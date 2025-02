Santa Fe alerta por la apertura de importaciones de maquinaria agrícola: "Nos preocupa"

Aunque la medida no fue efectivizada aún, la Casa Rosada le anticipó en septiembre pasado a la gestión de Maximiliano Pullaro que pretendía avanzar en ese sentido. En respuesta, la gestión santafesina le acercó información acerca de la importancia que tiene el sector para la economía local.

Destacó, además, que buena parte de las firmas del sector está instalado en el clúster productivo santafesino, en las inmediaciones de Rosario: Las Parejas, Las Rosas y Armstrong, entre otros.

Gustavo Puccini.jpg El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini.

Al respecto, Puccini dijo a Radio Dos que "la posibilidad de que ingresen tractores, sembradoras, pulverizadoras usadas de otros países nos preocupa". "Sobre todo porque nosotros queremos cuidar toda la cadena de valor que se construyó. El éxito productivo que se logró en la agricultura argentina fue con máquinas nacionales", señaló.

A modo de cierre, el funcionario santafesino reveló que están trabajando con las cámaras del sector en dos sentidos. Por un lado, para que revisen los costos de la producción nacional con el objetivo de hacerla más eficiente; por el otro, para profundizar las líneas de crédito, que, según destacó, el año pasado alcanzaron $41 mil millones.

El plan para abrir la importación de maquinaria agrícola forma parte de la hoja de ruta de los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Cruce con Mercado Libre por Ingresos Brutos

En las últimas semanas, el gobierno de Santa Fe mantuvo un duro cruce con el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, por el impuesto a los Ingresos Brutos.

El empresario se plegó al pedido de Nación que las provincias bajen tasas locales y municipales y reclamó por IIBB. Puntualmente, apuntó sus cañones contra Santa Fe.

La firma denunció que "con la reciente suba de Ingresos Brutos del 5% al 9% para los PSP, la provincia de Santa Fe pasó a tener una de las alícuotas más altas del país, afectando a los consumidores".

"Cámaras, empresas y ciudadanos de diversos sectores se unieron para alertar sobre las consecuencias profundamente negativas de esta decisión", señaló Mercado Libre.

Primero fue el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, quien salió al cruce de Galperín. Luego, el propio gobernador Maximiliano Pullaro recogió el guante.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/1884715084024369529&partner=&hide_thread=false En Santa Fe no subimos impuestos, tenemos un estado eficiente y con equilibrio fiscal. Todo lo invertimos en obras que cambian a las ciudades y los pueblos de la provincia.



Vamos a seguir haciendo lo correcto, apoyando a los santafesinos que siempre cumplieron e invirtiendo ese… pic.twitter.com/9h5QkdfXhX — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) January 29, 2025

"Nosotros no negociamos el orden y la eficiencia con aprietes. Fíjense: ahora están molestos los de Mercado Libre. Pero ¿qué es lo que hace el Estado y la provincia de Santa Fe? Es gravar las operaciones en negro que hay en esta provincia. No estamos aumentando ninguna alícuota, que no le intenten mentir a la República Argentina", contestó el mandatario radical.

Y cerró: "Acá, en la provincia de Santa fe, no va a haber operaciones en negro. Y acá, en la provincia de Santa Fe, se va a proteger a los que pagan impuestos. Si le molesta a Mercado Libre, si le molesta a Marcos Galperín, lo siento. Esa plata va acá, a la obra pública de Santa Fe".