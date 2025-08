Tragedia en Miami: remueven al funcionario que anunció la investigación por el caso de la nieta de Cris Morena

Covelli , quien se desempeñaba como director nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres en la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) , fue responsabilizado por difundir “información incorrecta” al referirse a un procedimiento sobre el cual el país no posee competencia alguna. Las investigaciones oficiales quedaron bajo la órbita exclusiva de la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG) .

Polémica por la jurisdicción y el alcance de la intervención argentina

El comunicado oficial del organismo aclaró que, pese a que Argentina intervino en calidad de “Estado con Intereses de Consideración” por tratarse de una ciudadana nacional fallecida, “el Estado argentino no está investigando directamente las causas del incidente, ni se está abriendo una investigación paralela a la de la Guardia Costera estadounidense porque no corresponde iniciar una investigación sobre la que no tiene jurisdicción”.