macro, Milei, Cornejo, lo impositivo. Todo absolutamente todo, coyuntural. Ninguno reconociendo que se pusieron un valor agregado que nadie les dió. Sigue — CanilladeVino (@vitisvinifero) June 19, 2025

"Un año bastante difícil"

En Tucumán el escenario es similar. Ernesto Gettar, presidente de la Unión Hotelera Gastronómica, entidad que también se mueve al ritmo del turismo, describió el escenario como "un año bastante difícil, muy complicado realmente para el sector", producto de la situación económica que atraviesa el país. "Al igual que a toda la economía del país, no se transita en forma muy cómoda porque los costos son muy elevados, las ventas son muy acotadas y esto hace de que este combo sea un difícil de mantener en el tiempo", señaló en una entrevista en la emisora LV12. "Los valores de los servicios y los impuestos han impactado muy fuerte y son altísimos, mientras que las ventas no logran acompañar esta suba", dijo.

Según Gettar, para Tucumán es clave el turismo de cercanía y destacó que Santiago del Estero es el mayor proveedor para la provincia, en una región que cuenta con más de cuatro millones de habitantes y en un radio de 300 kilómetros. De todos modos, advirtió que "la gente tiende a no consumir tanto y usa alternativas de alojamientos no registrados, buscando economizar para poder salir, considerando los bajos ingresos".

Sobre las proyecciones para las vacaciones de invierno, consideradas "las más importantes que tiene la provincia", afirmó que ya hay averiguaciones y pedidos de reservas. "A pesar del panorama desafiante para trabajar en turismo, siempre hay que ser optimista y esperamos que la situación se pueda revertir a corto plazo", cerró.