Alerta en el Ministerio de Salud: presentaron la renuncia médicos de las direcciones de Vacunas, VIH, Lepra y Tuberculosis

Señalan que las decisiones de la actual gestión "priorizan el ajuste a corto plazo en detrimento de las políticas de prevención y control" y apuntaron: " No vamos a ser parte de un Ministerio en el que los programas esenciales no pueden dar respuesta a las obligaciones básicas que marca la Ley" .

Altas fuentes de la cartera de Mario Lugones afirmaron a este medio que "no hay renuncias masivas ni desmantelamiento de áreas" y que las renuncias confirmadas son cinco, de una Dirección Nacional que cuenta con 422 empleados, y que cuatro de ellas corresponden a "afiliados de ATE".

Embed - Salud en lucha on Instagram: "Renuncias en el Ministerio de Salud- Carta abierta "Somos médicas y médicos del Ministerio de Salud, pertenecientes a las direcciones de Vacunas y de VIH, TBC y Lepra, que presentamos nuestra renuncia con profundo pesar ante el desmantelamiento de nuestras áreas, el grave riesgo cierto e inminente que esto implica para la salud pública, y el aumento de los costos a mediano y largo plazo que van a pagar de su bolsillo todos los contribuyentes. Desde el inicio de este año, la incertidumbre sobre la continuidad de los equipos técnicos se ha traducido en recortes alarmantes que disfrazan de “terminar con privilegios y curros”: acusan de ser “ñoquis” y “casta” a profesionales altamente calificados, reconocidos, y con una dedicación y trayectoria incuestionables. En enero, en medio de un aumento de los casos y muertes por tuberculosis y de nuevos diagnósticos de VIH y hepatitis, se confirmó la disolución de las coordinaciones de Hepatitis Virales y Tuberculosis. Luego, en pleno brote activo de sarampión y de hepatitis A, la reducción del 40% del equipo de VIH y del 30% del equipo de Vacunas. La evidencia es incontrovertible:la prevención no solo evita enfermedades y sus complicaciones y salva vidas; sino que además reduce significativamente los costos en salud. Sin embargo, las decisiones actuales priorizan el ajuste a corto plazo en detrimento de las políticas de prevención y control, con consecuencias de alto costo sanitario y económico, que son además potencialmente irreversibles para la salud pública. No vamos a ser parte de un Ministerio en el que los programas esenciales no pueden dar respuesta a las obligaciones básicas que marca la Ley. Nuestra renuncia es un acto de ética médica, de responsabilidad cívica y profesional, y una advertencia urgente. La salud pública no es un gasto: es una inversión en la vida y el bienestar de toda la sociedad."" View this post on Instagram A post shared by Salud en lucha (@salud_enlucha)

Peligro en el Ministerio de Salud: renunciaron médicos de Vacunas, VIH, Lepra y Tuberculosis

Los médicos denuncian que en enero se registró un aumento de la tuberculosis y de diagnósticos de VIH y hepatitis. Para ese momento, señalaron "la disolución de las coordinaciones de Hepatitis Virales y Tuberculosis".

La infectóloga Carolina Selent, que respondía al área de Vacunas de la cartera, detalló a Ámbito que en el caso de profesionales con residencia, los salarios "están por debajo de la canasta básica", lo que se traduce en un trabajo "insostenible".

En paralelo, describió un cambio de autoridades constante, lo que dificulta el trabajo debido a "tener que explicar todo el tiempo qué es lo que uno hace". Además, "estas nuevas autoridades siempre amenazaban con el tema de la motosierra", detalló.

El infectólogo José Barletta, del área de Tuberculosis, VIH y Letra, señaló que "las autoridades intermedias, directores nacionales, no tienen demasiada idea de qué es lo que los equipos hacen" y "aparece una pretensión de que los pocos que quedamos absorbamos esas funciones de personas despedidas".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Mariolugones_ar/status/1895227905782808652?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1895227905782808652%7Ctwgr%5E002bba44b14e12cbf2c1e00d18404af1465287ed%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fambito.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17412050067001951&partner=&hide_thread=false MARCHAN PORQUE SE LES TERMINARON LOS PRIVILEGIOS



La decadencia en la que recibimos el sistema de salud se explica, entre otras cosas, por los privilegios que existían. Lo estamos revirtiendo para que la salud en Argentina vuelva a ser de calidad.



Estamos hablando de… pic.twitter.com/cCpj2VK32A — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) February 27, 2025

El exasesor indicó a este medio que en el caso de hepatitis y tuberculosis son "dos áreas muy específicas" en conocimiento: "Las personas que se despidieron estaban trabajando desde hace 10 o 15 años. Es una cuestión de expertise, la persona no es un operario simplemente".

"Nosotros avisamos que no se iba a poder continuar con poder garantizar las funciones esenciales que tiene la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DICEI). En este contexto las autoridades negaron que iban a reincorporar a las personas, por eso es que decidimos renunciar", concluye Selent.

Diciembre y contratos trimestrales

Selent apuntó que Vacunas tiene conflictos "desde que empezó esta gestión": "El año pasado han despedido también a varios compañeros, durante el 2024 los contratos pasaron de ser anuales a trimestrales, lo cual aumentó la inseguridad laboral".

En esta misma línea, Barletta indicó que esto contrasta con la "planificación de políticas públicas, que es algo que se hace de mediano a largo plazo", de entre dos a cinco años en adelante.

En diciembre, ante los exámenes de idoneidad, Selent detalló: "Aprobamos todos con la supuesta idea de que nos iban a renovar de forma anual. Esto no sucedió y a principio enero en nuestra dirección todas las personas iban a tener contrato hasta el 31/1, nadie nos vino a hablar del tema".

trabajadores ministerio salud En diciembre, "aprobamos todos con la supuesta idea de que nos iban a renovar de forma anual. Esto no sucedió", apuntaron. @salud_enlucha

Ambos señalaron que a finales de enero circularon listas con el nombre de un 30% de la dirección de vacunas despedidos, junto a un 40% de VIH. "Después de reuniones con autoridades, Barletta indicó que las renuncias no fueron "algo coordinado".



La situación de hoy en la cartera "tiene responsabilidades que están marcadas por la ley y tal como está no las estamos cumpliendo", apuntó Barletta y concluyó que los profesionales "no son reemplazables".

Para Salud, es una "operación política"

Desde Salud, afirmaron a este medio que "esto es una operación política de quienes están enquistados hace más de 20 años en el Ministerio": "Se trata de profesionales vinculados a la gestión anterior y que no estaban de acuerdo con la línea de trabajo que impulsa Nación"



Además, desde Salud apuntaron que "entraron en conflicto cuando se les pidió que vuelvan a trabajar presencialmente todos los días, argumentando acuerdos previos para asistir 2 o 3 veces por semana de manera presencial".

Desde la cartera quieren "dejar en claro que los programas impuestos por ley están garantizados y siguen normalmente".