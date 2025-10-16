Provincias Unidas: quiénes son los principales candidatos del frente que debutará el 26 de octubre

El espacio que nuclea a seis gobernadores tendrá su bautismo de fuego a nivel nacional en las elecciones legislativas. Competirá en 16 distritos.

Las elecciones legislativas del 26 de octubre tendrán como novedad el bautismo de fuego a nivel nacional de Provincias Unidas , el frente de seis gobernadores que intenta romper la polarización entre el peronismo y La Libertad Avanza (LLA), con un agenda de corte federal como estandarte.

Sus referentes son los cordobeses Martín Llaryora y Juan Schiaretti ; Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Ignacio Torres (Chubut); Gustavo Valdés (Corrientes); Carlos Sadir (Jujuy); y Claudio Vidal (Santa Cruz). Además de competir en todos los distritos que comanda, la escudería estará presente, en total, en 16 jurisdicciones del país.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo hace con el sello Ciudadanos Unidos , con las candidaturas de Graciela Ocaña (senadora) y Martín Lousteau (diputado).

En Córdoba , donde gobierna Llaryora, el candidato a diputado es el exgobernador Juan Schiaretti.

En Santa Fe, donde gobierna Maximiliano Pullaro, la candidata a diputada es la vicegobernadora Gisela Scaglia .

Martín Lousteau Maximiliano Pullaro Martín Lousteau y Maximiliano Pullaro.

En Jujuy, donde gestiona Carlos Sadir, la candidata es María Inés Zígara, quien compite por el Frente Jujuy Crece que ganó las elecciones de medio término locales.

En Santa Cruz, el gobernador Claudio Vidal lleva como primer candidato a diputado a Daniel Álvarez, jefe de gabinete de Vidal, quien competirá con el sello Provincias Unidas.

En Chubut, donde gobierna Ignacio Torres, la primera candidata a diputada es Ana Clara Romero, quien busca retener la banca que tiene desde 2021. Romero competirá con el sello Despierta Chubut, una alianza entre el PRO, la UCR y fuerzas provinciales.

En Corrientes, el gobernador radical Gustavo Valdés impulsa como primer diputado a Diógenes González, quien competirá con el sello Vamos Corrientes que ganó las elecciones provinciales del 31 de agosto.

En la Provincia de Buenos Aires, Provincias Unidas propone como primer diputado a Florencio Randazzo. En San Juan, a Emilio Baistrocchi y en Mendoza al ex intendente de San Carlos, Jorge Difonso. En las otras dos provincias cuyanas, la nueva fuerza de los gobernadores impulsa a Sergio Galleguillo en La Rioja y a Andrés Vallone en San Luis. Por otro lado, en Catamarca, el candidato a diputado es Fernando Navarro.

En tanto, en las provincias que disputan bancas de senadores y diputados, Provincias Unidas propone en Tierra del Fuego a Pablo Blanco para el Senado (busca retener el escaño que tiene desde 2019) y a Federico Bilotta para Diputados. En Chaco, se postula como senador Eduardo Aguilar y para diputados Claudia Panzardi. En tanto, en Santiago del Estero se presentan Francisco Cavallotti como senador y Carlos Díaz como diputado, por el sello Hacemos Santiago.