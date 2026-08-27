Tras el traspaso de Nación, Río Negro presentó el plan de acción para las rutas 151 y 22

La provincia habló del estado "crítico" de las trazas luego de recibir la cesión por parte del Gobierno. Ambas arterias son clave para Vaca Muerta. El distrito buscará financiamiento internacional.

El Gobierno de Río Negro anticipó el plan de acción que aplicará para la puesta a punto y mantenimiento de las rutas 151 y 22 , dos arterias clave para Vaca Muerta que le fueron transferidas por Nación días atrás, luego de meses de reclamos por el estado de las trazas.

El lunes pasado, el gobernador Alberto Weretilneck se reunió en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Diego Santilli , y el ministro de Economía, Luis Caputo . Juntos firmaron la cesión de esos dos caminos para la provincia, que también recibió el Tren del Alto Valle, conocido como Tren Patagónico.

Posteriormente, el ministro de Obras y Servicios Públicos rionegrino, Alejandro Echarren , dio a conocer los principales lineamientos de la provincia para avanzar con la puesta a punto de ambas rutas.

La primera etapa estará enfocada en recuperar la transitabilidad de los sectores más deteriorados. “Estamos trabajando en un plan para mejorar las condiciones de transitabilidad y, al mismo tiempo, pensar un nuevo sistema vial para el Alto Valle”, explicó el funcionario.

Echarren detalló que el convenio permitirá a la Provincia intervenir directamente sobre las rutas nacionales una vez cumplidos los pasos establecidos. “Lo más importante es que, a partir de la firma de este convenio y una vez que se apruebe por la Legislatura, en un plazo de 60 días la Provincia va a poder intervenir sobre las rutas nacionales, algo que hasta este momento no podíamos hacer”, destacó.

La cartera de Obras Públicas definió un esquema de trabajo que diferencia los sectores donde se puede intervenir de manera inmediata de aquellos que aún dependen de la resolución de contratos vigentes por parte de Nación.

La provincia considera que la ruta 151 está en un "estado crítico".

Sobre esta complejidad técnica y legal, Echarren detalló: “Hay cuatro contratos abiertos desde Cervantes hasta Cipolletti, tienen distinta numeración, porque se enumeran de forma distinta por tramos adjudicados a distintas empresas constructoras. Además, tiene la particularidad que en la mayoría de los casos son UTE (Unión Transitoria de Empresas), es decir, son varias empresas que conforman un contrato con Vialidad Nacional".

"Con esto quiero decir que eso le pone dificultad a la situación, porque uno al tener que resolver con una UTE tiene que dialogar con varias empresas y no con una sola. Sin embargo, es una resolución que debe adoptar el Estado Nacional en un plazo de 60 días que nosotros planteamos para que puedan resolverlo”, señaló.

Finalmente, el titular de la cartera enumeró los puntos exactos de intervención inicial: “Al principio podemos trabajar, particularmente, en el tramo Río Colorado-Choele Choel y desde Choele Choel hasta Chichinales, hay un tramo de unos 45 kilómetros de la Ruta Nacional 151, que va desde el kilómetro 109 hasta el límite con La Pampa, tres kilómetros del inicio de la Ruta Nacional 151 donde está el Puente Ferroviario que se puede intervenir también porque en ese sector no hay ningún contrato abierto”.

A su vez, respecto a las urgencias de la traza, Echarren concluyó: “Lo que nosotros planteamos es que la Ruta 151, que está en un estado crítico, tiene un contrato abierto de 106 kilómetros con una sola empresa y queremos reactivar en lo inmediato, a través de un convenio tripartito entra la Provincia, Vialidad Nacional y la empresa; hacer lo mismo con la rotonda de Choele Choel”.

El ministro de Obras y Servicios Públicos rionegrino, Alejandro Echarren.

En paralelo, desde la provincia señalaron que el crecimiento demográfico y el desarrollo de Vaca Muerta exigen una infraestructura acorde. El Ministro afirmó que los proyectos originales, diseñados hace más de 20 años, quedaron obsoletos frente al constante aumento del tránsito pesado.

“Hay que pensar en un sistema vial integral de todo lo que es el Alto Valle desde Cervantes hasta Catriel, que involucre las Rutas Nacionales 22 y 151, que involucre las Rutas Provinciales como la 65 y 69, es necesario hacer una ruta para las arenas, cuáles van a ser las vinculaciones con las ciudades de Neuquén”, detalló Echarren.

Para ello, se contratará una consultoría internacional que integrará a intendentes, organizaciones, sector privado y a la comunidad para que "el producto que salga de ese proyecto conforme a todos".

Este proceso inicial de mejoras se realizará a través de un crédito internacional que tomará la Provincia.